Gerul și troienele de zăpadă ar putea rămâne o amintire. Cum arată prima prognoză pentru iarna viitoare

Două dintre cele mai puternice fenomene climatice ale planetei se dezvoltă simultan în acest moment și, împreună cu vortexul polar, promit să dea peste cap iarna următoare. Meteorologii avertizează că am putea asista la o iarnă atipică, marcată de un posibil „Super El Niño" și schimbări majore în stratosferă.

O analiză recentă publicată de Severe Weathe arată că atmosfera terestră trece printr-o reconfigurare masivă care va dicta mersul vremii în sezonul rece 2026-2027. Specialiștii au identificat un „trio" de forțe capabil să modifice radical traseul curenților de aer și distribuția zăpezii.

Super El Niño se intensifică în Pacific

Temperaturile din Oceanul Pacific tropical cresc într-un ritm accelerat, depășind deja pragul oficial pentru declararea unui episod El Niño. Vinovatul principal este o „undă Kelvin", un val uriaș de apă caldă subacvatică, care a provocat anomalii termice extreme, cu temperaturi cu până la 8°C peste normal în anumite zone.

În paralel, la mare altitudine, Oscilația Cvasi-Bienală, adică alternanța regulată a vânturilor stratosferice deasupra tropicelor, a intrat oficial în faza vestică. Acest curent coboară treptat și va atinge intensitatea maximă chiar înainte de debutul iernii. Schimbarea va modifica direct modul în care energia este transferată către regiunile polare, influențând direct comportamentul vortexului polar.

Impactul asupra Europei

În primul rând, sunt șanse mari să avem parte de o iarnă mai blândă decât de obicei. Asta se întâmplă pentru că în nordul continentului se vor forma zone de presiune joasă, care vor funcționa ca un magnet pentru masele de aer umed și cald venite de pe Oceanul Atlantic.

În ceea ce privește zăpada, lucrurile par să se împartă în două. Ninsorile serioase tind să se mute mai degrabă spre nordul și nord-vestul Europei, adică spre zone precum Marea Britanie, Irlanda și Scandinavia. În schimb, pentru sudul și sud-estul continentului zăpada va fi mai puțină.

Vortexul polar rămâne „cartea joker"

Deși modelele indică o iarnă mai blândă, meteorologii avertizează că vortexul polar deține controlul final. În acest moment, riscul ca acesta să fie perturbat este moderat. Totuși, dacă vortexul va slăbi pe parcursul iernii, aerul arctic va scăpa spre sud, provocând episoade de frig extrem și viscol inclusiv în zonele considerate sigure.