Parametri care trebuie urmariti pana la 40 de ani, pentru a reduce riscul de boli cardiace

Un studiu realizat in Statele Unite arata ca tinerii cu varsta pana in 40 de ani care au un nivel crescut al colesterolului si al tensiunii arteriale prezinta un risc mai mare de aparitie a unor boli cardio vasculare mai tarziu in viata.

Potrivit studiului, persoanele care au un nivel al colesterolului „rau" (LDL) mai mare de 100 mg / dl au cu 64% mai mari sanse sa sufere de boli coronariene mai tarziu in viata, scrie CNN. De asemenea, o tensiune arteriala sistolica de 130 mm Hg sau mai mare a fost asociata cu un risc crescut de insuficienta cardiaca. Autorii studiului au analizat analizele privind tensiunea arteriala, colesterolul si sanatatea cardiovasculara a 36.030 de adulti din Statele Unite, pe o perioada medie de 17 ani.

Dupa ce au analizat cu atentie starea de sanatate a adultilor cu varste intre 18 si 39 iar apoi a celor de peste 40 de ani, cercetatorii au descoperit ca cresterea tensiunii arteriale diastolice si a colesterolului LDL inainte de varsta de 40 de ani au fost asociate cu aparitia bolilor coronariene dupa aceasta varsta. De asemenea, o tensiune arteriala sistolica si diastolica crescuta este asociata cu insuficienta cardiaca dupa 40 de ani.

"Cel mai important mesaj al acestui studiu este pentru tinerii adulti: nu asteptati sa faceti alegeri sanatoase", a spus Dr. Andrew Moran, cercetator principal la Universitatea Columbia, Irving Medical Center din New York si autorul principal al studiului. "Rezultatele noastre arata ca daca asteptati pana la varsta mijlocie pentru a va imbunatatii dieta si a face exercitii fizice ar putea fi prea tarziu si nu veti putea inversa daunele produse in timpul tineretii", a mai explicat autorul studiului.