Peste 100 de copii au dat verdictul la WonderFest 2026: Andra Gogan și „Sirenele: Secretul Medalionului" câștigă marele trofeu

După cinci zile de filme, emoții, aplauze și întâlniri memorabile, Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret WonderFest 2026 și-a desemnat câștigătorii. Marele trofeu al ediției a fost acordat filmului „Sirenele: Secretul Medalionului", realizat de Andra Gogan și Răzvan Gogan, în urma votului exprimat de Juriul Copiilor.

Peste 100 de elevi din județul Ilfov au avut misiunea de a urmări și evalua filmele din competiție, formând cel mai mare juriu al copiilor din cadrul unui festival de film din România. După zile de proiecții, dezbateri și întâlniri cu realizatorii filmelor, copiii au decis că povestea care merită marele premiu este cea adusă pe ecran de Andra și Răzvan Gogan.

Succesul producției românești a fost completat de premiul pentru Cea mai bună performanță a unui actor într-un rol secundar, acordat actriței Anca Sigartău.

În cadrul Galei de Închidere au fost anunțați și ceilalți laureați ai ediției 2026. Premiul pentru Cea mai bună imagine a revenit lui Daniel Meyer, pentru filmul „Kina și Yuk", coproducție Franța-Canada-Italia. Premiul pentru Cel mai bun scenariu a fost acordat lui Eveline Hagenbeek pentru „Regele Hoinarilor" (Olanda, 2025), iar premiul pentru Cea mai bună regie a fost câștigat de Sarah Winkenstette pentru „Salutări de pe Marte" (Germania, 2025).

Același film i-a adus lui Theo Cretschmer distincția pentru Cel mai bun actor copil, în timp ce Premiul Juriului de Specialitate a fost acordat producției „Arco", coproducție Franța-SUA.

Cea de-a șasea ediție a WonderFest a reunit copii, adolescenți, regizori, actori, traineri și invitați din țară și din străinătate, transformând timp de cinci zile județul Ilfov într-un spațiu al creativității, educației și dialogului prin film.

„WonderFest nu este doar un festival de film. Este o lecție despre creativitate, curaj, empatie și visuri. În aceste zile am văzut copii care au pus întrebări extraordinare, care au analizat filme cu maturitate și care au demonstrat că viitorul cinematografiei și al societății este pe mâini bune. Mă bucur că Trofeul WonderFest a fost decis de copii, pentru că ei ne-au arătat încă o dată că pot judeca cu sufletul, dar și cu discernământ", a declarat Lavinia Șandru, președinta WonderFest.

La rândul său, directorul artistic al festivalului, Marin Vladimir, a evidențiat atmosfera specială a ediției din acest an.

„Am văzut săli pline, copii emoționați, părinți implicați și cineaști care au descoperit un public extraordinar. Acesta este marele câștig al festivalului. Filmul are puterea de a uni generații, de a deschide dialoguri și de a construi punți între oameni și culturi", a declarat Marin Vladimir.

Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei Da Vinci și membru al juriului de specialitate, a subliniat dimensiunea educativă a evenimentului.

„Educația și filmul au în comun aceeași misiune: să inspire, să provoace gândirea și să deschidă orizonturi. WonderFest reușește să facă toate aceste lucruri și să transforme fiecare ediție într-o experiență care poate schimba destine", a declarat Bogdan Ionescu.

După cinci zile în care filmul, educația și imaginația au adus împreună generații diferite, WonderFest 2026 se încheie cu o concluzie simplă și puternică: atunci când copiii sunt ascultați, ei aleg poveștile care inspiră, emoționează și dau speranță. Iar anul acesta, alegerea lor a fost „Sirenele: Secretul Medalionului".