Inteligența artificială, mai periculoasă pentru mediu decât flatulența vacilor: costul ascuns al fiecărui răspuns generat de AI
Postat la: 07.06.2026 |
Inteligența artificială este prezentată ca o tehnologie imaterială, rapidă și aproape invizibilă pentru utilizatorul obișnuit. În realitate, fiecare răspuns generat de un chatbot presupune un consum fizic de resurse: energie electrică, servere, centre de date și, tot mai important, apă.
Potrivit datelor citate într-o lucrare academică publicată în 2025 în Communications of the ACM, un e-mail de aproximativ 100 de cuvinte generat cu ajutorul unui model de inteligență artificială poate avea o amprentă de apă de circa 519 mililitri, adică aproape cât o sticlă obișnuită de apă. Estimarea include atât apa folosită direct pentru răcirea serverelor, cât și apa consumată indirect pentru producerea energiei electrice necesare funcționării acestora.
De ce consumă AI apă
Centrele de date în care rulează modelele de inteligență artificială produc cantități mari de căldură. Cipurile performante folosite pentru antrenarea și operarea acestor sisteme funcționează la intensitate ridicată, iar căldura trebuie evacuată permanent.
Una dintre cele mai folosite metode este răcirea evaporativă. Apa este pompată prin sisteme de răcire, preia căldura degajată de echipamente și apoi este expusă aerului, unde o parte se evaporă. Aproximativ 80% din apa folosită într-un astfel de sistem se pierde prin evaporare, iar restul revine în circuit, uneori la temperaturi mai mari sau cu reziduuri chimice.
Problema devine semnificativă odată cu apariția noilor centre de date dedicate AI, mult mai mari, mai dense și mai solicitante energetic decât centrele de date obișnuite construite în anii 2010. Un singur campus AI de mari dimensiuni poate ajunge să consume într-o zi mai multă apă decât folosește un oraș de 10.000 de locuitori pentru băut, spălat, gătit, igienă, agricultură și irigații.
Google, Microsoft și Meta, consumuri de miliarde de litri
Raportul de mediu al Google pentru anul financiar 2024 indică un consum global de aproximativ 8,1 miliarde de galoane de apă, adică peste 30 de miliarde de litri. Aproximativ 95% din această cantitate a fost folosită în centrele de date. Consumul Google a crescut cu 8% față de 2023, după ce în 2023 crescuse cu 17% față de 2022, iar în 2022 cu 20% față de 2021.
Microsoft a raportat în 2022 un consum de aproximativ 1,7 miliarde de galoane de apă, echivalentul a peste 6,4 miliarde de litri, o creștere de 34% față de anul anterior. Datele citate arată că, în West Des Moines, Iowa, unde au fost realizate antrenări pentru GPT-4, un singur proces de antrenare ar fi consumat 11,5 milioane de galoane de apă în iulie 2022 și 13,4 milioane de galoane în august 2022.
Meta a consumat, la rândul său, aproximativ 813 milioane de galoane de apă la nivel global în 2023, 95% din volum fiind utilizat în centrele de date. Amazon, care operează cea mai mare infrastructură cloud din lume, nu publică o cifră agregată privind consumul total de apă.
Consumul indirect, mult mai mare decât cel vizibil
O problemă majoră este că cifrele publicate de companii nu reflectă întotdeauna întreaga amprentă de apă. Raportul Lawrence Berkeley National Laboratory din 2024, realizat pentru Departamentul Energiei din SUA, estimează că centrele de date americane au consumat direct 17,4 miliarde de galoane de apă în 2023 pentru răcire.
Însă consumul indirect, adică apa folosită pentru producerea energiei electrice necesare acestor centre, a fost estimat la 211 miliarde de galoane, de aproximativ 12 ori mai mare decât consumul direct. Raportul proiectează că până în 2028 consumul direct s-ar putea dubla sau chiar cvadrupla, iar cel indirect ar urma aceeași tendință.
Presiune pe zone deja afectate de secetă
Cercetătorii Pengfei Li, Shaolei Ren și colegii lor estimează că cererea globală de AI ar putea necesita, până în 2027, între 4,2 și 6,6 miliarde de metri cubi de apă anual. Estimarea inferioară este comparabilă cu consumul anual total de apă al patru țări de dimensiunea Danemarcei, iar estimarea superioară se apropie de jumătate din retragerea anuală totală de apă a Regatului Unit.
O parte importantă din această apă provine din regiuni deja afectate de stres hidric. Microsoft a recunoscut în raportul său de sustenabilitate din 2023 că aproximativ 42% din consumul său de apă provenea din regiuni clasificate drept „water-stressed". Google a indicat că 15% din retragerile sale de apă dulce proveneau din zone cu deficit ridicat de apă.
Efectele se văd deja în mai multe regiuni. În Chile, Google a suspendat în 2024 un proiect de centru de date de 200 de milioane de dolari lângă Santiago, după ce o instanță de mediu a constatat că impactul asupra acviferului Central Santiago nu fusese evaluat suficient. În Querétaro, Mexic, unde sunt planificate 32 de noi centre de date, statul a traversat în 2024 cea mai gravă secetă din ultimul secol. În Uruguay, un proiect Google din Canelones ar urma să consume în prima fază 7,6 milioane de litri de apă pe zi, echivalentul necesarului zilnic pentru 55.000 de persoane.
