Un bărbat a fost ucis de urs, chiar la ieșirea din localitate. Primarul: "Din păcate, acționăm pompieristic!"

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost găsit decedat sâmbătă la ieșirea din localitatea Prod, județul Sibiu, după ce ar fi fost atacat de un urs. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele. Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag, de care aparține satul Prod, susține că autoritățile intervin doar punctual, fără o strategie pe termen lung.

Un bărbat de 34 de ani a fost ucis de urs

„La data de 06 iunie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat a fost găsit decedat după ce ar fi fost atacat de urs", informează polițiștii din Sibiu.

Victima este un localnic din zona Dumbrăveni. Acesta se afla la marginea localității Prod în momentul în care a fost surprins și atacat de animalul sălbatic.

„În urma evenimentului, bărbatul a fost găsit fără viață", notează IPJ Sibiu.

Autoritățile continuă cercetările pentru a determina circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Primarul localității: Din păcate, acționăm pompieristic. Nu există o acțiune pe termen lung

Atacul readuce în discuție problemele tot mai frecvente provocate de urși în zonă. Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag, de care aparține satul Prod, susține că autoritățile intervin doar punctual, fără o strategie pe termen lung.

„Din păcate, acționăm pompieristic. Nu există o acțiune pe termen lung, iar astfel de intervenții punctuale nu rezolvă problema de fond", a declarat Nicolae Lazăr, potrivit sibiuindependent.ro.

Primarul, care este inginer silvic de profesie, afirmă că populația de urși trebuie gestionată în funcție de capacitatea reală a arealelor în care animalele trăiesc și se hrănesc.

„Eu, ca inginer silvic de profesie, spun că populația de urși trebuie ținută sub control pe termen lung. Populația actuală este mult peste capacitatea de susținere a arealelor unde acești urși trăiesc și se hrănesc", a mai spus primarul comunei Hoghilag.