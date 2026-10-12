O bacterie periculoasă, descoperită în ouă aduse din Ucraina. Autoritățile britanice au dispus retragerea lor de urgență

Autoritățile din Marea Britanie au dispus retragerea de pe piață a unor ouă importate din Ucraina, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis.

Măsura intervine în contextul unei epidemii care a provocat peste 650 de îmbolnăviri și două decese. Totuși, specialiștii precizează că bacteria identificată în produsele retrase este diferită genetic de tulpinile asociate epidemiei, scrie Blic.

Potrivit Agenției britanice pentru Standarde Alimentare (FSA), bacteria descoperită în ouăle ucrainene este asociată cu 36 de cazuri de infectare raportate în Anglia în 2026. Descoperirea ar putea indica un lanț separat de transmitere, în timp ce ancheta privind sursa epidemiei principale continuă.

Alerta vizează toate ouăle produse de compania ucraineană Yasensvit Ltd, care poartă codul 3UA1012066, indiferent de dimensiune sau de data expirării.

Produsele au fost distribuite în principal restaurantelor, cafenelelor și altor unități de alimentație publică. Unele ar fi putut ajunge și în magazine mici, însă nu au fost comercializate în marile lanțuri de supermarketuri.

FSA le solicită comercianților să oprească imediat vânzarea și utilizarea ouălor respective, iar consumatorilor să verifice marcajul imprimat direct pe coajă și să arunce produsele afectate. Autoritățile avertizează că anumite loturi ar fi putut fi reambalate.

„Am descoperit bacteria Salmonella Enteritidis în ouă importate de la un producător din Ucraina și am luat măsuri urgente pentru protejarea sănătății publice", a declarat Jacquelyn McCormick, responsabilă pentru gestionarea incidentelor în cadrul FSA.

Oficialul a precizat că ouăle produse în Marea Britanie nu sunt afectate de această alertă.

Datele publicate pe 8 octombrie de Agenția britanică pentru Securitate Sanitară (UKHSA) indică 666 de cazuri confirmate în Anglia, asociate celor trei tulpini investigate în cadrul epidemiei. Au fost raportate două decese și cel puțin 106 spitalizări în rândul pacienților pentru care există informații medicale.

Hannah Charles, epidemiolog în cadrul UKHSA, a confirmat că testele genetice au identificat în ouăle importate o tulpină distinctă de cele urmărite în epidemia principală.

Infecția cu salmonella poate provoca diaree, crampe abdominale, vărsături și febră. În cazurile grave, poate duce la septicemie, în special la copiii mici, vârstnici, femei însărcinate și persoane cu imunitate scăzută.

Autoritățile britanice continuă investigațiile pentru identificarea sursei epidemiei.