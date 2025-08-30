Prima mașină zburătoare din lume începe testele în Silicon Valley
Postat la: 30.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
După aproape un deceniu de dezvoltare, prima mașină zburătoare complet electrică din lume, creată de startup-ul american Alef, este pregătită să-și testeze capacitățile pe aeroporturile Half Moon Bay și Hollister din Silicon Valley. Vehiculul hibrid, care poate circula pe șosea și decola vertical, va fi evaluat alături de alte aeronave, într-un mediu controlat, pentru a testa integrarea în traficul aerian existent, anunță Interesting Engineering.
Alef a început testele cu versiunea Model Zero Ultralight, urmând să extindă gama cu alte modele Model Zero și cu varianta comercială Model A. Compania consideră că aceste aeroporturi ar putea deveni baze permanente pentru flote de mașini zburătoare, marcând un pas major în fuziunea transportului auto cu cel aerian.
„Alef este, înainte de toate, o mașină care folosește infrastructura auto, modelul de business și piața auto. Inovația constă în integrarea sa în infrastructura aviatică și în traficul aerian", a declarat Jim Dukhovny, CEO Alef.
Vehiculul va fi 100% electric, cu o autonomie de 200 mile la sol și 110 mile în zbor. Clasificat drept „ultralight", acesta nu necesită certificări legale pentru zbor, dar impune restricții: poate opera doar pe timp de zi și nu poate survola zone dens populate.
Startup-ul a atras deja atenția consumatorilor cu prototipul Model A, prezentat pe rețelele sociale în 2022, și a strâns peste 3.300 de precomenzi pentru mașina complet electrică, cu preț estimat la aproximativ 300.000 de dolari.
Testele din Silicon Valley nu sunt doar o demonstrație de tehnologie: ele includ și evaluarea sistemelor de siguranță bazate pe inteligență artificială, similare celor folosite în vehicule autonome. Alef subliniază că aviația electrică este mai silențioasă, mai prietenoasă cu mediul și necesită mai puțin spațiu, iar operațiunile în aeroporturi fără turn de control vor ajuta autoritățile, operatorii și piloții să înțeleagă mai bine viitorul mobilității aeriene.
Aceste teste marchează începutul unei noi ere în transportul personal și deschid calea pentru integrarea mașinilor zburătoare în rețelele de transport urbane și regionale, cu potențial de a transforma complet modul în care ne deplasăm în orașe și între orașe.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Bază secretă a Coreei de Nord confirmată lângă China. Aceasta ar ascunde rachete nucleare capabile să lovească SUA
Un nou raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS) scoate la iveala o piesa importanta din arsenalul ...
-
Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire
Un nou scandal de proporții afecteaza administrația președintelui Donald Trump, dupa ce The Wall Street Journal a dezval ...
-
Demonstrație de forță electromagnetică. Sistemul american Leonidas neutralizează un roi de drone în câteva secunde
Un sistem de arme cu energie direcționata a doborat simultan 49 de drone in timpul unui test desfașurat in statul Indian ...
-
Mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, susține o curte de apel din SUA. Reacția președintelui american
O curte de apel federala americana a decis vineri, 29 august, ca o mare parte din taxele vamale impuse de președintele S ...
-
Planeta noastră emite o vibrație misterioasă care sfidează explicațiile științifice
Chiar și atunci cand totul pare liniștit la suprafața, Pamantul nu inceteaza sa vibreze. Sub picioarele noastre, planeta ...
-
Și telescopul James Webb confirmă că există ceva ciudat în legătură cu cometa interstelară 3I/ATLAS
Telescopul spațial James Webb al NASA a efectuat primele observații ale cometei interstelare 3I/ATLAS, reveland ca aceas ...
-
Curentul oceanic care împiedică Europa să înghețe s-ar putea prăbuși mai repede decât se presupunea
Curentul oceanic esențial care menține Europa in condiții optime de viața ar putea incepe sa se opreasca in acest secol, ...
-
Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
Meteorologii avertizeaza ca vremea se va schimba pe litoral in perioada urmatoare, devenind in general instabila. Pe lan ...
-
Mocnește un scandal imens în SUA: Americanii încep să le interzică asiaticilor să cumpere sau să închirieze proprietăți
Proiectul de lege 17 al Senatului din Texas din 2025, cunoscut și sub numele de SB 17, va intra in vigoare la 1 septembr ...
-
Un document al Pentagonului arată că SUA vor să manipuleze opinia publică din alte țări cu ajutorul propagandei create de AI, la fel ca Rusia și China
Statele Unite spera sa foloseasca invațarea automata („machine learning") pentru a crea și distribui propaganda pe ...
-
Autorul atacului armat din Minneapolis a mărturisit că era obosit să fie trans: "Aș fi vrut să nu-mi fi spălat creierul"
Robin Westman, autorul atacului armat din Minneapolis, a marturisit ca era „obosit sa fie trans" și ca ar fi vrut ...
-
"Vocile apocalipsei AI" devin tot mai alarmiste. Peste doi ani, omenirea nu va fi pregătită să facă față Inteligenței Artificiale. „Am rămas fără timp"
Un numar tot mai mare de experți in Inteligența Artificiala avertizeaza ca dezvoltarea necontrolata a acestor tehnologii ...
-
Chat CTP: Legăturile dintre Marius Lazurca și Rusia. De ce nu comunică președintele Dan că nu i-a propus pe cei doi românoși la șefia SRI și SIE?
Cristian Tudor Popescu vine cu o noua postare legata de presupusele propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia ...
-
Infarctul miocardic, boală infecțioasă? O nouă teorie susține că atacul de cord ar fi provocat de o bacterie
Un studiu internațional publicat recent in Journal of the American Heart Association schimba radical modul in care este ...
-
Dezastru fără precedent pe litoralul românesc: Hotelurile se pregătesc să închidă. Turiștii nu mai vin la mare
Sezonul estival de pe litoralul romanesc este unul cu adevarat catastrofal. Mai multe hoteluri se pregatesc sa inchida d ...
-
Spectacol astronomic rar, în septembrie: Regele Inelelor se arată în toată splendoarea; poate fi văzut cu ochiul liber
Pregatește-ți privirea pentru un spectacol astronomic rar! Duminica, 21 septembrie 2025, Saturn, cunoscut drept „R ...
-
China devine marele jucător în tehnologia viitorului: SUA și Europa impun taxe pentru a frâna ascensiunea
Revolutia electrica din China a schimbat rapid echilibrul pietei auto mondiale, surprinzand rivalii traditionali din SUA ...
-
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul: Credincioșii au 2 interdicții în această zi. Semnificația unui episod semnificativ în creștinism
Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul, cunoscuta și sub numele de Decapitarea Sfantului Ioan Botezatorul, este un evenime ...
-
Concediu prelungit pentru toți românii: ANM a emis prognoza pentru luna septembrie, iar vara se prelungește
Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pana la mijlocul lui septembrie, arata ANM in prognoza pentru urmat ...
-
Guvernul vrea noi reguli de impozitare a veniturilor din chirii și activități de cazare
Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica un proiect de lege ce prevede schimbari importante in modul de impozita ...
-
Directorul serviciilor de informații ale SUA clasifică toate informațiile legate de negocierile dintre Rusia și Ucraina ca fiind nedistribuibile altor țări
Directorul serviciilor naționale de informații ale SUA a semnat o directiva care clasifica toate informațiile și analize ...
-
Mașinile care transportă secretele NATO și UE au rămas in pană după Ordonanța Trenuleț
Dupa ce a ramas in pana cu mașinile care transportau secrete NATO și ale Uniunii Europene (UE), Oficiul Registrului Nati ...
-
Un expert american: "Elon Musk și PeterThiel vor dominația globală. Controlează deja mare parte din viețile noastre"
Sistemul american „a derapat profund", iar inegalitatea accelerata a creat un teren fertil pentru o elita care vis ...
-
Furtuna perfecta: Al doilea ciclon tropical se îndreaptă spre Europa. O situatie extrem de rară, aproape fără precedent
Uraganul Erin a fost un ciclon tropical masiv. Acesta a atins categoria 5 (cea mai ridicata de pe scara de masura a urag ...
-
Republica Moldova devine un nou bastion al Occidentului împotriva Rusiei: o nouă putere mondială și-a anunțat sprijinul pentru Chișinău
Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri ca Regatul Unit va apara intotdeauna Republica Moldova d ...
-
Program de gestiune magazin – soluția digitală pentru retailul modern
Retailul a devenit un domeniu extrem de competitiv, unde fiecare detaliu conteaza: de la rapiditatea in procesarea vanza ...
-
Impozite majorate din 2026. Ce sume vom achita pentru proprietăți și vehicule
Guvernul a anunțat majorarea impozitelor și taxelor locale. Decizia este luata in pachetul 2 de masuri fiscale. Potrivit ...
-
Trump recunoaște că „teoreticienii conspirației" aveau dreptate: Warp Speed a fost o „operațiune militară"
Președintele Donald Trump a descris Operațiunea Warp Speed ca fiind una dintre cele mai mari realizari ale armatei, conf ...
-
Larry Fink avertizează că rezistența față de WEF-BlackRock înseamnă "moarte sigură"
Larry Fink, de la BlackRock, nu a pierdut timpul. Primul sau mesaj in calitate de nou șef al Forumului Economic Mondial ...
-
Perspectiva apariției unor ființe "sintetice" cu cod genetic inversat bagă omenirea în sperieți: "Va fi o catastrofă. Ne mai jucăm mult?"
Un nou concept din biologia sintetica, denumit „viața in oglinda", starnește deja controverse aprinse și ingrijora ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu