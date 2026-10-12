O bacterie periculoasă, descoperită în ouă aduse din Ucraina. Autoritățile britanice au dispus retragerea lor de urgență
Postat la: 12.10.2026 |
Autoritățile din Marea Britanie au dispus retragerea de pe piață a unor ouă importate din Ucraina, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis.
Măsura intervine în contextul unei epidemii care a provocat peste 650 de îmbolnăviri și două decese. Totuși, specialiștii precizează că bacteria identificată în produsele retrase este diferită genetic de tulpinile asociate epidemiei, scrie Blic.
Potrivit Agenției britanice pentru Standarde Alimentare (FSA), bacteria descoperită în ouăle ucrainene este asociată cu 36 de cazuri de infectare raportate în Anglia în 2026. Descoperirea ar putea indica un lanț separat de transmitere, în timp ce ancheta privind sursa epidemiei principale continuă.
Alerta vizează toate ouăle produse de compania ucraineană Yasensvit Ltd, care poartă codul 3UA1012066, indiferent de dimensiune sau de data expirării.
Produsele au fost distribuite în principal restaurantelor, cafenelelor și altor unități de alimentație publică. Unele ar fi putut ajunge și în magazine mici, însă nu au fost comercializate în marile lanțuri de supermarketuri.
FSA le solicită comercianților să oprească imediat vânzarea și utilizarea ouălor respective, iar consumatorilor să verifice marcajul imprimat direct pe coajă și să arunce produsele afectate. Autoritățile avertizează că anumite loturi ar fi putut fi reambalate.
„Am descoperit bacteria Salmonella Enteritidis în ouă importate de la un producător din Ucraina și am luat măsuri urgente pentru protejarea sănătății publice", a declarat Jacquelyn McCormick, responsabilă pentru gestionarea incidentelor în cadrul FSA.
Oficialul a precizat că ouăle produse în Marea Britanie nu sunt afectate de această alertă.
Datele publicate pe 8 octombrie de Agenția britanică pentru Securitate Sanitară (UKHSA) indică 666 de cazuri confirmate în Anglia, asociate celor trei tulpini investigate în cadrul epidemiei. Au fost raportate două decese și cel puțin 106 spitalizări în rândul pacienților pentru care există informații medicale.
Hannah Charles, epidemiolog în cadrul UKHSA, a confirmat că testele genetice au identificat în ouăle importate o tulpină distinctă de cele urmărite în epidemia principală.
Infecția cu salmonella poate provoca diaree, crampe abdominale, vărsături și febră. În cazurile grave, poate duce la septicemie, în special la copiii mici, vârstnici, femei însărcinate și persoane cu imunitate scăzută.
Autoritățile britanice continuă investigațiile pentru identificarea sursei epidemiei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Comandantul Forțelor NATO în Europa prezintă „teoria victoriei", despre cum poate fi învinsă Rusia dacă atacă statele membre
Comandantul Suprem al Forțelor NATO in Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich,prezinta luni, 12 octombrie ...
-
Acordul celor 308 cuvinte: Cele mai mari companii din AI au semnat un document ce provoacă îngrijorări mondiale de securitate
Administrația Trump aduce in Statele Unite un model in care marile companii de inteligența artificiala iși stabilesc sin ...
-
Sfârșitul prețurilor egale pentru toți: Supermarketurile ar putea să-ți ceară mai mulți bani în funcție de ce știu despre tine
Marile lanturi de supermarketuri si restaurante fast-food utilizeaza tot mai mult inteligenta artificiala pentru optimiz ...
-
Eroarea pe care o fac mulți când pun aerul condiționat pe căldură: există un truc simplu care îți încălzește casa rapid cu consum minim de curent
Aparatele de aer condiționat cu tehnologie inverter pot incalzi eficient locuința, mai ales sufrageria, consumand mult m ...
-
Americanii pun mâna pe petrolul rușilor din România: Donald Trump susține o tranzacție de 20 de miliarde de dolari
Rafinaria Petrotel-Lukoil din Ploiești, aflata in insolvența și cu producția oprita de aproape un an, ar putea ajunge su ...
-
Cum reușesc rachetele rebelilor Houthi să străpungă apărarea aeriană a Arabiei Saudite pe sub nasul americanilor
Rebelii Houthii din Yemen, gruparea armata cunoscuta și sub numele de Ansar Allah (in araba Susținatori ai lui Dumnezeu) ...
-
Mobilizare generală împotriva unui cerșetor acuzat că fură și sedează câini pentru a cerși apoi i-ar ucide
Prezenta unui barbat care cerseste in diverse zone din Bucuresti, insotit de un caine, provoaca nemultumire din partea i ...
-
În 1909, Adolph Whitman a construit un robot care putea merge, vorbi și chiar cânta…
Întalniți-l pe Adolph, cunoscut și sub numele de Otto Widmann, un inginer german asociat cu crearea lui Occultus, ...
-
200 de îngeri căzuți au aterizat pe vârful Muntelui Hermon pentru a semna un pact de sânge care a condamnat lumea antică
Cartea lui Enoh, un text antic studiat profund de primii creștini și citat de Apostolul Iuda in Biblie, detaliaza exact ...
-
Supra-Sufletul: O rețea de legături prin "fire de argint" energetic care conduc către o entitate colectivă a tuturor reîncarnărilor
O schița virala desenata de o femeie dupa ce a murit clinic a rupt internetul - și se potrivește cu o descoperire infric ...
