Pericol extrem: O entittate misterioasă ne schimbă modul de a raționa. Ascensiunea rețelelor sociale a creat gândirea disfuncțională
Postat la: 20.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Răspândirea omniprezentă a dezinformării poate fi atribuită limitărilor cognitive, influenței sociale și răspândirii globale a rețelelor online. Combaterea acesteia a devenit o „cursă a înarmărilor" între adevăr și minciună. Este ca si cum o entitate misterioasă isi doreste inhibarea ratiunii, promovarea deceptiei universale, o inselatorie in masa aproape imposibil de stapânit.
Când a izbucnit pandemia COVID-19, o teorie conspiraționistă a cuprins rețelele sociale globale: boala ar fi fost cauzată de emisiile de frecvențe radio provenite de la turnurile de telefonie mobilă 5G. Teoriile s-au răspândit pe platformele de socializare. Credința în această idee era atât de ferventă încât mass-media a raportat peste 100 de incidente de incendiere și vandalism împotriva infrastructurii 5G (și 4G), precum și numeroase cazuri de comportament abuziv sau amenințător împotriva lucrătorilor din telecomunicații.
Teoriile conspiraționiste și alte credințe incorecte răspândite apar din interacțiuni complexe care implică limitările cognitive ale oamenilor, influența socială în grupuri și răspândirea la scară globală a ideilor pe rețelele sociale. Această combinație fatală de procese la diferite scări, individuală, de grup și globală, a dus la problemele online pe care le vedem astăzi. Complexitatea lor face ca tendințele sociale rezultate să fie incredibil de dificil de combătut.
Cauza principală a gândirii deficitare se află în evoluția noastră. Capacitatea noastră de a face față informațiilor complexe este limitată, astfel încât creierul nostru ia scurtături, cum ar fi prejudecata de confirmare, tendința de a observa lucrurile care se potrivesc cu convingerile noastre preexistente și de a le ignora pe cele care nu se potrivesc. De exemplu, uităm repede că am așteptat la o coadă rapidă, dar ne amintim cât de enervantă este o coadă lentă și ne întrebăm: „De ce sunt mereu la coada lentă?"
Un alt simptom al incapacității noastre de a face față complexității este tendința de a vedea intenții răuvoitoare în evenimente complexe și inexplicabile. Această tendință a plantat semințele multor nedreptăți, de la vânătoarea de vrăjitoare la teoriile conspirației. Realitatea este că evenimentele și comportamentele neașteptate apar adesea prin rețele de interacțiuni, fără nicio provocare conștientă.
Când oamenii se adună în grupuri, apar adesea comportamente bizare. La fel ca epidemiile, credințele false se pot răspândi de la o persoană la alta. Ți-a fost vreodată teamă să pui o întrebare în clasă? Crezi că toți ceilalți înțeleg și nu vrei să pari prost, dar uneori nimeni nu înțelege. Cunoscută sub numele de ignoranță pluralistă, această problemă stă la baza multor probleme sociale. De exemplu, oamenii care sunt de obicei de ajutor devin adesea spectatori pasivi în prezența altora și nu reușesc să ajute o victimă.
O problemă similară este gândirea de grup: toată lumea încetează să-și exprime propria opinie pentru că vrea să protejeze reputația grupului, chiar dacă nu este de acord, și urmează orbeste liderul. Gândirea de grup a fost implicată în multe calamități celebre, inclusiv pierderea navetei spațiale Challenger. O altă problemă cu consecințe potențial dezastruoase este polarizarea, în care un grup se împarte în două tabere cu puncte de vedere opuse și ireconciliabile, care devin din ce în ce mai separate în timp.
Ignoranța pluralistă, gândirea de grup și polarizarea sunt toate cunoscute ca fiind efecte „emergente" care apar în mod natural în condiții adecvate. Acest comportament de auto-organizare al grupurilor este adesea neînțeles și atribuit frecvent altor cauze. De asemenea, acesta este motivul pentru care guvernele, mass-media și publicul sunt adesea surprinse când apar brusc grupuri care promovează agende ciudate.
