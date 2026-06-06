Un nou pericol biologic. Viermele carnivor ajunge în SUA, un caz fiind depistat în Texas
Postat la: 06.06.2026 |
Un parazit carnivor care se hrănește cu animale cu sânge cald a fost depistat în SUA. Viermele carnivor din Lumea Nouă (NWS) s-a extins pe teritoriul Mexicului în ultimul an și a fost identificat acum la un vițel din Texas, a anunțat miercuri seara Departamentul Agriculturii al SUA (USDA), informează bbc.com.
Un parazit periculos trece granița în SUA
Eforturile de a întârzia sosirea viermilor în SUA sunt în curs de desfășurare de când cazurile au început să crească în America Centrală și Mexic de-a lungul mai multor ani.
Cazul a fost confirmat în orașul La Pryor, Texas, la aproximativ 30 de mile (48 km) de granița sudică dintre SUA și Mexic. Crescătorii de vite din SUA se tem că o epidemie ar putea reduce efectivele, ar putea diminua producția de carne de vită și ar putea determina creșterea prețurilor pentru consumatori.
Cum acționează viermele-șurub și care sunt riscurile
Viermii-șurub sunt muște parazite ale căror femele depun ouă în rănile deschise și pe membranele mucoase ale animalelor. Când ouăle eclozează, sute de larve se îngroapă în carnea vie cu gurile lor ascuțite, ucigând în cele din urmă gazda dacă nu sunt tratate.
Viermii-șurub pot infesta și oamenii și animalele de companie, dar riscul pentru oameni este scăzut, iar cazurile de viermi-șurub la oameni sunt rare. Mușca nu prezintă probleme de siguranță alimentară.
Acest caz a fost detectat la un vițel în vârstă de trei săptămâni, larvele fiind găsite în zona ombilicală.
Măsuri de urgență și tactica muștelor sterile
Deplasarea animalelor infestate este cea mai comună modalitate de răspândire a acestora, astfel încât USDA și autoritățile din Texas stabilesc o zonă de detectare și carantină de 20 km (12,4 mile).
De asemenea, sunt în curs de elaborare planuri pentru eliberarea a milioane de muște sterile de vierme-șurub, deoarece femelele se împerechează o singură dată în viață, iar ouăle pe care le depun vor fi nefertilizate și nu vor ecloza.
USDA se pregătește de ceva timp pentru o posibilă epidemie și afirmă că eforturile depuse au întârziat cu un an apariția parazitului.
Reacții oficiale și critici la adresa autorităților
Secretarul pentru agricultură, Brooke Rollins, i-a asigurat pe crescătorii de animale că personalul USDA a ajuns deja în sudul Texasului pentru a sprijini operațiunile. Ea a îndemnat producătorii de animale să fie vigilenți.
Cu toate acestea, comisarul pentru agricultură din Texas, Sid Miller, a criticat răspunsul autorităților federale.
„În loc să utilizeze toate instrumentele disponibile, USDA a acționat prea lent și s-a bazat exclusiv pe o soluție parțială a cărei implementare completă durează ani de zile", a declarat el pentru Reuters, referindu-se la eliberarea muștelor sterile.
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