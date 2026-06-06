Scandal în industria militară: româncă mutilată în SUA, apar acuzații împotriva Shield AI

O femeie din cadrul marinei militare a României a suferit răni grave în timpul unui exercițiu desfășurat în SUA, după ce mâna i-a fost prinsă în elicea unei drone militare V-BAT, produsă de compania americană Shield AI. Incidentul, produs pe 12 mai în largul coastelor Texasului, este dezvăluit de o amplă investigație Reuters care ridică semne de întrebare asupra siguranței aparatelor și a modului în care compania gestionează problemele tehnice.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, citat de Reuters, româncei i-au fost amputate două degete, iar un al treilea a fost fracturat. Ea a fost operată inițial la University Medical Center din New Orleans, iar ulterior transferată la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Maryland, după ce starea sa s-a agravat. MApN a precizat că investighează cazul și consideră prematură stabilirea responsabilităților. Incidentul este cu atât mai sensibil cu cât Forțele Navale Române au semnat anul trecut un contract de aproximativ 30 de milioane de dolari pentru drone V-BAT. Ministerul Apărării a transmis însă că acordul rămâne în vigoare.

Acuzații grave la adresa startup-ului evaluat la aproape 13 miliarde de dolari

Reuters arată că accidentul din mai nu este un caz izolat. În 2024, un militar al Marinei SUA a suferit răni similare la degete în timpul unei operațiuni cu aceeași dronă, ceea ce a determinat compania să introducă modificări de siguranță și avertismente suplimentare.

Investigația agenției se bazează pe interviuri cu 21 de foști angajați, investitori și specialiști din industrie, precum și pe documente judiciare și o plângere depusă de un avertizor de integritate. Aceasta susține că Shield AI ar fi ascuns sau minimizat probleme tehnice și incidente pentru a-și proteja contractele militare.

Jacob Miller, fost manager de produs al companiei, afirmă că unele rapoarte privind accidentele au fost modificate sau „curățate" pentru a crea o imagine mai favorabilă a performanțelor dronei. El susține că informațiile respective au fost folosite pentru obținerea unor contracte cu armate din mai multe țări, inclusiv România, Grecia, Japonia, Norvegia, Taiwan și Ucraina.

Peste 50 de drone prăbușite în 18 luni

Potrivit Reuters, peste 50 dintre cele aproximativ 200 de drone V-BAT operate de companie în propria flotă au fost distruse în accidente produse în timpul testelor sau exercițiilor de instruire în ultimele 18 luni.

Printre incidentele menționate se numără o aterizare forțată la un eveniment NATO din Portugalia și un accident care a declanșat un incendiu de vegetație în Texas, pe o suprafață de peste 16 hectare. În februarie, compania a suspendat temporar zborurile pentru a investiga o serie de accidente.

Reuters relatează și un episod în care o dronă V-BAT testată pentru detectarea altor aeronave nu a observat un avion de tip Cessna aflat în apropiere. Ocupanții avionului au fost nevoiți să execute manevre de evitare pentru a preveni o posibilă coliziune în aer.

Compania americană neagă că accidentul în care a fost implicată românca ar avea legătură cu un defect al dronei. Într-un punct de vedere transmis Reuters, Shield AI susține că incidentul a fost provocat de „încălcarea procedurilor de siguranță stabilite", fără a preciza exact ce reguli ar fi fost încălcate.

Reprezentanții companiei afirmă că V-BAT este „una dintre cele mai testate și mai experimentate drone cu decolare și aterizare verticală aflate în serviciu", acumulând peste 18.000 de ore de zbor din 2019. Shield AI susține că, după modernizarea sistemului în 2025, clienții săi au înregistrat doar 10 „incidente operaționale".

Fondată de foști militari americani, Shield AI este unul dintre cele mai importante startup-uri din industria de apărare a SUA. Compania a fost evaluată la 12,7 miliarde de dolari și dezvoltă în prezent inclusiv o nouă generație de drone autonome destinate colaborării cu avioane de luptă.