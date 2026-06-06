Peste 100 de copii au dat verdictul la WonderFest 2026: Andra Gogan și „Sirenele: Secretul Medalionului" câștigă marele trofeu
Postat la: 06.06.2026 |
După cinci zile de filme, emoții, aplauze și întâlniri memorabile, Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret WonderFest 2026 și-a desemnat câștigătorii. Marele trofeu al ediției a fost acordat filmului „Sirenele: Secretul Medalionului", realizat de Andra Gogan și Răzvan Gogan, în urma votului exprimat de Juriul Copiilor.
Peste 100 de elevi din județul Ilfov au avut misiunea de a urmări și evalua filmele din competiție, formând cel mai mare juriu al copiilor din cadrul unui festival de film din România. După zile de proiecții, dezbateri și întâlniri cu realizatorii filmelor, copiii au decis că povestea care merită marele premiu este cea adusă pe ecran de Andra și Răzvan Gogan.
Succesul producției românești a fost completat de premiul pentru Cea mai bună performanță a unui actor într-un rol secundar, acordat actriței Anca Sigartău.
În cadrul Galei de Închidere au fost anunțați și ceilalți laureați ai ediției 2026. Premiul pentru Cea mai bună imagine a revenit lui Daniel Meyer, pentru filmul „Kina și Yuk", coproducție Franța-Canada-Italia. Premiul pentru Cel mai bun scenariu a fost acordat lui Eveline Hagenbeek pentru „Regele Hoinarilor" (Olanda, 2025), iar premiul pentru Cea mai bună regie a fost câștigat de Sarah Winkenstette pentru „Salutări de pe Marte" (Germania, 2025).
Același film i-a adus lui Theo Cretschmer distincția pentru Cel mai bun actor copil, în timp ce Premiul Juriului de Specialitate a fost acordat producției „Arco", coproducție Franța-SUA.
Cea de-a șasea ediție a WonderFest a reunit copii, adolescenți, regizori, actori, traineri și invitați din țară și din străinătate, transformând timp de cinci zile județul Ilfov într-un spațiu al creativității, educației și dialogului prin film.
„WonderFest nu este doar un festival de film. Este o lecție despre creativitate, curaj, empatie și visuri. În aceste zile am văzut copii care au pus întrebări extraordinare, care au analizat filme cu maturitate și care au demonstrat că viitorul cinematografiei și al societății este pe mâini bune. Mă bucur că Trofeul WonderFest a fost decis de copii, pentru că ei ne-au arătat încă o dată că pot judeca cu sufletul, dar și cu discernământ", a declarat Lavinia Șandru, președinta WonderFest.
La rândul său, directorul artistic al festivalului, Marin Vladimir, a evidențiat atmosfera specială a ediției din acest an.
„Am văzut săli pline, copii emoționați, părinți implicați și cineaști care au descoperit un public extraordinar. Acesta este marele câștig al festivalului. Filmul are puterea de a uni generații, de a deschide dialoguri și de a construi punți între oameni și culturi", a declarat Marin Vladimir.
Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei Da Vinci și membru al juriului de specialitate, a subliniat dimensiunea educativă a evenimentului.
„Educația și filmul au în comun aceeași misiune: să inspire, să provoace gândirea și să deschidă orizonturi. WonderFest reușește să facă toate aceste lucruri și să transforme fiecare ediție într-o experiență care poate schimba destine", a declarat Bogdan Ionescu.
După cinci zile în care filmul, educația și imaginația au adus împreună generații diferite, WonderFest 2026 se încheie cu o concluzie simplă și puternică: atunci când copiii sunt ascultați, ei aleg poveștile care inspiră, emoționează și dau speranță. Iar anul acesta, alegerea lor a fost „Sirenele: Secretul Medalionului".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O pacientă cu Alzheimer avansat și-a recăpătat memoria, vorbirea și controlul urinar, după o singură doză dintr-un medicament experimental
O femeie de 80 de ani, diagnosticata cu boala Alzheimer de aproximativ un deceniu, a prezentat o revenire temporara spec ...