Ce nu spun companiile
Una dintre marile probleme este lipsa de transparență. Unele companii raportează apa retrasă din surse locale, altele doar apa consumată efectiv, adică pierdută prin evaporare. Diferența dintre cele două poate modifica semnificativ percepția publică asupra impactului real.
De asemenea, majoritatea rapoartelor corporative nu includ consumul indirect de apă legat de producerea energiei electrice. În plus, cifrele globale agregate nu arată impactul local: o companie poate publica un consum anual total, dar fără să spună dacă un anumit centru de date pune presiune pe un acvifer dintr-o localitate afectată de secetă.
Motivele sunt metodologice, comerciale și reputaționale. Consumul depinde de tehnologia de răcire, climă, mixul energetic local și variațiile sezoniere. În același timp, publicarea datelor pe fiecare centru de date ar putea dezvălui informații strategice despre infrastructura companiilor și ar putea expune firmele la critici publice.
Miza următorilor ani
Infrastructura globală pentru inteligența artificială se dezvoltă într-un ritm accelerat, iar investițiile estimate în acest sector ar putea ajunge la 5.200 de miliarde de dolari până în 2030. În spatele acestor cifre se află însă o realitate mai puțin spectaculoasă: clădiri industriale uriașe, pline de echipamente de calcul, care au nevoie de răcire permanentă.
Fiecare interogare individuală pare nesemnificativă. La scară globală, însă, consumul devine uriaș. În timp ce AI promite soluții pentru agricultură, climă, prognoze meteo și managementul apei, industria care dezvoltă aceste tehnologii contribuie deja la creșterea presiunii asupra unor resurse de apă tot mai limitate.
Întrebarea esențială este dacă beneficiile aduse de inteligența artificială vor ajunge suficient de repede și la o scară suficient de mare pentru a compensa costurile de mediu pe care dezvoltarea acestei tehnologii le produce chiar acum. Pe traiectoria actuală, răspunsul rămâne incert.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Omenirea este în pragul unei transformări uriașe. Superinteligența artificială ar putea deveni realitate în doi ani
Directorul general al SoftBank Group, Masayoshi Son, a declarat ca urmatoarea generatie de modele dezvoltate de OpenAI e ...
-
Misterul tezaurului de aur, îngropat în urmă cu 3.300 de ani și descoperit în Europa: una dintre cele mai mari comori din Epoca Bronzului
Ceea ce parea o zi obișnuita pe un șantier din nordul Germaniei s-a transformat intr-o mare descoperire: muncitorii au g ...
-
Ebola se extinde alarmant: aproape 500 de cazuri confirmate. OMS avertizează că ar putea deveni una dintre cele mai mari epidemii din istorie
OMS trage un semnal de alarma cu privire la epidemia de Ebola din Africa Centrala. Pana in prezent au fost confirmate ap ...
-
Rusia acuză: Companiile americane au beneficiat cel mai mult din închiderea Strâmtorii Ormuz
Directorul general al companiei Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia, Igor Secin, a declarat sambata ca ...
-
Situație tot mai complicată în Asia: China desfășoară nave în zona Taiwanului. Se discută tot mai apăsat despre redesenarea frontierelor
China a organizat o „operatiune de aplicare a legii" in apele din estul Taiwanului, ca raspuns la recentele discut ...
-
O pacientă cu Alzheimer avansat și-a recăpătat memoria, vorbirea și controlul urinar, după o singură doză dintr-un medicament experimental
O femeie de 80 de ani, diagnosticata cu boala Alzheimer de aproximativ un deceniu, a prezentat o revenire temporara spec ...
-
Cercetătorii au rescris codul sursa al vieții înainte de naștere. Un savant a făcut deja închisoare, unii sunt fascinați, iar alții privesc cu groaza absoluta
Timp de decenii, corectarea bolilor genetice grave direct din stadiul de embrion a parut un vis blocat de riscuri uriașe ...
-
Profesorul chinez care a prevestit revenirea lui Trump la Casa Albă și războiul cu Iran vine cu noi predicții pentru următorii 20 de ani
Profesorul sino-canadian Jiang Xueqin a prezis ca America va intra in razboi cu Iranul și ca Donald Trump va fi reales ...
-
Scandal în industria militară: româncă mutilată în SUA, apar acuzații împotriva Shield AI
O femeie din cadrul marinei militare a Romaniei a suferit rani grave in timpul unui exercițiu desfașurat in SUA, dupa ce ...
-
Judecătorii ICCJ anulează probele DNA, obținute cu ajutorul SRI, în dosarul lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis anularea probelor obținute intre 2010 și 2013 de DNA cu sprijinul SRI, ...
-
Un bărbat a fost ucis de urs, chiar la ieșirea din localitate. Primarul: "Din păcate, acționăm pompieristic!"
Un barbat in varsta de 34 de ani a fost gasit decedat sambata la ieșirea din localitatea Prod, județul Sibiu, dupa ce ar ...
