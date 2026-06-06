Un vas sub pavilion turcesc a fost scufundat în Marea Neagră, lângă Crimeea: Un om a murit și sunt mai mulți răniți

O barcă de pescuit turcească a fost atacată în Marea Neagră, la vest de Crimeea. Ministerul Afacerilor Interne din Turcia a anunțat că o persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite. Trupul pescarului decedat și al răniților au fost aduse în portul İnebolu, anunță presa turcă.

Barca "Duru 67" a fost atacată în Marea Neagră

Barca de pescuit sub pavilion turcesc , „Duru 67", a fost atacată în Marea Neagră. Ea a fost avariată și s-a scufundat la scurt timp după aceea.

Barca de pescuit numită „Burak Kaya" aflată în zonă a salvat cinci persoane rănite, dar o persoană grav rănită a murit în timp ce se îndrepta spre İnebolu.

Nava Pazei de Coastă „TCSG-96" a ajuns la barca de pescuit în cauză la ora 19:20.

O echipă formată din 19 persoane - patru medici și 15 membri ai UMKE (Echipa Națională de Salvare Medicală), asistente medicale și personal medical auxiliar aflat la bord - a intervenit în situație.

Nava Duru 67 s-a scufundat în apele internaționale din cauza unor daune grave.