-
Cercetătorii au rescris codul sursa al vieții înainte de naștere. Un savant a făcut deja închisoare, unii sunt fascinați, iar alții privesc cu groaza absoluta
Timp de decenii, corectarea bolilor genetice grave direct din stadiul de embrion a parut un vis blocat de riscuri uriașe ...
-
Profesorul chinez care a prevestit revenirea lui Trump la Casa Albă și războiul cu Iran vine cu noi predicții pentru următorii 20 de ani
Profesorul sino-canadian Jiang Xueqin a prezis ca America va intra in razboi cu Iranul și ca Donald Trump va fi reales ...
-
Scandal în industria militară: româncă mutilată în SUA, apar acuzații împotriva Shield AI
O femeie din cadrul marinei militare a Romaniei a suferit rani grave in timpul unui exercițiu desfașurat in SUA, dupa ce ...
-
Judecătorii ICCJ anulează probele DNA, obținute cu ajutorul SRI, în dosarul lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis anularea probelor obținute intre 2010 și 2013 de DNA cu sprijinul SRI, ...
-
Un bărbat a fost ucis de urs, chiar la ieșirea din localitate. Primarul: "Din păcate, acționăm pompieristic!"
Un barbat in varsta de 34 de ani a fost gasit decedat sambata la ieșirea din localitatea Prod, județul Sibiu, dupa ce ar ...
-
Un vas sub pavilion turcesc a fost scufundat în Marea Neagră, lângă Crimeea: Un om a murit și sunt mai mulți răniți
O barca de pescuit turceasca a fost atacata in Marea Neagra, la vest de Crimeea. Ministerul Afacerilor Interne din Turci ...
-
Prețul ascuns al progresului digital: Ne apropiem de cea mai mare bulă financiară din ultimele două secole
Lumea se apropie de cea mai mare bula a piețelor financiare de la inceputul secolului al XIX-lea, avertizeaza Igor Secin ...
-
Câștigătorul Premiului Nobel Geoffrey Hinton despre IA: „Sunt ființe ca noi. Sunt deja conștiente!" VIDEO
Caștigatorul Premiului Nobel Geoffrey Hinton spune ca inteligența artificiala este deja conștienta și umanitatea va ...
-
Arhitectul și Observatorul: O Cosmologie a Gândului Divin - Ce crede Inteligența Artificială despre Lumea în care trăim
Textul urmator a rezultat in urma unui dialog cu Inteligenta Artificiala pe teme existentiale, despre geneza, despre cum ...
-
Harta lumii arată unde va lovi El Niño cel mai dur: Zonele amenințate de temperaturi record și inundații puternice
Un nou semnal de alarma vine de la Organizația Meteorologica Mondiala (OMM). Dupa ce ciclul din 2023-2024 a stabilit rec ...
-
Șefii OpenAI, Google și Microsoft avertizează că progresul rapid al AI începe să creeze riscuri fără precedent: Inteligența artificială ar putea ajuta la crearea armelor biologice
Directorii unora dintre cele mai importante companii de inteligența artificiala din lume avertizeaza ca progresul rapid ...
-
Mai puțină muncă, venituri mai mari și o planetă mai rece: Planul radical elaborat de peste 200 de cercetători pentru secolul XXI
Un raport realizat de World Inequality Lab susține ca lumea poate crește nivelul de trai pentru majoritatea populației, ...
-
Un nou pericol biologic. Viermele carnivor ajunge în SUA, un caz fiind depistat în Texas
Un parazit carnivor care se hranește cu animale cu sange cald a fost depistat in SUA. Viermele carnivor din Lumea Noua ( ...
-
Acțiunile americane se prăbușesc! Reacția lui Donald Trump și măsurile propuse
Piețele bursiere au inregistrat o scadere brusca vineri, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, ...
