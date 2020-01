O planeta de dimensiunea Pamantului se afla la distanta "perfecta" de steaua sa pentru a gazdui viata

Un satelit NASA a descoperit o planeta de dimensiunile Pamantului, telurica, aflata la distanta perfecta de steaua sa pentru a putea permite prezenta apei in stare lichida.

TOI 700 d este relativ aproape de Terra, fiind situata la circa 100 de ani lumina departare, arata Science Alert. E prima descoperire majora a acestui nou instrument numit TESS, lansat in 2018. Descoperirea a fost certificata ulterior de telescopul spatial Spitzer, au anuntat oamenii de stiinta la o intrunire care a avut loc la inceputul acestei saptamani in Hawaii.

Cat despre steaua TOI 700, aceasta are circa 40% din marimea soarelui nostru si e doar pe jumatate la fel de fierbinte ca acesta. De fapt, satelitul a detectat trei planete, TOI 700 b, c si d. Doar ultima insa este un candidat viabil la viata - nici prea aproape, nici prea departe de steaua sa, astfel incat apa sa poata fi prezenta in stare lichida.

TOI 700 d este cu aproximativ 20% mai mare decat Terra si incheie o orbita in 37 de zile. Planeta primeste aproximativ 86% din energia pe care Pamantul o preia de la Soare. Deocamdata nu se cunosc foarte multe despre aceasta planeta. O simulare arata ca ar putea fi acoperita cu oceane si ar putea avea o atmosfera densa, dominata de dioxid de carbon, similara lui Marte, in "tinerete".

Din acelasi sistem cu TOI 700 d fac parte si TOI 700 b (o planeta telurica, de dimensiunile Pamantului, care isi incheie miscarea de revolutie in doar 10 zile) si TOI 700 c, de 2,6 ori mai mare decat Pamantul, o planeta gazoasa, un fel de "mini-Neptun", ce incheie o orbita completa in 16 zile. Numai TOI 700 d se afla insa la distanta potrivita de steaua sa pentru a putea permite viata.