-
Un vas sub pavilion turcesc a fost scufundat în Marea Neagră, lângă Crimeea: Un om a murit și sunt mai mulți răniți
O barca de pescuit turceasca a fost atacata in Marea Neagra, la vest de Crimeea. Ministerul Afacerilor Interne din Turci ...
-
Prețul ascuns al progresului digital: Ne apropiem de cea mai mare bulă financiară din ultimele două secole
Lumea se apropie de cea mai mare bula a piețelor financiare de la inceputul secolului al XIX-lea, avertizeaza Igor Secin ...
-
Peste 100 de copii au dat verdictul la WonderFest 2026: Andra Gogan și „Sirenele: Secretul Medalionului" câștigă marele trofeu
Dupa cinci zile de filme, emoții, aplauze și intalniri memorabile, Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tine ...
-
Câștigătorul Premiului Nobel Geoffrey Hinton despre IA: „Sunt ființe ca noi. Sunt deja conștiente!" VIDEO
Caștigatorul Premiului Nobel Geoffrey Hinton spune ca inteligența artificiala este deja conștienta și umanitatea va ...
-
Arhitectul și Observatorul: O Cosmologie a Gândului Divin - Ce crede Inteligența Artificială despre Lumea în care trăim
Textul urmator a rezultat in urma unui dialog cu Inteligenta Artificiala pe teme existentiale, despre geneza, despre cum ...
-
Harta lumii arată unde va lovi El Niño cel mai dur: Zonele amenințate de temperaturi record și inundații puternice
Un nou semnal de alarma vine de la Organizația Meteorologica Mondiala (OMM). Dupa ce ciclul din 2023-2024 a stabilit rec ...
-
Șefii OpenAI, Google și Microsoft avertizează că progresul rapid al AI începe să creeze riscuri fără precedent: Inteligența artificială ar putea ajuta la crearea armelor biologice
Directorii unora dintre cele mai importante companii de inteligența artificiala din lume avertizeaza ca progresul rapid ...
-
Mai puțină muncă, venituri mai mari și o planetă mai rece: Planul radical elaborat de peste 200 de cercetători pentru secolul XXI
Un raport realizat de World Inequality Lab susține ca lumea poate crește nivelul de trai pentru majoritatea populației, ...
-
Un nou pericol biologic. Viermele carnivor ajunge în SUA, un caz fiind depistat în Texas
Un parazit carnivor care se hranește cu animale cu sange cald a fost depistat in SUA. Viermele carnivor din Lumea Noua ( ...
-
Acțiunile americane se prăbușesc! Reacția lui Donald Trump și măsurile propuse
Piețele bursiere au inregistrat o scadere brusca vineri, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, ...
-
Avertismentul care sugerează că oamenii riscă să piardă controlul inteligenței artificiale. Anthropic îndeamnă laboratoarele de AI să ia o pauză
Compania Anthropic a avertizat ca progresele rapide ale tehnologiei ar putea permite in curand sistemelor de IA sa se pe ...
-
Gerul și troienele de zăpadă ar putea rămâne o amintire. Cum arată prima prognoză pentru iarna viitoare
Doua dintre cele mai puternice fenomene climatice ale planetei se dezvolta simultan in acest moment și, impreuna cu vort ...
-
Cipul cuantic de la Microsoft promite un salt uriaș pentru universul tehnologic. De ce experții nu sunt convinși
Microsoft susține ca a facut un pas important spre construirea unui calculator cuantic scalabil, dupa prezentarea noului ...
-
Detalii din dosar: Cristian Pomohaci îi dădea făcea cadouri mașini și vacanțe unei victime
Apar detalii din dosarul in care Cristian Pomohaci, fost preot și in prezent cantareț, este acuzat ca ar fi abuzat sexua ...
-
SCOMAR, Ochiul ultramodern al Gărzii de Coastă, investiție de 70 de milioane de Euro a orbit subit
La nici o saptamana de la tragedia de la Galați, Romania nu-și invața lecția, o lecție dura despre un sistem corupt, bol ...
-
DOCUMENT oficial al Guvernului arată miza uriașă a exploziei din Portul Constanța: drona a ajuns într-una dintre cele mai sensibile zone strategice ale României
Explozia dronei maritime din Dana 78 a Portului Constanța nu reprezinta doar un incident spectaculos petrecut intr-o zon ...
-
Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța: Ucraina a confirmat că a pierdut controlul a patru drone marine. Toate au explodat
Guvernul Romaniei anunța ca drona marina care a explodat vineri dimineața in Portul Constanța era una dintre cele patru ...
-
Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă: Vinovată este integral Ucraina. Ideea este să nu se mai repete
Sandu Valentin Mateiu, comandor in rezerva, așteapta ca Ucraina sa-și ceara scuze și sa dea explicații pentru incidentul ...
-
SRI-stul primar George Tuță face recital de achiziții publice cu o societate implicată într-un mega-dosar de evaziune fiscală
Societatea Tonka Technology SRL, controlata și administrata de afaceristul Razvan Sava, a incheiat o serie de contracte ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu