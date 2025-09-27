Procurorii americani ar fi cerut anchete asupra rețelei George Soros, după ce Trump a făcut un astfel de îndemn

Procurorii americani au primit instrucțiuni să se pregătească pentru a lansa anchete asupra Open Society Foundations, un grup finanțat de donatorul democrat controversat George Soros, au confirmat mai multe surse pentru postul ABC News.

Un oficial de rang înalt al Departamentului de Justiție a ordonat mai multor procuraturi federale să investigheze rețeaua Open Society Foundations a donatorului liberal G. Soros, la doar câteva săptămâni după ce președintele american Trump a postat pe rețelele de socializare că Soros și fiul său ar trebui să fie acuzați penal, relatează USA TODAY.

Aakash Singh, un oficial de rang înalt al Departamentului de Justiție, a emis ordinul într-o scrisoare adresată cel puțin câtorva birouri ale procurorilor americani, inclusiv birouri din New York și California, potrivit articolelor din New York Time, cât și ABC News.

New York Times a scris că a obținut o copie a acestei scrisori, în timp ce ABC News a citat mai multe surse anonime, care se presupune că au confirmat conținutul documentului.

Care sunt „acuzațiile"?

Scrisoarea a enumerat diverse acuzații potențiale pe care procurorii trebuie să le ia în considerare, inclusiv furnizarea de sprijin material terorismului, comiterea de incendiere și "racket"*.

Reacția organizației Soros

"Fundațiile pentru o Societate Deschisă condamnă fără echivoc terorismul și nu finanțează terorismul", a declarat rețeaua de granturi într-un comunicat. "Activitățile noastre sunt pașnice și legale, iar beneficiarii noștri trebuie să respecte principiile drepturilor omului și să respecte legea".

Activitatea rețelei în SUA are ca scop consolidarea democrației și susținerea libertăților constituționale, potrivit declarației.

Rețeaua a numit potențialele investigații "atacuri motivate politic asupra societății civile, menite să reducă la tăcere discursul cu care administrația nu este de acord și să submineze dreptul la libertatea de exprimare din Primul Amendament".

Cum motivează DOJ

Departamentul american de Justiție nu a răspuns imediat solicitării USA TODAY de a comenta. Un purtător de cuvânt al departamentului, Chad Gilmartin, a apărat mutarea la New York Times.

"Acest D.O.J., împreună cu avocații noștri americani muncitori și dedicați, va acorda întotdeauna prioritate siguranței publice și va investiga organizațiile care conspiră pentru a comite acte de violență sau alte încălcări federale ale legii", a spus Gilmartin, potrivit articolului.

Solicitarea lui Trump

Acțiunea vine după ce președintele american Donald Trump a postat pe rețeaua sa de socilizare pe 27 august că Soros și unul dintre fiii săi "ar trebui să fie acuzați de RICO", care este o prescurtare pentru Legea organizațiilor corupte și influențate de *racket (n.r.: o lege folosită pentru a urmări penal activitatea criminală organizată).

Trump a susținut că cei doi au sprijinit proteste violente "și multe altele".

Apelul lui Trump pentru acuzații penale a intrat în linia cu amenințările pe care le-a făcut de a-și urmări rivalii când era în campanie în 2024.

De exemplu, președintele a distribuit o glumă (meme) pe social media în urmă cu aproximativ un an, care spunea "ACUZAȚI COMITETUL J6 NESELECTAT" și "RĂZVRĂTIRE", cu referire la comitetul care a investigat atacul asupra Capitoliului de către susținătorii lui Trump pe 6 ianuarie 2021.