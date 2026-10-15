Papa Leon le cere credincioșilor să se roage pentru el: Primul mesaj al Suveranului Pontif după diagnosticul de cancer și operația la plămân
Postat la: 15.10.2026 |
Papa Leon al XIV-lea a transmis primul său mesaj public după intervenția chirurgicală suferită la Roma, în urma căreia a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Suveranul pontif le-a mulțumit credincioșilor pentru rugăciuni și le-a cerut să continue să se roage pentru el, în timp ce medicii anunță că recuperarea sa evoluează conform așteptărilor.
Liderul Bisericii Catolice s-a adresat participanților la un simpozion dedicat împlinirii a zece ani de la apariția documentului „Amoris laetitia", elaborat de predecesorul său, Papa Francisc. Documentul abordează rolul și activitatea Bisericii în relația cu familiile și cuplurile.
Deși starea de sănătate nu i-a permis să participe la eveniment, Papa Leon a transmis un mesaj de recunoștință celor prezenți. „După cum ştiţi, nu am putut fi alături de voi în aceste zile", a transmis suveranul pontif. Acesta a subliniat importanța rugăciunilor primite și a activităților desfășurate de participanții la reuniune.
„Vă mulţumesc din suflet pentru rugăciunile voastre şi pentru munca pe care aţi depus-o împreună. Faptul că împărtăşiţi experienţele voastre şi că ascultaţi cu atenţie reprezintă într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică", a declarat Papa Leon. La finalul mesajului, suveranul pontif le-a adresat credincioșilor o rugăminte: „Vă rog să vă rugaţi pentru mine, aşa cum şi eu mă rog pentru voi".
Papa Leon a fost supus marți, la Roma, unei operații care a durat aproximativ 90 de minute. În timpul intervenției, medicii au îndepărtat lobul inferior al unuia dintre plămâni și au stabilit diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, una dintre formele frecvente de cancer pulmonar.
Dr. Luigi Carbone și profesorul Stefano Margaritora, medicii care îl îngrijesc, au precizat într-un comunicat că recuperarea suveranului pontif „decurge conform aşteptărilor".
Papa a reușit deja să se deplaseze prin salonul în care este internat. Mai mult, potrivit informațiilor comunicate miercuri de purtătorul de cuvânt al Vaticanului, acesta a celebrat o liturghie alături de mai mulți preoți, într-un spațiu special amenajat la etajul spitalului unde se află.
Suveranul pontif anunțase încă din weekend, în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru, că urma să fie operat. La momentul respectiv, explicase că formațiunea descoperită la nivelul plămânului fusese identificată într-un stadiu incipient.
Papa Leon nu este cunoscut ca fumător și a încercat să mențină un stil de viață sănătos. În familia sa există însă antecedente oncologice. Fratele său mai mare, Louis Prevost, urmează în prezent un tratament împotriva cancerului, iar ambii părinți au murit din cauza acestei boli în anii 1990.
În contextul tratamentului și al perioadei de recuperare, toate aparițiile publice ale Papei au fost anulate până pe 20 octombrie. Pentru luna noiembrie, suveranul pontif are programată o călătorie de lungă durată în America de Sud.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O nouă variantă de COVID se răspândește în Europa. Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom neobișnuit
COVID-19 nu a disparut nici in aceasta toamna, iar numarul cazurilor crește in unele țari europene. Un rol important il ...
-
„123456", parola cu care hackerii au accesat datele a 8,8 milioane de oameni din Danemarca
„123456". Aceasta ar fi fost parola, inclusiv la contul de administrator, a firmei prin care hackerii au intrat in ...
-
Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, debut cu stângul în prima sa conferință de presă. Casa Albă se află în încurcătură
Noua purtatoare de cuvant a Casei Albe, Katie Zacharia, a avut parte de un debut stanjenitor, dupa ce l-a confundat pent ...
-
În Bulgaria au fost incendiate 11 din cele 17 antene Starlink care asigură comunicațiile în Ucraina
Doi barbați mascați au incendiat 11 dintre cele 17 antene Starlink instalate intr-un obiectiv cu regim special de securi ...
-
DIICOT a contestat arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu. Decizia finală, la instanța care l-a trimis în Arestul Central
Procurorii DIICOT au contestat hotararea prin care Tribunalul București a dispus inlocuirea arestului preventiv cu arest ...
-
Omul Faptelor Bune a dus 37 de suflete la Sfânta Cuvioasă Parascheva. O călătorie în care lacrimile, credința și speranța s-au întâlnit în rugăciune
Uneori, un om care a cunoscut suferința toata copilaria ajunge sa fie sprijinul de care au nevoie alți oameni. Iar atunc ...
-
Decizie majoră: Românii țepuiți prin ROBOR vor primi banii înapoi de la bănci în 45 de zile. Legea a trecut de Senat și se aplică inclusiv contractelor de credit care au încetat
Romanii care platesc credite in lei cu dobanda calculata in funcție de ROBOR vor putea primi o „compensare financi ...
-
Doi ofițeri au bătut la ușa inginerului după ce acesta a inversat supravegherea camerelor stradale împotriva mașinilor politiei
Doi agenți i-au batut la ușa, dar nu veneau nici cu mandat de arestare, nici cu citație ca martor. Voiau sa știe un sing ...
-
Marea Reașezare Globală: De la iluzia financiară la economia resurselor, IA și civilizațiile vechi
Privita in ansamblu, actuala dinamica geopolitica depașește cu mult cadrul restrans al conjuncturilor energetice de mome ...
