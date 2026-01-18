OpenAI ar putea rămâne fără lichidități până la jumătatea anului 2027 - un analist prezintă un tablou sumbru după ce a examinat finanțele companiei

Având în vedere cât de repede evoluția IA a revoluționat tehnologia la nivel mondial și afectează diverse piețe, este aproape imposibil să se prevadă cu exactitate în ce direcție se îndreaptă lucrurile. Nu lipsesc previziunile, care variază de la utopie la dezastru total pentru industriile consacrate. Un editorialist al NYT are însă o previziune specifică: OpenAI va fi falimentară în 18 luni.

Conform unui raport extern din anul trecut, se preconiza că OpenAI va cheltui 8 miliarde de dolari în 2025, suma crescând la 40 de miliarde de dolari în 2028. Având în vedere că, potrivit rapoartelor, compania prevede profitabilitate până în 2030, nu este greu să facem calculele.

Proiectul lui Altman prevede cheltuieli de 1,4 trilioane de dolari pentru centrele de date. După cum observă Sebastian Mallaby, economist la Consiliul pentru Relații Externe, chiar dacă OpenAI își va reconsidera promisiunile influențate de entuziasmul excesiv și „va plăti pentru alții cu acțiunile sale supraevaluate", va rămâne totuși de traversat un abis financiar. Mallaby nu este singurul care gândește în acest sens, deoarece Bain & Company a raportat anul trecut că, chiar și în cel mai optimist scenariu, există o gaură neagră de cel puțin 800 de miliarde de dolari în acest sector.

Guru-ul financiar contextualizează situația cu abilitate, afirmând în linii mari că nu este vorba despre faptul dacă AI-ul pentru utilizatorii finali va deveni consacrat din punct de vedere tehnologic, ci mai degrabă dacă economia dezvoltării sale va avea sens pe termen mediu și lung.

Analistul subliniază că, în teorie, investitorii ar „acoperi diferența dintre apariția unei tehnologii extraordinare și profiturile finale", cu excepția faptului că multe companii de AI par să cheltuiască bani mult mai repede decât pot genera venituri. Mallaby remarcă faptul că noii veniți se află într-o poziție mult mai proastă decât companiile „tradiționale" precum Microsoft sau Meta, având în vedere că vechii jucători aveau deja afaceri profitabile înainte de apariția AI și își pot permite (literalmente) să aștepte perioada necesară până când noii veniți vor da roade.

Potrivit lui, majoritatea oamenilor utilizează servicii gratuite și nu au nicio reținere în a trece la un concurent odată ce botul lor obișnuit adaugă reclame sau limite de utilizare, un fapt coroborat de multitudinea de opțiuni disponibile în prezent pentru tot felul de sarcini.

El consideră că aceasta este o problemă temporară pentru furnizorii de IA, însă, pe măsură ce IA agentică devine din ce în ce mai prezentă în viața de zi cu zi a oamenilor, va deveni mai dificil să se schimbe, deoarece roboții ar trebui să aibă în cele din urmă toate preferințele dvs. de cumpărături, aspirațiile și profilul emoțional cartografiate - poate chiar mai bine decât dvs. înșivă.

Mallaby laudă câmpul gravitațional al CEO-ului OpenAI, Sam Altman, care a atras investiții în valoare de 40 de miliarde de dolari, o sumă mai mare decât orice altă rundă de finanțare privată din istorie - chiar mai mult decât cei 30 de miliarde de dolari ai Saudi Aramco. Diferența este că Aramco, împreună cu alte întreprinderi listate la bursă, avea un model de afaceri și profitabilitate, de care OpenAI nu se bucură în prezent.

Ouroborosul financiar al IA pare cu siguranță gata să-și mănânce propria coadă, dar există un argument conform căruia ofidianul își va pierde doar partea mai nouă. Ar fi oarecum ironic ca piața IA să piardă unul sau mai mulți dintre jucătorii care au dat startul.