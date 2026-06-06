Harta lumii arată unde va lovi El Niño cel mai dur: Zonele amenințate de temperaturi record și inundații puternice

Un nou semnal de alarmă vine de la Organizația Meteorologică Mondială (OMM). După ce ciclul din 2023-2024 a stabilit recorduri istorice, specialiștii anunță o probabilitate de până la 90% ca fenomenul meteorologic să revină în forță în lunile următoare ale acestui an.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM), principalul organism climatic al ONU, a anunțat că fenomenul El Niño este pe cale să se reformeze și să influențeze drastic temperaturile globale și modelele de precipitații în perioada următoare.

Conform datelor oficiale, există o probabilitate de 80% ca fenomenul să se formeze în intervalul iunie-august 2026 și o probabilitate de 90% ca acesta să se instaleze definitiv înainte de luna noiembrie, notează Newsweek.

„Condițiile El Niño vor pune paie pe focul unei lumi care se încălzește. Impactul va lovi și mai puternic, va ajunge și mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare", a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres, care a catalogat situația drept un „avertisment climatic urgent".

Temperaturi record

Indicatorii climatici monitorizați de experți arată că, de la sfârșitul lunii aprilie până la mijlocul lunii mai, temperaturile de la suprafața mării în Pacificul ecuatorial central-estic s-au apropiat deja de pragurile specifice El Niño. În paralel, și indicele de oscilație sudică confirmă instalarea iminentă a fenomenului.

Aproape toate regiunile lumii vor înregistra temperaturi peste medie între iunie și august 2026. O încălzire deosebit de puternică este progonozată în mari părți din Pacific, Africa, Asia și cele două Americi, crescând alarmant riscul de valuri de căldură.

Cum va fi afectată vremea la nivel global

Modificările de temperatură din oceane vor altera tiparele clasice de precipitații și vor influența direct activitatea furtunilor tropicale în următoarele luni.

Fenomenul va aduce condiții mai umede și riscuri de inundații în sudul Statelor Unite, sudul Americii de Sud, Cornul Africii și Asia Centrală.

În același timp, va crește considerabil probabilitatea de secetă și condiții mult mai uscate în America Centrală, nordul Americii de Sud, zona Caraibelor, Australia și în anumite părți din sudul Asiei.

Schimbările oceanice ar putea duce la un potențial crescut de cicloni în Pacificul central și de est, determinând, în schimb, un sezon mai liniștit al uraganelor în Oceanul Atlantic.

Apel la acțiune pentru guverne

Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a îndemnat guvernele lumii și agențiile umanitare să folosească prognozele sezoniere și sistemele de avertizare timpurie pentru a proteja sectoarele vulnerabile, precum agricultura, energia și gestionarea resurselor de apă.