-
Sf. Parascheva, tradiții și superstiții: Ce nu trebuie să faceți astăzi. Sărbătoare cu cruce roșie
Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita pe 14 octombrie. În credința populara este numita și Sfanta Vineri. Onom ...
-
Spitalul modular COVID de peste 5 milioane de euro a fost furat bucată cu bucată: Hoții au fugit inclusiv cu aerele condiționate
Spitalul modular din Pipera, construit in timpul pandemiei de COVID-19 cu peste 5,2 milioane de euro, a ajuns intr-o sta ...
-
I-au dat și nu i-au dat drumul! Călin Georgescu e plasat teoretci în arest la domiciliu. Fostul candidat la prezidențiale însă NU părăsește însă Arestul Central
Calin Georgescu ar urma sa treaca din arest preventiv in arest la domiciliu, dupa ce Tribunalul București a decis inlocu ...
-
Îi doare-n "k0t": Breșă de securitate cu România pe listă: STS, SRI și alte instituții au cumpărat echipamente vizate de hackeri în valoare de zeci de milioane de euro
Romania figureaza printre cele 70 de țari vizate de un atac cibernetic de amploare asupra echipamentelor de securitate F ...
-
Cartelurile de droguri din America Latină și-au făcut cap de pod și în România. Dimensiunea rețelei este uriașă
O analiza ampla derulata timp de patru luni de jurnaliștii de la The Guardian arata cum rețelele de crima organizata din ...
-
Meseriile de arhitect si inginer contructor tocmai au fost distruse de Inteligența Artificială. Claude a proiectat o casă cu două etaje în AutoCAD în doar 88,6 de secunde!
Inteligența artificiala deseneaza si proiecteaza o casa completa in doar un minut și jumatate. Într-un experiment ...
-
E foarte rpobabil ca băncile să fie obligate să refacă socotelile din 2019 și să restituie bani clienților. Ce prevede proiectul privind creditele cu ROBOR
Romanii care au credite cu dobanda variabila calculata pe baza ROBOR ar putea beneficia de recalcularea ratelor și de re ...
-
DNA a descins la Serviciul Permise Ilfov. Cât era șpaga pentru promovarea examenului auto. Sunt vizați angajați și instructori
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectueaza, marți, percheziții la sediul Serviciului Permise și Înmatr ...
-
Dezvăluire explozivă despre intervenția medicală de urgență pentru Christa Pike: Cum a supraviețuit la două doze de injecție letală
Intervenția medicala de urgența pentru Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții prin injecție letala in SU ...
-
Hackerii nu mai au nevoie de parola ta pentru a-ți compromite contul. Metoda de atac care sparge inclusiv datele de la Ghișeul.ro
Atacurile cibernetice devin tot mai frecvente și mai sofisticate, iar Romania se confrunta cu riscuri suplimentare din c ...
-
Ce mai fac serviciile secrete ale lumii conform siteurilor de specialitate
Iata mai jos un extras din principalele știri legate de serviciile secrete din intreaga lume conform site-ului de specia ...
-
Tinerii consumă mai puţin alcool, tutun și droguri, dar și-au găsit refugiul într-o dependență la care nu te-ai fi gândit
Consumul de alcool, tutun și droguri in randul adolescenților este in scadere, conform celui mai recent studiu realizat ...
-
Milioane de euro pentru promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, în timp ce candidatul declara cheltuieli zero. Ce dezvăluie referatul procurorilor despre rețeaua de influenceri
Bogdan Peșchir ar fi investit milioane de euro in promovarea candidaturii lui Calin Georgescu pe TikTok, prin plați catr ...
-
"Firicel" din Las Fierbinți prins la volan cu permisul suspendat și DrugTest pozitiv. L-a confundat pe politist cu Robi
Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui "Firicel" din serialul Las Fierbinți, a fost reținut de polițiști dupa ce ...
-
Ai nevoie de odihnă sau de o schimbare de rutină? Cum faci diferența când te simți permanent obosit
Pentru adulții care jongleaza cu munca, naveta și responsabilitațile de acasa, trezitul fara energie poate parea o conse ...
-
Sute de supermarketuri din Franța lovite de un atac informatic: Hackerii au preluat controlul frigiderelor. Pagubele sunt uriașe
Un atac cibernetic de amploare a afectat sute de supermarketuri din Franța, dupa ce hackerii au intervenit de la distanț ...
-
Documentarul NAZA și acuzații de trădare: Netanyahu cere să se investigheze sursele filmului premiat
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut o ancheta asupra surselor anonime prezentate intr-un documentar care ...
-
Afacerea "Parascheva": O tânără din Ucraina s-a prefăcut bolnavă pentru a lua banii pelerinilor. Ce a facut cand a fost depistată de polițiști
Mii de lei facuți in cateva ore doar stand in strada. Iașiul este invadat, zilele acestea, de cerșetori veniți din toata ...
-
Cine e judecătorul Vlad Andriescu de care depinde punerea în libertate a lui Calin Georgescu amanata pentru mâine
Magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București este și judecatorul din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, ajuns u ...
-
Rușii își pierd boții de pe internet după un atac masiv al Ucrainei asupra centrelor de date. Ce schimbări au apărut în online
Mai multe atacuri ucrainene cu drone asupra centrelor de date Yandex din Rusia au avut un efect și asupra traficului aut ...
-
Bill Gates avertizează că inteligența artificială riscă să scape de sub control. "AI este mai puțin reglementată decât laptele"
Fondatorul Microsoft avertizeaza ca persoane rau-intenționate ar putea exploata sisteme de inteligența artificiala fara ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu