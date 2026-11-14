Anchetă internațională în culisele propagandei Kremlinului: Arhiva Doppelgänger arată cum a folosit rețeaua rusă sute de interviuri pentru a-și răspândi mesajele (OCCRP)
Postat la: 14.11.2026 |
Foști parlamentari, ofițeri de informații și universitari din peste 50 de țări au apărut în interviuri publicate de site-uri asociate operațiunii rusești Doppelgänger.
O investigație OCCRP și Delfi Estonia arată cum o invitație la o discuție despre NATO, sancțiuni sau Ucraina putea produce material pentru mai multe articole. Un fost parlamentar britanic a dat cel puțin trei interviuri, iar declarațiile lui au apărut în peste o duzină de articole.
De la copii ale ziarelor la publicații cu nume proprii
Doppelgänger a devenit cunoscută în 2022 prin site-urile care copiau identitatea unor publicații reale. Investigația publicată pe 10 noiembrie arată o altă latură a operațiunii. Au apărut site-uri cu nume proprii și cu aparența unor redacții, care publicau în germană, franceză, engleză și în alte limbi. Invitau la interviuri persoane cu cariere și funcții reale, ale căror declarații puteau fi apoi preluate în articole despre război, NATO sau politica internă a țărilor occidentale.
Punctul de plecare al anchetei a fost Recent Reliable News, unul dintre site-urile asociate operațiunii. Compromis în 2024, site-ul a devenit treptat o arhivă a interviurilor apărute pe platformele rețelei. Reporterii au analizat peste 500 de înregistrări, din care au rezultat aproximativ 1.800 de articole. Printre invitați se numără foști ofițeri de informații din SUA, Franța și Spania, foști militari de rang înalt din țări NATO și aproape o duzină de politicieni ai partidului german AfD.
Trei interviuri și peste o duzină de articole
În iunie 2024, fostul parlamentar britanic Matthew Gordon-Banks a primit pe WhatsApp un mesaj de la Nikolay Maslov. Acesta s-a prezentat drept jurnalist și producător și i-a trimis un link către Meisterurian, un site în limba germană. Reporterii nu au găsit dovezi că Maslov ar fi lucrat ca jurnalist. Într-un CV din 2022, el își descria experiența ca analist în sectorul bancar. Autoritățile americane au asociat ulterior domeniul Meisterurian cu operațiunea Doppelgänger.
Gordon-Banks le-a spus reporterilor că a vorbit cu Maslov de cel puțin trei ori. Declarațiile sale au apărut în peste o duzină de articole, inclusiv despre instabilitatea din Occident și despre presupusa intenție a SUA de a se îndepărta de Ucraina. Fostul parlamentar a declarat că nu participă deliberat la operațiuni de propagandă. În total, OCCRP a contactat peste 60 de persoane intervievate. Cele mai multe fie nu au răspuns, fie au spus că nu își mai amintesc cine le-a aranjat discuțiile.
Intermediarii din Brazilia și întrebările trimise pe Telegram
Cinci dintre persoanele intervievate au indicat același intermediar, Raphael Machado, liderul filialei braziliene a mișcării New Resistance, inspirată de ideile lui Aleksandr Dughin. Printre cei cu care a vorbit s-a numărat Simona Mangiante Papadopoulos, soția unui fost consilier din campania lui Donald Trump din 2016. Fragmente din interviul ei, în care critica decuplarea economică a Europei de Rusia, au apărut pe site-ul francofon Phrygien. Ea a spus că l-a recunoscut pe Machado după ce reporterii i-au arătat înregistrarea și că nu a colaborat în cunoștință de cauză cu Doppelgänger.
Politicianul norvegian Christen Krogvig a descris o altă variantă. A primit pe Telegram întrebări despre ajutorul german pentru Ucraina și despre atitudinea germanilor față de gazul rusesc. I s-a cerut să își filmeze singur răspunsurile. Site-ul Östlicher Wind a folosit ulterior declarațiile lui într-un articol al cărui titlu îl acuza pe cancelarul german Friedrich Merz că primește mită de la Volodimir Zelenski.
Site-urile au dispărut, dar interviurile au continuat pe domenii turcești
Uniunea Europeană a sancționat în 2023 șapte persoane și cinci entități implicate în campania Recent Reliable News. Un an mai târziu, Departamentul Justiției din SUA a anunțat sechestrarea a 32 de domenii. Potrivit autorităților americane, operațiunea urmărea, printre altele, să slăbească sprijinul pentru Ucraina și să influențeze alegători din mai multe țări.
Până în iunie 2026, multe dintre site-urile de interviuri urmărite de reporteri dispăruseră. Două păreau încă active, ambele pe domenii turcești. Unul a păstrat inițialele RRN sub numele Researchers & Reporters Network. În octombrie, publicația a difuzat un interviu cu politicianul german Frederick Broßart, care cerea oprirea livrărilor de arme către Ucraina și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Reporterii îl contactaseră deja în iulie în legătură cu patru interviuri apărute pe un alt site asociat operațiunii. Broßart a recunoscut ulterior că verificase insuficient cine se afla în spatele noii invitații.
Cât de mult a schimbat campania opiniile publicului rămâne greu de măsurat. James Pamment, cercetător la Universitatea Lund, atrage atenția că audiența raportată și interacțiunile amplificate artificial măsoară distribuția conținutului. Schimbarea opiniilor cere alte dovezi.
În România, autoritățile au găsit copii ale site-urilor Guvernului, TVR și Digi24
Într-un caz documentat separat, ANCOM a anunțat pe 2 mai 2025 că autoritățile au identificat o rețea „de tip Doppelganger" care copia identitatea vizuală a Guvernului, Ministerului Sănătății, TVR 1, Digi24, HotNews, Adevărul și Libertatea. Paginile publicau conținut înșelător despre politică, economie și sănătate. MAI a anunțat că au fost raportate peste 150 de pagini și conturi neautentice care distribuiau coordonat conținut generat cu inteligență artificială. Legătura dintre operatorii acelei rețele și site-urile de interviuri documentate de OCCRP rămâne neconfirmată.
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