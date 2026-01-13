Pentagonul anunță că a pus mâna pe arma care ar fi provocat Sindromul Havana
13.01.2026
Departamentul Apărării a petrecut mai bine de un an testând un dispozitiv achiziționat într-o operațiune sub acoperire, despre care unii anchetatori cred că ar putea fi cauza unei serii de afecțiuni misterioase care au afectat spioni, diplomați și militari americani, cunoscute în mod colocvial drept „Sindromul Havana".
O divizie a Departamentului pentru Securitate Internă, Homeland Security Investigations (HSI), a cumpărat dispozitivul pentru milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, folosind fonduri furnizate de Departamentul Apărării. Dispozitivul este încă în curs de studiere și există în continuare dezbateri - iar în unele cercuri guvernamentale, chiar scepticism - cu privire la legătura sa cu aproximativ câteva zeci de incidente anormale de sănătate care rămân oficial neexplicate.
CNN a cerut comentarii Pentagonului, HSI și Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). CIA a refuzat să comenteze. Dispozitivul achiziționat de HSI produce unde radio pulsate, lucru despre care unii oficiali și cercetători speculează de ani de zile că ar putea fi cauza incidentelor. Deși dispozitivul nu este în întregime de origine rusă, el conține componente rusești. Oficialii s-au străduit mult timp să înțeleagă cum ar putea fi făcut portabil un dispozitiv suficient de puternic pentru a provoca tipul de leziuni raportate de unele victime; aceasta rămâne o întrebare centrală. Dispozitivul ar putea încăpea într-un rucsac.
Sindromul Havana, un mister vechi de aproape un deceniu
Boala misterioasă a apărut pentru prima dată la sfârșitul anului 2016, când un grup de diplomați americani staționați în capitala Cubei, Havana, a început să raporteze simptome compatibile cu traumatisme craniene, inclusiv vertij și dureri de cap extreme. În anii următori, au fost raportate cazuri în întreaga lume. În deceniul care a urmat, comunitatea de informații și Departamentul Apărării au încercat să stabilească dacă acei oficiali au fost victimele unui tip de atac cu energie direcționată din partea unui guvern străin - în timp ce oficiali de rang înalt din serviciile de informații au declarat public că nu există suficiente dovezi pentru a susține această concluzie, iar victimele au susținut că guvernul SUA le-a manipulat („gaslit") și a ignorat dovezi importante care ar indica faptul că Rusia ar fi atacat oficiali americani.
Totuși, oficialii din domeniul apărării au considerat concluziile suficient de serioase încât, la sfârșitul anului trecut, să informeze comisiile de informații ale Camerei Reprezentanților și Senatului, inclusiv cu referire la dispozitivul achiziționat și la testarea acestuia. O îngrijorare majoră pentru unii oficiali este acum că, dacă tehnologia se dovedește viabilă, ea ar fi putut deja să se răspândească, au spus mai multe surse, ceea ce ar însemna că mai mult de o țară ar putea avea acces la un dispozitiv capabil să provoace răni care să pună capăt carierei unor oficiali americani.
Nu s-a aflat unde - sau de la cine - a cumpărat HSI dispozitivul, dar HSI are un istoric de colaborare cu Departamentul Apărării în operațiuni desfășurate în întreaga lume. Biroul are o jurisdicție largă pentru a investiga infracțiuni legate de încălcări ale reglementărilor vamale, inclusiv investigații privind proliferarea tehnologiei sau expertizei controlate de SUA în străinătate. Potrivit unui fost oficial al Homeland Security, aceste investigații reprezintă „cel mai important punct de colaborare dintre HSI și armata SUA".
De exemplu, atunci când armata americană descoperea în Afganistan sau Irak tehnologie de origine americană care ridica întrebări despre modul în care acele componente ajunseseră în regiune, apela la HSI, a explicat oficialul. De asemenea, nu este clar cum a aflat guvernul SUA de existența dispozitivului pentru a-l putea cumpăra. Sindromul Havana - și cauza sa - au rămas extrem de opace atât pentru comunitatea de informații, cât și pentru cea medicală.
Una dintre problemele cu care se confruntă comunitatea medicală este că încă nu există o definiție clară a „incidentelor anormale de sănătate" (AHI). În unele cazuri, testele au fost efectuate la mult timp după apariția simptomelor, ceea ce a făcut mai dificilă înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere fizic. În 2022, un panel de informații care investiga cauza AHI a declarat că unele dintre episoade ar fi putut fi „plauzibil" cauzate de „energie electromagnetică pulsată" emisă de o sursă externă.
Dar în 2023, comunitatea de informații a declarat public că nu poate lega niciun caz de un adversar străin, considerând improbabil ca boala neexplicată să fie rezultatul unei campanii țintite din partea unui inamic al SUA. Chiar și în ianuarie 2025, evaluarea generală a comunității de informații rămânea aceea că este foarte puțin probabil ca simptomele să fi fost cauzate de un actor străin, deși un oficial al Biroului Directorului Informațiilor Naționale a subliniat că analiștii nu pot „exclude complet" această posibilitate într-un număr mic de cazuri.
Această poziție i-a înfuriat de mult timp pe victime, multe dintre ele fiind ferm convinse că există informații care oferă dovezi clare și incontestabile că Rusia se află în spatele simptomelor lor, unele suficient de grave încât să le forțeze să se retragă din activitate. Unii ofițeri actuali și foști ai CIA au exprimat îngrijorări că agenția și-a tratat cu prea multă prudență investigația, a relatat anterior CNN. Achiziționarea dispozitivului a fost privită de unele victime ca o posibilă confirmare a poziției lor.
„Dacă guvernul SUA a descoperit într-adevăr astfel de dispozitive, atunci CIA le datorează tuturor victimelor o scuză publică majoră pentru felul în care am fost tratați ca niște paria", a declarat pentru CNN Marc Polymeropoulos, unul dintre primii ofițeri CIA care au vorbit public despre rănile pe care spune că le-a suferit într-un atac la Moscova în 2017. Sindromul Havana reprezintă un set de simptome neurologice inexplicabile raportate inițial în 2016 de diplomați și personalul serviciilor secrete americane staționate în Cuba. De atunci, peste 1.000 de cazuri au fost semnalate la nivel global, inclusiv în China, Austria (Viena), Germania și chiar la Washington.
Pacienții au raportat adesea un debut acut, precedat de un sunet puternic și persistent (țiuit, sârâit sau pocnituri) sau de o senzație de presiune intensă în cap. Simptomele includ:
- Tulburări senzoriale: Pierderea auzului, tinitus (țiuit în urechi) și sensibilitate la lumină.
- Probleme neurologice: Amețeală, vertij, pierderea echilibrului și greață.
- Disfuncții cognitive: Probleme cognitive, dificultăți de concentrare, oboseală cronică și insomnie.
