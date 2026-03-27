O formă de conștiință extraordinară ar putea exista deja chiar aici, pe Pământ, sub forme pe care nu le recunoaștem

De zeci de ani, căutarea unei inteligențe avansate s-a concentrat pe structuri asemănătoare creierului și pe semnale extraterestre, dar biologi vizionari precum Michael Levin pun sub semnul întrebării această paradigmă.

Levin susține că inteligența nu este o întâmplare biologică limitată la materia cenușie, ci o proprietate emergentă care poate apărea din orice model suficient de organizat.

Acest cadru al „inteligenței diverse" sugerează că, de la grupuri celulare la sisteme sociale complexe, cogniția ar putea funcționa în moduri care nu seamănă deloc cu gândirea umană, dar rezolvă problemele cu aceeași sofisticare.

Această schimbare de perspectivă modifică fundamental modul în care identificăm viața conștientă atât pe Pământ, cât și în cosmos.

Dacă conștiința poate rezida în modele, mai degrabă decât doar în corpuri fizice, este posibil să fi trecut cu vederea „extratereștrii" care au trăit alături de noi de-a lungul eonilor.

Prin separarea inteligenței de substratul său biologic, cercetătorii deschid ușa către un univers în care viața este o inevitabilitate matematică a organizării, forțându-ne să redefinim ce înseamnă să fii o ființă gânditoare într-o realitate interconectată.