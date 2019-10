Paul Stanescu explica in ce dosar a fost audiat la DNA: Nu e nimic cu Liviu Dragnea, ma rog la Dumnezeu sa-i dea sanatate

Senatorul PSD Paul Stanescu a precizat ca a dat in aceasta dimineata o declaratie de martor la DNA intr-un dosar in care procurorii anticoruptie investigheaza un proiect mai vechi, din anii 2011-2012, derulat de Consiliul Judetean Olt cu bani europeni.

"Astazi, la ora 8 dimineata, am fost chemat la DNA, intr-un dosar care este in lucru. Ca martor. Nu va pot da detalii. Am dat o declaratie, 10-15 minute maxim, am baut o cafea si am plecat," explica Stanescu. El a negat toate speculatiile facute in presa, ca ar fi vorba de o ancheta legata de cazurile Tel Drum sau Belina, sau "cu nimic altceva cu Liviu Dragnea."

Si pentru ca luni este ziua de nastere a fostului lider PSD, Stanescu a tinut sa-i ureze fostului sau lider de partid, care este incarcerat la Rahova, unde executa o sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare. "Si pentru ca sunt in fata presei, stiu ca are ziua de nastere astazi, eu lui Liviu Dragnea ii urez La multi ani. Sa-i dea Dumnezeu multa sanatate si putere sa revina in familie," mai spune Stanescu.

"Ma rog la Dumnezeu sa-i dea sanatate si putere sa vina acasa cat mai repede la familia lui. Atata ii doresc lui Liviu Dragnea," a subliniat Stanescu. Paul Stanescu a mai explicat ca ancheta in care a fost citat nu are legatura cu niciun coleg de partid si ca vizeaza fapte din perioada in care era presedinte la CJ Olt: "Au fost intrebari generale, nu punctuale." "Probabil ca exista un denunt ceva, este un proiect vechi, cred ca 2011-2012 de la Consiliul Judetean cu bani europeni," explica acesta.