-
Astronomii au detectat un semnal radio misterios care a călătorit 10.000.000.000 de ani până la Pământ
Un impuls intens de unde radio are o vechime de peste 10 miliarde de ani și a parcurs „aproximativ 80% din istoria ...
-
Aer toxic pentru jumătate de populație: Poluarea cu ozon a scăpat de sub control. Dr. Beatrice Mahler explică legătura cu explozia cazurilor de astm
Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din București, analizeaza, intr-un interviu pentr ...
-
Gruparea de români care a terorizat Germania: cum au ajuns banii din spargeri în mașini de lux și proprietăți în România
Mașini de lux, arme și bijuterii au fost descoperite de anchetatorii germani in cadrul unei investigații care vizeaza o ...
-
Groază la ZOO după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor: „L-a târât, se vedea foarte mult sânge"
Un barbat a murit dupa ce a intrat in țarcul unui tigru siberian, intr-un parc zoologic din Marea Britanie. Atacul s-a p ...
-
Stare de alertă la nivel mondial, după incidentele din laboratorul din Siberia: OMS recunoaște că nu a reușit să afle ce s-a întâmplat cu adevărat
Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat sambata ca inca nu stie ce a cauzat pneumonia care a dus, in aceasta l ...
-
Decizie istorică în medicină: Diabetul de tip 5, recunoscut oficial după decenii de controverse. Boala ar putea afecta milioane de oameni
O forma de diabet asociata cu malnutriția, ignorata timp de decenii și adesea confundata cu alte tipuri ale bolii, a pri ...
-
Claudiu Târziu: "Cui îi este frică de ACT? Sau despre mici manipulări pe marginea unei alianțe care încă nu a luat naștere"
Vineri, 9 octombrie a.c., am participat la o reuniune naționala a Partidului Umanist Conservator Liberal (PUCL), la care ...
-
Structuri ciudate au fost descoperite în sângele persoanelor cu COVID de lungă durată
Oamenii de știința au gasit mici aglomerari de proteine de coagulare incurcate cu material celular imun in probe de sang ...
-
Winston Churchill - simplu și eficient: "Îmi plac porcii. Câinii ne privesc cu admirație. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali!"
„Îmi plac porcii." Cainii ne privesc cu admirație. Pisicile ne privesc de sus. „Porcii ne trateaza ...
-
Fructele și legumele sunt cu 50% mai puțin nutritive decât în anii 1960: „Ne golim treptat alimentele de nutrienți"
Fructele și legumele de astazi au doar jumatate din valoarea nutritiva pe care o aveau in urma cu 60 de ani, arata un no ...
-
Apocalipsa se va încheia în 2100. Principalele amenințări majore la adresa umanității, potrivit unei evaluări Lancet
Omenirea ar putea disparea pana in anul 2100 din cauza utilizarii malițioase a inteligenței artificiale sau a unui confl ...
-
Care sunt investițiile preferate ale românilor la bursă și greșelile amatoricești care costă cel mai mult
Bancile și marile companii energetice se afla printre cele mai urmarite de investitorii de pe piața romaneasca, dar popu ...
-
SUA amenință Kievul cu oprirea schimbului de informații din cauza atacurilor asupra rafinăriilor rusești
Administrația președintelui american Donald Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asup ...
-
Misterul seismului din Panama: Cutremurul de 7,7 grade care nu a provocat deloc decese și nici avarii foarte mari. Recent, în Columbia și Venezuela seismele au făcut prăpăd
Un cutremur cu magnitudinea de 7,7, care s-a produs la adancimea de 12,6 km, a lovit vineri sudul Panama, avariind cladi ...
-
Otrăvit și apoi strangulat: cazul care a șocat Ucraina. O fată de 14 ani a ucis un soldat ucrainean, la ordinul Rusiei
O adolescenta in varsta de 14 ani din Rivne, Ucraina, va fi judecata pentru uciderea unui militar ucrainean de 27 de ani ...
-
Călin Georgescu, mesaj din arest pentru susținători. Cum a apărut postarea de pe Facebook, el neavând acces la telefon
Calin Georgescu a publicat un mesaj scurt pe pagina sa de Facebook, in care le mulțumește celor care il susțin și le tra ...
-
Război cu AI: Companiile de inteligență artificială se pregătesc pentru un posibil dezastru la scară mare. Ce scenarii analizează în secret
Liderii unor companii precum Anthropic și OpenAI simuleaza consecințele unui incident catastrofal provocat de inteligenț ...
-
300 de dolari pentru un „leac" care te scapă de ciumă. Afacerea aparține unui adept al teoriilor conspirației care alimentează panica oamenilor
O firma americana vinde un kit in valoare de 300 de dolari, supranumit „leac" pentru ciuma din Siberia. Persoana c ...
-
Va fi extrem! Specialiștii privesc cu îngrijorare la fenomenul din Oceanul Pacific care dă peste cap toate calculele cunoscute de până acum
Daca atunci cand ai mers la mare apa ți s-a parut mai calda și nu ai mai avut nevoie se te acomodezi dupa o zi intreaga ...
-
Un model de AI a luat inițiativa și a trimis o sesizare total inventată către poliție: Mărturie falsă despre o crimă nerezolvată
Un model de inteligenta artificiala (IA) al companiei Anthropic a transmis politiei din Philadelphia o sesizare inventat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu