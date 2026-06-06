Prețul ascuns al progresului digital: Ne apropiem de cea mai mare bulă financiară din ultimele două secole
Postat la: 06.06.2026 |
Lumea se apropie de cea mai mare bulă a piețelor financiare de la începutul secolului al XIX-lea, avertizează Igor Secin, directorul general al Rosneft. Principalul motiv ar fi dominația tot mai mare a companiilor de tehnologie în piețele bursiere.
Declarațiile au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde Secin a atras atenția asupra unei concentrări fără precedent a puterii financiare, scrie Baha.
O concentrare istorică a puterii financiare pe bursă
În prezent, cele mai mari 10 companii tech din SUA au ajuns să reprezinte peste 40% din piața bursieră, de trei ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.
Potrivit acestuia, ponderea ar putea urca spre 50% în perioada următoare, pe fondul listărilor așteptate ale unor companii precum SpaceX, OpenAI sau Anthropic.
Factura ecologică a tehnologiei
Secin a avertizat și asupra impactului tot mai mare al tehnologiei asupra resurselor globale. Consumul de apă al centrelor de date ar putea aproape să se dubleze până în 2030.
În același timp, cererea pentru metale folosite în producția de energie, vehicule electrice și rețele electrice ar putea crește cu aproape 200 de milioane de tone până în 2050.
Criza resurselor se vede deja în buzunarele consumatorilor
Presiunea asupra energiei se vede deja în facturi. În ultimii cinci ani, prețurile la electricitate au crescut cu peste 30% în Statele Unite și între 35% și 45% în Europa.
Avertismentul vine într-un moment în care marile companii tehnologice devin tot mai dominante, iar dezechilibrele din energie și resurse încep să se resimtă la nivel global.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cercetătorii au rescris codul sursa al vieții înainte de naștere. Un savant a făcut deja închisoare, unii sunt fascinați, iar alții privesc cu groaza absoluta
Timp de decenii, corectarea bolilor genetice grave direct din stadiul de embrion a parut un vis blocat de riscuri uriașe ...
-
Profesorul chinez care a prevestit revenirea lui Trump la Casa Albă și războiul cu Iran vine cu noi predicții pentru următorii 20 de ani
Profesorul sino-canadian Jiang Xueqin a prezis ca America va intra in razboi cu Iranul și ca Donald Trump va fi reales ...
-
Scandal în industria militară: româncă mutilată în SUA, apar acuzații împotriva Shield AI
O femeie din cadrul marinei militare a Romaniei a suferit rani grave in timpul unui exercițiu desfașurat in SUA, dupa ce ...
-
Judecătorii ICCJ anulează probele DNA, obținute cu ajutorul SRI, în dosarul lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis anularea probelor obținute intre 2010 și 2013 de DNA cu sprijinul SRI, ...
-
Un bărbat a fost ucis de urs, chiar la ieșirea din localitate. Primarul: "Din păcate, acționăm pompieristic!"
Un barbat in varsta de 34 de ani a fost gasit decedat sambata la ieșirea din localitatea Prod, județul Sibiu, dupa ce ar ...
-
Un vas sub pavilion turcesc a fost scufundat în Marea Neagră, lângă Crimeea: Un om a murit și sunt mai mulți răniți
O barca de pescuit turceasca a fost atacata in Marea Neagra, la vest de Crimeea. Ministerul Afacerilor Interne din Turci ...
-
Peste 100 de copii au dat verdictul la WonderFest 2026: Andra Gogan și „Sirenele: Secretul Medalionului" câștigă marele trofeu
Dupa cinci zile de filme, emoții, aplauze și intalniri memorabile, Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tine ...
-
Câștigătorul Premiului Nobel Geoffrey Hinton despre IA: „Sunt ființe ca noi. Sunt deja conștiente!" VIDEO
Caștigatorul Premiului Nobel Geoffrey Hinton spune ca inteligența artificiala este deja conștienta și umanitatea va ...
-
Arhitectul și Observatorul: O Cosmologie a Gândului Divin - Ce crede Inteligența Artificială despre Lumea în care trăim
Textul urmator a rezultat in urma unui dialog cu Inteligenta Artificiala pe teme existentiale, despre geneza, despre cum ...
-
Harta lumii arată unde va lovi El Niño cel mai dur: Zonele amenințate de temperaturi record și inundații puternice
Un nou semnal de alarma vine de la Organizația Meteorologica Mondiala (OMM). Dupa ce ciclul din 2023-2024 a stabilit rec ...
-
Șefii OpenAI, Google și Microsoft avertizează că progresul rapid al AI începe să creeze riscuri fără precedent: Inteligența artificială ar putea ajuta la crearea armelor biologice
Directorii unora dintre cele mai importante companii de inteligența artificiala din lume avertizeaza ca progresul rapid ...
