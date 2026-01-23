Musk îi spune șefului Blackrock că el este un extraterestru. Glumă sau adevăr?

Elon Musk îi spune directorului general BlackRock Larry Fink la Forumul Economic Mondial că este un extraterestru din viitor.

Fink: Eşti din viitor?

Musk: Ei nu mă cred.

Fink: Bine.

Musk: Sunt adesea întrebat, există extratereștri printre noi? Și eu o să spun că eu sunt, dar ei nu mă cred. Cred că dacă cineva ar ști dacă există extratereștri printre noi, acela aș fi eu. Și avem 9.000 de sateliți acolo sus și niciodată nu a trebuit să manevrăm în jurul unei nave extraterestre. Deci, eu sunt ca, nu știu. Concluzia este că eu cred că trebuie să presupunem că viața și conștiința sunt extrem de rare și că am putea fi doar noi. Și dacă este așa, atunci trebuie să facem tot posibilul ca lumina conștiinței să nu fie stinsă.