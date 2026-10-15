Sporirea exporturilor unei țări a înregistrat cea mai mare creștere din februarie, ducând dezechilibrele globale la noi maxime, surplusul comercial din acest an fiind pe cale să depășească recordul stabilit în 2025. Practic, dacă ar vrea să depoziteze într-un singur loc surplusul financiar de 938 de miliarde de dolari din primele 9 luni din 2026, China nu ar putea să găsească un spațiu potrivit într-o bancă.

Prin interogarea asistentului AI denumit Claude, s-a găsit răspuns la întrebarea: unde poți depozita suma de 938 de miliarde de dolari? Softul creat de compania Anthropic a calculat că uriașa sumă câștigată de China în 9 luni ar putea fi depozitată în 300 de containere maritime standard (un container standard de 40 de picioare are dimensiunile de 12,19 m x 2,44 m x 2,89 m) în bancnote de 100 de dolari. Totul ar însemna 9,38 de miliarde de bancnote de 100 de dolari.

Vânzările către străinătate au crescut cu 36% luna trecută față de anul precedent, iar importurile au crescut cu 31%, au arătat datele publicate miercuri de Administrația Generală a Vămilor din China. Drept urmare, surplusul pentru septembrie s-a mărit la aproape 134 de miliarde de dolari, depășind toate previziunile dintr-un sondaj efectuat de Bloomberg în rândul economiștilor.

Dezechilibrul a continuat să crească de când președintele american Donald Trump a majorat tarifele la scurt timp după ce a recuperat Casa Albă la începutul anului trecut, arătând limitele politicii în mijlocul dezvoltării inteligenței artificiale. Livrările de produse de înaltă tehnologie au crescut cu aproape 64% în septembrie, ceea ce, conform estimărilor economiștilor, a contribuit cu aproximativ jumătate din creșterea totală a exporturilor Chinei.

Măsura de la începutul anului a diferenței dintre ceea ce exportă și ceea ce importă China este deja de 938 de miliarde de dolari (surplusul comercial) - cu aproape 8% mai mult decât în primele nouă luni ale anului trecut.

Confruntându-se cu bariere mai mari în SUA, companiile chineze au căutat noi piețe în străinătate, Fondul Monetar Internațional estimând că economiile asiatice emergente și avansate au absorbit aproximativ jumătate din comerțul deviat, urmate de Uniunea Europeană cu aproape o cincime. Împreună cu SUA, China reprezintă aproximativ 40% din soldurile contului curent global, conform celui mai recent raport World Economic Outlook al FMI.

„Impulsul comercial al Chinei s-a consolidat și mai mult în septembrie", au declarat economiștii HSBC Holdings Plc, conduși de Taylor Wang, într-o notă. „Privind în perspectivă, pe măsură ce relațiile comerciale China-SUA continuă să se stabilizeze, iar tensiunile comerciale pe termen scurt cu UE se relaxează, factorii de decizie politică ar trebui să aibă mai mult spațiu de manevră pentru a se concentra asupra cererii interne încă scăzute."

Vânzările Chinei către SUA au crescut cu 40%, cel mai rapid din ultimii peste cinci ani, pe măsură ce își intensifică achizițiile de bunuri de capital necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Conform datelor oficiale ale Chinei, acest lucru a dus la creșterea excedentului comercial lunar al celei mai mari economii din lume la 34 de miliarde de dolari, cel mai mare din ianuarie 2025.

SUA raportează un deficit substanțial mai mic. Cifrele Departamentului Comerțului au arătat că acesta a fost de 110 miliarde de dolari în cele opt luni până în august - cu aproape 45% mai puțin decât cel întocmit de China. Oficiali americani, precum reprezentantul pentru comerț Jamieson Greer, au lăudat progresele înregistrate în reducerea dezechilibrului sub Trump.Dacă SUA își respectă promisiunile de a reduce tarifele pentru unele bunuri chinezești, importurile ar putea crește și mai mult.

Pe măsură ce consumul Chinei stagnează, exporturile în plină expansiune generează o rezistență sporită din partea celor mai mari parteneri comerciali ai Chinei. După luni de impas cu Uniunea Europeană, Bruxelles-ul și Beijingul au convenit să limiteze importurile de mașini hibride din China, potrivit blocului comunitar, deși China descrie acordul ca asigurând „spațiu de export și o creștere constantă" pentru producătorii săi de automobile.

După ani de export al dezinflației către restul lumii, costurile mai mari ale factorilor de producție au dus la o creștere bruscă a prețurilor la exporturile chinezești, câștigurile acestora accelerându-se în august la 15% față de anul precedent - cel mai mare nivel din 2022.

Prețurile importurilor au crescut însă și mai rapid, crescând cu aproape 30%, cea mai rapidă creștere înregistrată în ultimele două decenii. China a raportat un excedent comercial record de 34,8 miliarde de dolari cu UE în septembrie, înainte ca cele două părți să anunțe rezultatul discuțiilor lor. Dezechilibrul a fost cu aproape 21% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut.

Pe lângă UE, ceilalți parteneri comerciali majori ai Beijingului au înregistrat, de asemenea, livrări fără precedent din China luna trecută în termeni de valoare. Exporturi record au fost cumpărate de Australia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Rusia și națiunile din Asia de Sud-Est din grupul ASEAN. Numărul țărilor care înregistrează deficite comerciale de peste 3% din produsul lor intern brut cu China s-a triplat din 2005, ajungând la 82 anul trecut, potrivit economiștilor de la Goldman Sachs Group Inc., care estimează că majoritatea sunt economii emergente cu venituri mici.