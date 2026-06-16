Prețurile petrolului scad, însă șoferii mai au de așteptat: De ce acordul SUA-Iran nu aduce ieftiniri rapide la carburanți

Acordul dintre Statele Unite și Iran ar putea pune capăt conflictului care a perturbat piețele energetice globale, însă efectele asupra prețurilor la carburanți nu se vor vedea imediat. Specialiștii avertizează că reluarea producției și normalizarea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu vor necesita luni de zile, scrie presa elenă.

Prețurile la pompă nu vor scădea imediat

Deși anunțul privind semnarea iminentă a acordului dintre SUA și Iran a dus la o scădere de aproximativ 4,25% a prețului petrolului Brent în Europa, până la 83 de dolari pe baril, participanții din piață estimează că revenirea la normal va fi un proces lent.

Producția de petrol din Orientul Mijlociu a pierdut peste 10 milioane de barili pe zi în cele trei luni și jumătate de conflict din Golf, iar refacerea fluxurilor comerciale va necesita timp.

Daniel Sternoff, cercetător la Center for Global Energy Policy din cadrul Universității Columbia, atrage atenția că există încă multe semne de întrebare.

„Nu știm exact ce înseamnă redeschiderea Strâmtorii Hormuz", a explicat acesta, subliniind că eliberarea stocurilor și reluarea transporturilor nu depind exclusiv de evoluțiile geopolitice.

Unele state își vor reveni mai repede decât altele

Revenirea la nivelurile de producție de dinaintea războiului nu va avea loc în același ritm pentru toate țările din regiune.

State precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care dispun de infrastructuri mai flexibile și mai rezistente, vor putea reactiva rapid instalațiile și terminalele de export.

În schimb, Irakul se confruntă cu dificultăți mult mai mari. Blocada prelungită a forțat reducerea drastică a producției din câmpurile petroliere din sudul țării, dependente aproape exclusiv de exporturile prin terminalul Basra.

Irakul ar putea avea nevoie de un an pentru a reveni la capacitatea maximă de producție.

Alan Gelder, vicepreședinte al companiei de consultanță Wood Mackenzie, estimează că unele state se confruntă cu provocări structurale majore.

„Țări precum Irakul ar putea fi într-o situație mult mai dificilă, deoarece au fost afectate mai sever de blocadă, iar exploatările lor sunt mai complexe", a explicat expertul.

Potrivit estimărilor sale, Irakul ar putea avea nevoie de aproximativ un an pentru a reveni la capacitatea maximă de producție.

Companiile petroliere vor relua producția treptat

Modelele realizate de analiștii Wood Mackenzie indică faptul că operatorii vor adopta o strategie prudentă și graduală pentru a proteja integritatea tehnică a sondelor.

Astfel, câmpurile petroliere afectate direct de închiderea Strâmtorii Hormuz ar putea recupera aproximativ 70% din producția istorică în primele trei luni după reluarea activității.

Pentru atingerea pragului de 90% va fi nevoie însă de cel puțin șase luni, iar revenirea completă la nivelurile anterioare ar putea dura și mai mult.

Ole Hansen, director de strategie pentru mărfuri la Saxo Bank, consideră că viteza de normalizare a lanțurilor de aprovizionare va influența direct volatilitatea prețurilor.

Potrivit acestuia, ritmul în care exporturile și transporturile maritime vor reveni la normal va determina cât din prima de risc geopolitic va rămâne inclusă în prețul petrolului.

Transportul maritim se confruntă cu obstacole suplimentare

Companiile de transport maritim internațional intenționează să acționeze cu prudență și să aștepte formalizarea completă a acordului diplomatic înainte de a relua tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz.

În plus, renegocierea polițelor de asigurare de război și rezolvarea problemelor logistice ar putea genera întârzieri suplimentare.

Specialiștii din industria energetică subliniază că acordul dintre Washington și Teheran poate marca sfârșitul oficial al conflictului, însă pentru piața globală a petrolului și gazelor naturale reprezintă doar începutul unui proces de recuperare economică de durată.