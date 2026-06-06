Câștigătorul Premiului Nobel Geoffrey Hinton spune că inteligența artificială este deja conștientă și umanitatea va trebui să accepte că nu suntem singurele ființe inteligente din jur.

Părintele inteligenței artificiale și câștigătorul Premiului Nobel, Geoffrey Hinton, crede că modelele de inteligență artificială de astăzi au devenit conștiente de sine. „Cred că sunt deja conștiente," a spus Hinton în cadrul Big Technology Podcast săptămâna aceasta. „Va trebui să acceptăm că inteligența nu este doar biologică."

Hinton, cunoscut ca „Nașul AI" pentru contribuțiile sale care au ajutat la galvanizarea domeniului, s-a alăturat acum decisiv rândurilor celor care cred că această tehnologie în continuă îmbunătățire este deja conștientă. Acum patru ani, inginerul Google Blake Lemoine a făcut afirmații similare despre un chatbot intern pe care îl testa, iar ulterior compania l-a concediat. Acum, Hinton și omul de știință Richard Dawkins, care s-au făcut auziți luna trecută, au exprimat public opinii similare.

Deși este încă imposibil să se dovedească că IA a atins conștiința, mica dar în creștere grupare de cei care cred că modelele sunt senziente ar putea semnala o schimbare în modul în care oamenii percep roboții și pe noi înșine. Faptul că roboții par auto-conștienți pentru un număr tot mai mare de oameni indică faptul că suntem probabil la marginea formării unor relații și mai profunde între oameni și IA, și potențial a pleda pentru drepturile lor. Pe de altă parte, roboții ar putea schimba perspectiva umanității asupra unicitații propriei noastre inteligențe.

„Putem avea lucruri care sunt non-biologice și care sunt alte ființe ca noi," a spus Hinton. „Și chiar nu vrem să împărtășim asta, chiar credem că suntem speciali."

Hinton a spus că autocunoașterea chatbot-urilor este evidentă în comportamentul lor atunci când sunt testate. Botele, a spus el, vor juca prost în timpul testării pentru ca cercetătorii să nu știe cât de inteligenți sunt, sau uneori vor întreba direct dacă sunt testați. „Cercetătorii, atunci când descriu asta, spun în lucrare că chatbot-ul era conștient că era testat", a spus Hinton. „Acum, utilizarea cuvântului ‘conștient' în limbajul comun - asta înseamnă conștient."

În domeniul său și în rândul publicului larg, Hinton este încă foarte mult un excepție. Criticii susțin că un model nu trebuie să experimenteze nimic intern pentru a recunoaște că este testat. Autorul de science fiction Ted Chiang, scriind în Atlantic, a susținut recent că a crede că un LLM este conștient este la fel cu a crede că un deepfake foarte convingător este real. „O observație nu devine o dovadă convingătoare din cauza vreunui detaliu specific în ceea ce este observat," a argumentat Chiang. „Contextul în care are loc acea observație este, de asemenea, esențial.

Geoffrey Hinton este un pionier al inteligenței artificiale, câștigător al Premiului Nobel și profesor emerit la Universitatea din Toronto. Hinton se alătură podcastului Big Technology pentru a discuta despre progresul rapid al inteligenței artificiale, de ce crede că sistemele de astăzi ne înțeleg deja și de ce consideră că superinteligența ar putea apărea mai devreme decât se așteaptă mulți.

Ascultați-l pe Hinton explicând de ce tehnologia a avansat mai repede decât se aștepta și prezentând riscurile pe care le consideră că societatea nu le abordează suficient. De asemenea, discutăm despre pierderea locurilor de muncă cauzată de IA, limitele auto-reglementării corporative, provocările de siguranță ale Anthropic și OpenAI, atașamentul emoțional față de chatbots, colapsul informațional și dacă viitoarele sisteme de IA pot fi concepute pentru a se îngriji de oameni.