Acțiunile americane se prăbușesc! Reacția lui Donald Trump și măsurile propuse
Postat la: 06.06.2026 |
Piețele bursiere au înregistrat o scădere bruscă vineri, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, înregistrând cea mai mare scădere într-o singură zi din aprilie 2025, informează bbc.com.
Teama de dobânzi ridicate provoacă vânzări masive
Pe fondul temerilor tot mai mari că creșterile înregistrate până în prezent în acest an ar putea fi nesustenabile, un raport surprinzător de bun privind piața muncii din SUA pentru luna aprilie a declanșat o val de vânzări, principalele piețe americane încheind săptămâna pe pierderi.
Datele au alimentat noi temeri în rândul investitorilor că Rezerva Federală va menține ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, mai ales în contextul în care inflația rămâne persistentă.
Indicele Nasdaq a scăzut cu peste 4%, S&P 500 a închis în scădere cu 2,6%, iar Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,35%. Activele digitale au suferit, de asemenea, o vânzare masivă vineri. Bitcoin, cea mai mare criptomonedă, a scăzut brusc, pe măsură ce investitorii s-au grăbit să vândă activele mai riscante la scară largă.
Scăderea bruscă a arătat cât de mult se tem investitorii de ratele ridicate ale dobânzii. Deși o piață a muncii puternică este de obicei o veste bună pentru economie, aceasta înseamnă că este mai puțin probabil ca Rezerva Federală să reducă costurile împrumuturilor în viitorul apropiat.
Raportul privind locurile de muncă, „prea bun" pentru investitori
David Doyle, șeful departamentului de economie al Macquarie Group, a declarat că raportul privind locurile de muncă de vineri a fost potențial „prea bun", mai ales pe fondul inflației ridicate.
El a spus că cifrele au crescut probabilitatea ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor în acest an, contribuind la vânzarea masivă de pe piața bursieră. Aceasta a însemnat că investitorii care așteptau reduceri ale ratelor au fost nevoiți să-și schimbe rapid planurile.
Reorientarea capitalului către sectoarele tradiționale
Cu toate acestea, vânzarea masivă de vineri nu a marcat o panică pe piața globală. În schimb, a determinat investitorii să se îndepărteze de acțiunile din sectorul tehnologic, despre care criticii au avertizat că sunt supraevaluate și ar putea suferi o prăbușire similară cu cea a bulei dotcom de la începutul anilor 2000. Fondurile de investiții majore au retras banii din companiile de IA și microcipuri, ale căror prețuri ale acțiunilor au crescut vertiginos în ultimii ani.
În loc să părăsească complet piața, investitorii s-au îndreptat către investiții tradițional mai sigure. Sectoare precum sănătatea, utilitățile și bunurile de larg consum, inclusiv Kraft Heinz și Keurig Dr Pepper, au înregistrat o creștere pe măsură ce traderii căutau stabilitate.
Scăderea bruscă evidențiază cât de vulnerabile au devenit acțiunile marilor companii tehnologice. Având în vedere că o mână de companii din sectorul tehnologic dețin o pondere atât de mare pe piața bursieră, orice schimbare a sentimentului investitorilor poate trage cu ușurință întreaga piață în jos.
Donald Trump critică reacția pieței și propune măsuri pentru IA
Reacționând la scăderea pieței, președintele SUA, Donald Trump, a criticat reacția negativă la raportul privind locurile de muncă de vineri. El a spus că „se pune prea mult accent pe inflație".
„Sper că piața începe să învețe că, atunci când ai cifre bune, piața ar trebui să crească, nu să scadă", a adăugat Trump.
Între timp, tehnologia și politica vor fi în centrul atenției săptămâna viitoare. Președintele Trump a invitat câțiva dintre cei mai importanți directori din domeniul IA la Casa Albă pentru a discuta o nouă propunere: achiziționarea de către guvernul SUA a unor participații publice în firmele lor. Trump a susținut că această mișcare ar avea ca scop schimbarea modului în care publicul percepe noua tehnologie, permițând americanilor obișnuiți să „beneficieze de succesul IA".
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