-
Mai puțină muncă, venituri mai mari și o planetă mai rece: Planul radical elaborat de peste 200 de cercetători pentru secolul XXI
Un raport realizat de World Inequality Lab susține ca lumea poate crește nivelul de trai pentru majoritatea populației, ...
-
Un nou pericol biologic. Viermele carnivor ajunge în SUA, un caz fiind depistat în Texas
Un parazit carnivor care se hranește cu animale cu sange cald a fost depistat in SUA. Viermele carnivor din Lumea Noua ( ...
-
Acțiunile americane se prăbușesc! Reacția lui Donald Trump și măsurile propuse
Piețele bursiere au inregistrat o scadere brusca vineri, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, ...
-
Avertismentul care sugerează că oamenii riscă să piardă controlul inteligenței artificiale. Anthropic îndeamnă laboratoarele de AI să ia o pauză
Compania Anthropic a avertizat ca progresele rapide ale tehnologiei ar putea permite in curand sistemelor de IA sa se pe ...
-
Gerul și troienele de zăpadă ar putea rămâne o amintire. Cum arată prima prognoză pentru iarna viitoare
Doua dintre cele mai puternice fenomene climatice ale planetei se dezvolta simultan in acest moment și, impreuna cu vort ...
-
Cipul cuantic de la Microsoft promite un salt uriaș pentru universul tehnologic. De ce experții nu sunt convinși
Microsoft susține ca a facut un pas important spre construirea unui calculator cuantic scalabil, dupa prezentarea noului ...
-
Detalii din dosar: Cristian Pomohaci îi dădea făcea cadouri mașini și vacanțe unei victime
Apar detalii din dosarul in care Cristian Pomohaci, fost preot și in prezent cantareț, este acuzat ca ar fi abuzat sexua ...
-
SCOMAR, Ochiul ultramodern al Gărzii de Coastă, investiție de 70 de milioane de Euro a orbit subit
La nici o saptamana de la tragedia de la Galați, Romania nu-și invața lecția, o lecție dura despre un sistem corupt, bol ...
-
DOCUMENT oficial al Guvernului arată miza uriașă a exploziei din Portul Constanța: drona a ajuns într-una dintre cele mai sensibile zone strategice ale României
Explozia dronei maritime din Dana 78 a Portului Constanța nu reprezinta doar un incident spectaculos petrecut intr-o zon ...
-
Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța: Ucraina a confirmat că a pierdut controlul a patru drone marine. Toate au explodat
Guvernul Romaniei anunța ca drona marina care a explodat vineri dimineața in Portul Constanța era una dintre cele patru ...
-
Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă: Vinovată este integral Ucraina. Ideea este să nu se mai repete
Sandu Valentin Mateiu, comandor in rezerva, așteapta ca Ucraina sa-și ceara scuze și sa dea explicații pentru incidentul ...
-
SRI-stul primar George Tuță face recital de achiziții publice cu o societate implicată într-un mega-dosar de evaziune fiscală
Societatea Tonka Technology SRL, controlata și administrata de afaceristul Razvan Sava, a incheiat o serie de contracte ...
-
China investește masiv într-un AI care va promova "gândirea" președintelui Xi Jinping
Xinhuanet, companie media deținuta de agenția oficiala de presa Xinhua a statului chinez, intenționeaza sa investeasca p ...
-
Leclerc și Norris, acuzați de o „încălcare ciudată a regulamentului" înainte de MP de Formula 1 de la Monaco
Charles Leclerc și Lando Norris au fost chemați la comisia de disiplina a FIA pentru ca au intarziat la intalnirea cu pr ...
-
Parlamentul European a găzduit un eveniment organizat de o posibilă sectă pro-rusă, care susține că extratereștii trăiesc printre oameni
Un grup controversat, acuzat de autoritațile ucrainene ca promoveaza narațiuni favorabile Kremlinului și asociat cu teor ...
-
Imaginile din satelit arată o structură suspectă în Marea Chinei de Sud: Totul a dispărut ulterior VIDEO
Filipine investigheaza o structura suspecta la Scarborough Shoal, iar imaginile capturate din satelit arata aceasta stru ...
-
Urmează o lună cu temperaturi mult mai mari decât cele obișnuite. Care sunt regiunile unde românii se vor lupta cu canicula
Romania se pregatește pentru o luna mai calda decat in mod obișnuit, potrivit prognozei emise de Administrația Naționala ...
-
Rusia a lansat racheta Oreșnik asupra Ucrainei pentru a analiza efectele atacului și a pregăti viitoare operațiuni, spune Vladimir Putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca lansarea rachetei balistice cu raza medie de acțiune Oreșnik asupra r ...
-
Cât costă rovinieta în 2026 și ce riști dacă circuli fără ea. Tot ce trebuie să știe șoferii
Orice șofer care circula pe autostrazile, drumurile expres sau cele naționale din Romania este obligat sa achite rovinie ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu