Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent" pentru utilizare în condiții de luptă

Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării a SUA (DARPA) a lansat un nou program experimental numit Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC), cu scopul de a crea celule roșii modificate din sânge, capabile să îndeplinească funcții biologice avansate în condiții extreme, precum cele de pe câmpul de luptă.

Potrivit Defence Blog, proiectul vizează dezvoltarea de eritrocite modificate prin biologie sintetică, dotate cu „circuite biologice" ce le permit să detecteze semnale fiziologice, să ia decizii autonome și să reacționeze în mod activ la diverse condiții interne sau externe.

Scopul programului este de a folosi aceste „celule roșii inteligente" pentru a sprijini funcțiile vitale ale organismului în situații critice - cum ar fi răni grave sau medii ostile - prin reglarea proceselor fiziologice și stimularea coagulării sângelui.

Conform DARPA, aceste celule vor fi programate să îndeplinească trei funcții esențiale:

- Detectarea biomarkerilor asociați cu stresul fiziologic sau traumatismele,

- Luarea de decizii pe baza acestor semnale,

- Eliberarea de molecule terapeutice pentru a influența starea metabolică sau fiziologică a pacientului.

În fazele ulterioare ale cercetării, programul ar putea extinde aplicațiile pentru a include reglarea temperaturii corporale, compatibilitate universală a sângelui, precum și adaptarea la condiții extreme, cum ar fi altitudinile mari.

Proiectul este structurat pe o perioadă de 36 de luni, împărțită în două etape de câte 18 luni. În prima fază, echipele de cercetare trebuie să demonstreze că este posibilă integrarea acestor circuite biologice în timpul procesului de diferențiere a celulelor stem și că funcțiile sunt păstrate în eritrocitele mature, care, prin natura lor, nu au nucleu.

Cea de-a doua etapă se va concentra pe optimizarea sistemelor, validarea funcționalității și testarea tehnologiei în condiții simulate sau reale.

Proiectul Smart-RBC se află în faza incipientă, dar semnalează o creștere semnificativă a interesului Pentagonului pentru domeniul biologiei sintetice, văzut ca un instrument strategic emergent, cu potențial de creștere a ratelor de supraviețuire, a rezistenței fizice și a capacității de adaptare a trupelor în teatre de operațiuni dificile.