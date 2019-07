Politisti, amenintati cu un cutit. Barbatul a fost incatusat

Un barbat in varsta de 32 de ani a fost incatusat in satul Tartaria din judetul Alba, dupa ce si-a batut sora, iar apoi i-a amenintat cu un cutit pe politistii chemati sa intervina si le-a spart parbrizul masinii.

Potrivit unui comunicat remis luni presei de IPJ Alba, o tanara din satul Tartaria a cerut, sambata, ajutor prin 112, anuntand ca fratele ei, un barbat de 32 de ani, ar fi distrus usa de la intrare si a patruns in locuinta familiei, unde a batut-o si apoi a plecat.

Potrivit politistilor, in momentul in care l-au gasit in sat, barbatul a devenit agresiv si i-a amenintat folosind un cutit scos din buzunar. De asemenea, el a spart cu pumnul parbrizul autospecialei de politie. Barbatul a fost imobilizat, incatusat si condus la sediul sectiei Vintu de Jos si este cercetat pentru ultraj, violenta in familie si distrugere.