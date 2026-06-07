Situație tot mai complicată în Asia: China desfășoară nave în zona Taiwanului. Se discută tot mai apăsat despre redesenarea frontierelor

China a organizat o „operaţiune de aplicare a legii" în apele din estul Taiwanului, ca răspuns la recentele discuţii dintre Japonia şi Filipine privind frontierele lor maritime, potrivit mass-media de stat chineză, în timp ce Taipei a anunţat, la rândul său, trimiterea unor nave ale pazei de coastă în zonă.

În același timp, Garda de coastă din Taiwan a anunţat o desfăşurare de nave ca "răspuns adecvat" la o operaţiune chineză în apele de la est de insulă, despre care a spus că "încalcă dreptul internaţional".

China a desfășurat trupe în estul Taiwanului

Tokyo şi Manila au anunţat săptămâna trecută lansarea unor discuţii oficiale „pentru delimitarea frontierei maritime" a zonelor lor economice exclusive şi a platoului continental. Însă Beijingul a calificat ulterior aceste discuţii drept „ilegale" şi a afirmat că deţine o „zonă economică exclusivă şi un platou continental" în apele respective, la est de Taiwan, pe care China le consideră teritoriul său.

Sâmbătă, Ministerul Transporturilor din China a ordonat poliţiei maritime din provinciile de coastă Guangdong şi Fujian să „desfăşoare o operaţiune specială de aplicare a legii maritime în apele din estul insulei Taiwan", a raportat agenţia Xinhua. Agenţia nu a oferit detalii despre operaţiune, în special cu privire la durata acesteia sau dacă era încă în desfăşurare.

Operaţiunea a fost „o acţiune necesară întreprinsă ca reacţie la anunţul unilateral al Japoniei şi al Filipinelor conform căruia acestea vor iniţia «negocieri privind delimitarea unei frontiere maritime»" în apropierea Taiwanului, a adăugat Xinhua.

Paza de coastă din Taiwan a reacţionat duminică, anunţând că a desfăşurat nave în zonă „pentru a răspunde în mod adecvat" la operaţiunea chineză care, potrivit Taipeiului, „încalcă dreptul internaţional". Taipeiul le ceruse anterior Tokyo-ului şi Manilei să îl includă în discuţiile lor. Filipine şi Japonia s-au apropiat în ultimii ani în faţa revendicărilor maritime ale Chinei care le privesc.

Mai multe dispute teritoriale opun Tokyo şi Beijing în Marea Chinei de Est, unde navele pazei de coastă ale celor două ţări se angajează regulat în confruntări periculoase. De asemenea, Beijingul a desfăşurat nave ale marinei şi ale pazei de coastă în Marea Chinei de Sud, cu scopul de a împiedica Filipinele să acceseze recifurile şi insulele de importanţă strategică, ceea ce a dus la o serie de confruntări.

Taiwanul a desfășurat nave pentru a contracara China

Navele chineze au fost monitorizate "pe tot parcursul procesului", iar Taiwanul "a desfăşurat navele necesare pentru a răspunde în mod corespunzător", a asigurat garda de coastă taiwaneză duminică într-un comunicat.

Tokyo şi Manila au anunţat săptămâna trecută lansarea de discuţii oficiale pentru "a delimita graniţa maritimă" a zonelor lor economice exclusive şi a platformelor continentale. Filipine şi Japonia s-au apropiat în ultimii ani în răspuns la revendicările maritime ale Chinei. Şi Taipei a solicitat anterior liderilor de la Tokyo şi Manila să includă Taiwanul în discuţiile lor.