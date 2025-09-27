Oamenii de știință au capturat o lumină vizibilă pe care toate creaturile vii o emit și care dispare după moarte
Postat la: 27.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cercetătorii au folosit camere ultrasensibile pentru a capta această strălucire moale, numită emisie de fotoni ultraweak (sau UPE), la șoarecii vii.
Odată ce șoarecii au fost eutanasiați, lumina s-a estompat chiar dacă corpurile lor au fost păstrate la cald pentru a exclude temperatura ca factor. Același efect a apărut și în plante: frunzele străluceau mai puternic acolo unde au fost rănite sau stresate chimic, sugerând că celulele vii aflate sub stres emit mai mult din această lumină mică și vizibilă. La putin timp, lumina a disparut de tot.
Cercetătorii cred că strălucirea provine de la speciile de oxigen reactiv, moleculele pe care celulele noastre le creează atunci când sunt sub presiunea unor lucruri precum toxine, căldură sau boli. Aceste molecule pot declanșa reacții chimice care eliberează fotoni, care sunt pachete mici de lumină. Acest fenomen nu este complet nou.
Oamenii de știință au înregistrat lumină slabă din celule timp de decenii, dar de obicei este prea slabă pentru a fi observate și a fost observată în principal în mostre mici. Ceea ce face acest experiment diferit este faptul că a detectat această strălucire în întreaga organisme vii, ceva rar întâlnit înainte.
Deși ar putea suna mistic sau ca ceva ieșit din SF, efectul este pur biologic și poate fi chiar util. În viitor, această strălucire ar putea ajuta medicii sau oamenii de știință să urmărească sănătatea țesuturilor, să monitorizeze răspunsurile la stres la pacienți sau animale sau să verifice starea culturilor - fără a fi nevoie de operație sau mostre.
Deși ideea unor forme de viață strălucitoare aduce în minte pretenții ciudate despre aure sau câmpuri energetice, acest studiu oferă dovezi clare că viața însăși emite o fărâmă de lumină și că această lumină se pierde la moarte.
Sursa:
V. Salari, V. Seshan, L. Frankle, D. Anglia, C. Simon și D. Oblak
Jurnalul de litere de chimie fizică 2025 16 (17), 4354-4362