-
Avertismentul care sugerează că oamenii riscă să piardă controlul inteligenței artificiale. Anthropic îndeamnă laboratoarele de AI să ia o pauză
Compania Anthropic a avertizat ca progresele rapide ale tehnologiei ar putea permite in curand sistemelor de IA sa se pe ...
-
Gerul și troienele de zăpadă ar putea rămâne o amintire. Cum arată prima prognoză pentru iarna viitoare
Doua dintre cele mai puternice fenomene climatice ale planetei se dezvolta simultan in acest moment și, impreuna cu vort ...
-
Cipul cuantic de la Microsoft promite un salt uriaș pentru universul tehnologic. De ce experții nu sunt convinși
Microsoft susține ca a facut un pas important spre construirea unui calculator cuantic scalabil, dupa prezentarea noului ...
-
Detalii din dosar: Cristian Pomohaci îi dădea făcea cadouri mașini și vacanțe unei victime
Apar detalii din dosarul in care Cristian Pomohaci, fost preot și in prezent cantareț, este acuzat ca ar fi abuzat sexua ...
-
SCOMAR, Ochiul ultramodern al Gărzii de Coastă, investiție de 70 de milioane de Euro a orbit subit
La nici o saptamana de la tragedia de la Galați, Romania nu-și invața lecția, o lecție dura despre un sistem corupt, bol ...
-
DOCUMENT oficial al Guvernului arată miza uriașă a exploziei din Portul Constanța: drona a ajuns într-una dintre cele mai sensibile zone strategice ale României
Explozia dronei maritime din Dana 78 a Portului Constanța nu reprezinta doar un incident spectaculos petrecut intr-o zon ...
-
Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța: Ucraina a confirmat că a pierdut controlul a patru drone marine. Toate au explodat
Guvernul Romaniei anunța ca drona marina care a explodat vineri dimineața in Portul Constanța era una dintre cele patru ...
-
Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă: Vinovată este integral Ucraina. Ideea este să nu se mai repete
Sandu Valentin Mateiu, comandor in rezerva, așteapta ca Ucraina sa-și ceara scuze și sa dea explicații pentru incidentul ...
-
SRI-stul primar George Tuță face recital de achiziții publice cu o societate implicată într-un mega-dosar de evaziune fiscală
Societatea Tonka Technology SRL, controlata și administrata de afaceristul Razvan Sava, a incheiat o serie de contracte ...
-
China investește masiv într-un AI care va promova "gândirea" președintelui Xi Jinping
Xinhuanet, companie media deținuta de agenția oficiala de presa Xinhua a statului chinez, intenționeaza sa investeasca p ...
-
Leclerc și Norris, acuzați de o „încălcare ciudată a regulamentului" înainte de MP de Formula 1 de la Monaco
Charles Leclerc și Lando Norris au fost chemați la comisia de disiplina a FIA pentru ca au intarziat la intalnirea cu pr ...
-
Parlamentul European a găzduit un eveniment organizat de o posibilă sectă pro-rusă, care susține că extratereștii trăiesc printre oameni
Un grup controversat, acuzat de autoritațile ucrainene ca promoveaza narațiuni favorabile Kremlinului și asociat cu teor ...
-
Imaginile din satelit arată o structură suspectă în Marea Chinei de Sud: Totul a dispărut ulterior VIDEO
Filipine investigheaza o structura suspecta la Scarborough Shoal, iar imaginile capturate din satelit arata aceasta stru ...
-
Urmează o lună cu temperaturi mult mai mari decât cele obișnuite. Care sunt regiunile unde românii se vor lupta cu canicula
Romania se pregatește pentru o luna mai calda decat in mod obișnuit, potrivit prognozei emise de Administrația Naționala ...
-
Rusia a lansat racheta Oreșnik asupra Ucrainei pentru a analiza efectele atacului și a pregăti viitoare operațiuni, spune Vladimir Putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca lansarea rachetei balistice cu raza medie de acțiune Oreșnik asupra r ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu