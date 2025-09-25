Ochi pentru dinte si dinte pentru ochi: Un bărbat orb și-a recăpătat vederea după ce i s-a implantat un canin în ochi

Medicii anunță o nouă operație de succes. Metoda folosită e una extremd de controversată. Un bărbat și-a recăpătat vederea după ce în ochi i-a fost implantat un dinte.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din Columbia Britanică, și-a recăpătat vederea după ce medicii canadieni au efectuat prima intervenție chirurgicală „dinte-în-ochi" din țară. Canadianul a orbit în copilărie în mare parte din cauza leziunilor severe ale corneei provocate de sindromul Stevens-Johnson, o reacție autoimună rară. În ultimele două decenii, el a suferit peste 50 de operații, inclusiv 10 transplanturi de cornee, fără rezultate.

Procedura, numită osteo-odonto-keratoproteză, implică extragerea unui canin al pacientului și transformarea acestuia într-o platformă pentru o lentilă artificială, care înlocuiește corneea distrusă. După implantarea dintelui în orbită și câteva luni de adaptare, Chapman a putut percepe mișcarea și, ulterior, a obținut o vedere relativă.

Chirurgul a îndepărtat mai întâi unul dintre caninii pacientului, precum și un strat subțire de os care îl înconjura. Acest lucru a menținut dintele alimentat cu sânge. Dintele a fost apoi pregătit, prevăzut cu un cilindru de plastic și implantat în obrazul pacientului pentru a permite țesutului moale să crească în jurul său timp de câteva luni. Ulterior, dintele a fost îndepărtat și implantat chirurgical în ochiul drept. Deoarece dintele și țesutul moale din jur provin de la pacient, corpul acestuia este mai puțin probabil să respingă un implant, au explicat specialiștii.

Operația dinte-în-ochi este considerată o ultimă soluție pentru orbirea cauzată de deteriorarea corneei. Operația în mai multe etape durează mai mult de 12 ore, fără a lua în considerare timpul în care țesutul crește în jurul dintelui. În prezent, există puțini specialiști care o efectuează în întreaga lume. Medicii au efectuat intervenții chirurgicale dinte-în-ochi în Australia, Chile, Egipt, Germania, India, Italia, Japonia, Spania, Regatul Unit și Statele Unite. Până în prezent, doar câteva sute de persoane au fost supuse procedurii.