O decizie crucială: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID nici măcar adulților
Postat la: 20.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19. Până în prezent, vaccinul anti-Covid fusese aprobat oficial pentru locuitorii Statelor Unite de la pandemie încoace.
Comitetul consultativ pentru practici de imunizare (ACIP) a votat, cu o majoritate restrânsă, împotriva recomandării prescrierii vaccinului anti-Covid. În două zile de întâlniri, ACIP și-a modificat recomandările privind vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (MMRV) și a amânat planurile de vot privind vaccinul împotriva hepatitei B.
Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privința vaccinurilor, i-a concediat pe toți cei 17 membri ai comitetului în luna iunie și le-a ales personal succesorii. Vineri, grupul de experți a dezbătut vaccinul împotriva Covid-19, care a fost în ultimii ani o recomandare de rutină, la fel ca vaccinul antigripal anual.
ACIP a votat pentru abandonarea recomandării vaccinului, inclusiv pentru populațiile cu risc ridicat, cum ar fi persoanele cu vârsta peste 65 de ani. În schimb, a decis că adulții pot lua propriile decizii după ce au discutat cu un profesionist din domeniul medical. În luna mai, guvernul federal al SUA a încetat să mai recomande vaccinurile împotriva Covid-19 pentru femeile însărcinate și copiii sănătoși.
Un interesant schimb de replici a avut loc vineri. Dr. Robert Malone, cunoscut medic infecționist și apropiat al secretarului Sănătății, Robert Kennedy, a susținut că nu există dovezi că vaccinul anti-Covid a prevenit infecțiile grave. În schimb, dr. Cody Meissner, ex-membru al comisiei de vaccinuri a Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), a susținut că există date „destul de bine definite" care arată că vaccinul protejează împotriva infecțiilor.
