Prețul ascuns al progresului digital: Ne apropiem de cea mai mare bulă financiară din ultimele două secole

Lumea se apropie de cea mai mare bulă a piețelor financiare de la începutul secolului al XIX-lea, avertizează Igor Secin, directorul general al Rosneft. Principalul motiv ar fi dominația tot mai mare a companiilor de tehnologie în piețele bursiere.

Declarațiile au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde Secin a atras atenția asupra unei concentrări fără precedent a puterii financiare, scrie Baha.

O concentrare istorică a puterii financiare pe bursă

În prezent, cele mai mari 10 companii tech din SUA au ajuns să reprezinte peste 40% din piața bursieră, de trei ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.

Potrivit acestuia, ponderea ar putea urca spre 50% în perioada următoare, pe fondul listărilor așteptate ale unor companii precum SpaceX, OpenAI sau Anthropic.

Factura ecologică a tehnologiei

Secin a avertizat și asupra impactului tot mai mare al tehnologiei asupra resurselor globale. Consumul de apă al centrelor de date ar putea aproape să se dubleze până în 2030.

În același timp, cererea pentru metale folosite în producția de energie, vehicule electrice și rețele electrice ar putea crește cu aproape 200 de milioane de tone până în 2050.

Criza resurselor se vede deja în buzunarele consumatorilor

Presiunea asupra energiei se vede deja în facturi. În ultimii cinci ani, prețurile la electricitate au crescut cu peste 30% în Statele Unite și între 35% și 45% în Europa.

Avertismentul vine într-un moment în care marile companii tehnologice devin tot mai dominante, iar dezechilibrele din energie și resurse încep să se resimtă la nivel global.