Comportamentele de grup menționate mai sus apar spontan atunci când eșecurile individuale în cogniție interacționează și duc la comportamente de grup disfuncționale. Ele sunt determinate de o dorință socială profundă de siguranță în cadrul unui grup. Acest lucru alimentează erori în modul în care gândim și îi determină pe oameni să aleagă calea „sigură" și să urmeze mulțimea.
Problema astăzi este că ceea ce în trecut ar fi fost șoaptele câtorva voci are acum potențialul de a declanșa haosul generalizat. Imaginați-vă că trăiți într-un sat tradițional, cu sute de ani în urmă. Este o lume mică. Ideile se răspândesc din gură în gură, de la o persoană la alta. Ele se răspândesc foarte încet, atunci când vizitatorii se deplasează de la un sat la altul. Chiar și astăzi, locuim încă în multe tipuri de „sate", familie, vecini, colegi, prieteni - iar ideile se răspândesc pe măsură ce ne deplasăm între grupuri.
Apariția mass-media a oferit unor oameni o acoperire mult mai largă decât oricând. A ajutat propaganda, amplificând în același timp opiniile extreme. Pe internet, grupurile de oameni sunt conectate, indiferent de distanța geografică, astfel încât opiniile individuale pot fi întărite de grupuri mari de susținători.
Comunități de oameni cu opinii similare apar prin intermediul rețelelor sociale. Acest lucru include răspândirea rapidă a opiniilor extremiste și a teoriilor conspiraționiste. Conectarea persoanelor cu opinii extreme prin intermediul rețelelor sociale permite grupurilor foarte mari să împărtășească opinii maligne. Comportamente bizare, precum sabotajul 5G menționat mai sus, pot apărea, adesea foarte repede.
De ce mesajele înșelătoare se răspândesc atât de bine? Ele pot fi concepute pentru a seduce publicul, exploatând prejudecățile cognitive cunoscute. Această tehnică este utilizată pe scară largă în mass-media polarizată politic, în rețelele sociale și în verificarea părtinitoare a faptelor. Ea exploatează prejudecata de confirmare și cogniția motivată. Mesajele veridice pur și simplu nu pot concura cu falsurile personalizate.
O altă cauză binecunoscută este comportamentul de răspândire al rețelelor sociale, în special atunci când sunt conectate prin rețele digitale foarte rapide și omniprezente. Studiile au descoperit că mesajele înșelătoare se răspândesc de obicei într-un mod care seamănă cu modelele utilizate de epidemiologi în medicină. „Influencerii" din rețelele sociale devin adesea „super-răspânditori" de conținut fals și înșelător.
Comportamentul de mai sus sugerează că autoritățile ar putea suprima răspândirea mesajelor înșelătoare tratându-le ca pe epidemii. Acestea sunt de obicei înfrânte prin trei pași: suprimarea sursei, limitarea răspândirii și creșterea imunității populației expuse. Dacă agentul patogen este digital, acest lucru sugerează blocarea sau eliminarea creatorilor și răspânditorilor de mesaje maligne, filtrarea conținutului malign pe platformele media și educarea sau instruirea publicului pentru a respinge conținutul malign.
Creatorii și răspânditorii vor profita de legislația privind libertatea de exprimare și/sau vor migra între platforme și tipuri de media. Între timp, publicul poate continua să creadă în absurdități rău intenționate și, în timp, este predispus să uite ceea ce i s-a învățat. Din păcate, există o diversitate imensă de modalități de a răspândi mesaje rău intenționate.
Lumea se confruntă acum cu perspectiva unei „curse a înarmării" perpetue în materie de tactici și tehnologie între furnizorii de propagandă și absurdități și oamenii care încearcă să spună adevărul, cu un public care adesea nu știe suficient pentru a se preocupa de diferențele dintre ficțiune și realitate.
Comunitățile care aleg să nu participe la această „cursă a înarmării" vor fi inundate de falsuri și vor suferi de o discordia socială crescândă, deoarece consensul asupra oricărei probleme de interes comunitar va fi perturbat până la paralizie. Comunitățile care aleg să se confrunte cu actorii răuvoitori vor trebui să investească timp și resurse pentru a participa la „cursa înarmării" și pentru a încerca să prevină sau să gestioneze efectele negative nedorite.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cercetătorii anunță dispariția crizei de la 40 de ani: a fost înlocuită de o criză a tinerilor sub 25 de ani
Timp de decenii, o certitudine aproape unanim acceptata a modelat ințelegerea noastra despre bunastarea mentala: se cred ...
-
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Judecătoarea din Timișoara vorbeste despre o lume a oamenilor-șerpi care conspiră
Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru acțiuni impotriva ordinii ...
-
Noi dovezi despre OZN-ul de la Roswell: Documente declasificate despre nava extraterestră prăbușită în 1947
Faimosul caz al OZN-ului cazut la Roswell, New Mexico, Statele Unite, in 1947 a ținut prima pagina a ziarelor americane ...
-
De necrezut ce s-a intamplat: Hoții au dat lovitura secolului și au furat 300 de miliarde euro de la a patra putere mondială
În topul statisticilor publicate de Banca Mondiala referitoare la produsul intern brut (PIB), in privința celor ma ...
-
Ce preț are noul "Green Card" pentru cetățenii care vor să stea în SUA și nu au viză
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creeaza un permis de ședere „auriu" in valoare de un milion ...
-
Directorul Hidroelectrica a demisionat: România risca să piardă banii din PNRR din cauza numirii lui in functie prin conflict de interese
Károly Borbély pleaca din functia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare pr ...
-
Influencer arestat după ce a spus într-un videoclip că un aeroport din India este bântuit. Acuzațiile poliției
Influencerul Akshay Vashisht administreaza un canal popular cu peste 570.000 de abonați dedicat poveștilor de groaza și ...
-
Globaliștii au intrat în panică: Institutiile nebancare au ajuns sa reprezinte 60% din sistemul financiar al zonei euro
Președintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat recent, in cadrul unui discurs susținut la cea de- ...
-
A fost ucis viitorul președinte al SUA? Donald Trump este convins că identificase un lider de stat: „I-am spus că are o șansă bună"
Declarație uluitoare din partea lui Donald Trump, actualul președinte al SUA! Liderul american a susținut o conferința d ...
-
Scandal la Windsor, la banchetul oferit lui Donald Trump: Țipete și tensiuni între bucătarii regelui și Secret Service
Un incident tensionat a avut loc in culisele fastuosului banchet de stat organizat la Castelul Windsor in onoarea fostul ...
-
Scade consumul, crește presiunea pe economie. Românii taie din cumpărăturile online: bijuteriile și electronicele, primele sacrificate
Scumpirile ii obliga pe romani sa fie mai atenți la coșul virtual. Un studiu realizat de easySales arata ca 25% dintre u ...
-
Motivele din spatele suspendării lui 'Jimmy Kimmel Live!': ce se ascunde în spatele deciziei
Suspendarea prezentatorului Jimmy Kimmel face parte dintr-o serie de concesii facute de marile trusturi media, supuse un ...
-
Date incredibile după majorarea TVA în domeniul imobiliar: Ce se întâmplă pe piața construcțiilor
Vin date incredibile de la INS dupa ce TVA a fost majorat in domeniul imobiliarelor și pe piața a aparut teama ca numaru ...
-
TopBet România conduce în promovarea cotelor echitabile în sectorul pariurilor online
Romanii au o relație veche cu pariurile sportive, una care merge mana-n mana cu pasiunea autentica pentru competiție. De ...
-
Încep înscrierile în Programul Rabla - Lista completă a noilor condiții
Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta lansarea sesiunii de inscriere in cadrul Programului Rabla Auto 2025 pe ...
-
Scandal la Guvern: Șeful Cancelariei premierului ar fi cerut lista cu protestatari
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuza șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, ca a c ...
-
Un pastor din SUA acuzat de abuz sexual asupra unor copii ai străzii din București. Abuzurile ar fi durat opt ani, perioada în care americanul făcea misionariat în România
Doi barbați romani au depus plangeri la Tribunalul Districtual din California, acuzand un fost pastor al bisericii Harve ...
-
România alocă cei mai puțini bani pentru sănătate dintre țările UE. Tratamentele a peste 700.000 de pacienți sunt în pericol dacă nu se suplimentează bugetul în acest an
Romania are cele mai mici sume alocate pentru sanatate din Uniunea Europeana, iar bugetul subdimensionat din acest an pu ...
-
Scandalul Brigitte-bărbat: Soția lui Macron obligată să furnizeze „probe științifice și fotografice" că este femeie!
Emmanuel și Brigitte Macron intenționeaza sa prezinte probe fotografice intr-un tribunal din SUA pentru a demonstra ca e ...
-
"Laserul spațial evreiesc" devine realitate. Un fost premier al Israelului confirmă o conspirație legată de familia Rothschild
Armata israeliana și compania Rafael au anunțat ca sistemul antiaerian laser „Iron Beam" a terminat cu succes toat ...
-
Cine sunt jurnaliștii, influencerii și justițiabilii care apar în rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată
În rechizitoriul din dosarul in care procurorii l-au trimis in judecata pe Calin Georgescu apar mai multe nume cun ...
-
Air Force One cu Donald Trump la bord a fost la un pas de un incident aviatic major. O aeronavă cu pasageri era pe aceeași traiectorie si urma sa loveasca avionul prezidential
Un moment tensionat in spațiul aerian american a atras atenția publicului. O aeronava Spirit Airlines și Air Force One s ...
-
Procurorii ar putea cere arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat
Procurorii ar putea cere joi, 18 septembrie, arestarea fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Calin G ...
-
Soarele se ‘trezește' și va face ravagii în următoarele decenii: NASA avertizează asupra impactului devastator pentru omenire
Oamenii de știința de la NASA avertizeaza ca activitatea solara ar putea ramane ridicata sau chiar sa creasca in urmatoa ...
-
China spulberă lumea medicală cu ultima 'bombă' - lipiciul de oase care 'repară' fracturile în doar două minute
O echipa de cercetatori din provincia Zhejiang, China, a dezvoltat un nou tip de adeziv medical capabil sa „sudeze ...
-
După cazul Charlie Kirk, ABC apasă STOP la ‘Jimmy Kimmel Live!' - Comentariile care au stârnit revoltă
ABC, rețeaua deținuta de Disney, a anunțat ca „Jimmy Kimmel Live!" va fi oprit pe termen nelimitat, fara data de r ...
-
Viitorul medicinei se anunță cel puțin promițător: Un nou instrument AI poate identifica pacienții cu risc ridicat de a dezvolta boli înainte să apară simptomele
Cercetatorii au dezvoltat un nou instrument de inteligența artificiala capabil sa estimeze riscul unui pacient de a dezv ...
-
Cum să alegi cel mai bun gel UV pentru manichiura
Într-o piața saturata de opțiuni pentru geluri UV, alegerea celui mai potrivit produs pentru manichiura personala ...
-
Sky News: Putin are un atu secret împotriva Marii Britanii
Serviciile secrete s-au autodepașit: detaliile operațiunii au fost dezvaluite de postul de televiziune Sky New ...
-
„Vă crucific ca pe Iisus". Patru români plecați la muncă în Germania au primit bătaie în loc de salarii. Sechestrați și obligați să muncească până la sânge
Patru romani, printre care și o femeie, au trait un adevarat coșmar in Germania, unde au fost pacaliți cu promisiunea un ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu