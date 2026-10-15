Papa Leon le cere credincioșilor să se roage pentru el: Primul mesaj al Suveranului Pontif după diagnosticul de cancer și operația la plămân

Papa Leon al XIV-lea a transmis primul său mesaj public după intervenția chirurgicală suferită la Roma, în urma căreia a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Suveranul pontif le-a mulțumit credincioșilor pentru rugăciuni și le-a cerut să continue să se roage pentru el, în timp ce medicii anunță că recuperarea sa evoluează conform așteptărilor.

Liderul Bisericii Catolice s-a adresat participanților la un simpozion dedicat împlinirii a zece ani de la apariția documentului „Amoris laetitia", elaborat de predecesorul său, Papa Francisc. Documentul abordează rolul și activitatea Bisericii în relația cu familiile și cuplurile.

Deși starea de sănătate nu i-a permis să participe la eveniment, Papa Leon a transmis un mesaj de recunoștință celor prezenți. „După cum ştiţi, nu am putut fi alături de voi în aceste zile", a transmis suveranul pontif. Acesta a subliniat importanța rugăciunilor primite și a activităților desfășurate de participanții la reuniune.

„Vă mulţumesc din suflet pentru rugăciunile voastre şi pentru munca pe care aţi depus-o împreună. Faptul că împărtăşiţi experienţele voastre şi că ascultaţi cu atenţie reprezintă într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică", a declarat Papa Leon. La finalul mesajului, suveranul pontif le-a adresat credincioșilor o rugăminte: „Vă rog să vă rugaţi pentru mine, aşa cum şi eu mă rog pentru voi".

Papa Leon a fost supus marți, la Roma, unei operații care a durat aproximativ 90 de minute. În timpul intervenției, medicii au îndepărtat lobul inferior al unuia dintre plămâni și au stabilit diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, una dintre formele frecvente de cancer pulmonar.

Dr. Luigi Carbone și profesorul Stefano Margaritora, medicii care îl îngrijesc, au precizat într-un comunicat că recuperarea suveranului pontif „decurge conform aşteptărilor".

Papa a reușit deja să se deplaseze prin salonul în care este internat. Mai mult, potrivit informațiilor comunicate miercuri de purtătorul de cuvânt al Vaticanului, acesta a celebrat o liturghie alături de mai mulți preoți, într-un spațiu special amenajat la etajul spitalului unde se află.

Suveranul pontif anunțase încă din weekend, în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru, că urma să fie operat. La momentul respectiv, explicase că formațiunea descoperită la nivelul plămânului fusese identificată într-un stadiu incipient.

Papa Leon nu este cunoscut ca fumător și a încercat să mențină un stil de viață sănătos. În familia sa există însă antecedente oncologice. Fratele său mai mare, Louis Prevost, urmează în prezent un tratament împotriva cancerului, iar ambii părinți au murit din cauza acestei boli în anii 1990.

În contextul tratamentului și al perioadei de recuperare, toate aparițiile publice ale Papei au fost anulate până pe 20 octombrie. Pentru luna noiembrie, suveranul pontif are programată o călătorie de lungă durată în America de Sud.