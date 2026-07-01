"Puciștii" din PNL au câștigat! Judecătorii au suspendat deciziile luate de Congresul PNL, inclusiv alegerea președintelui Ilie Bolojan

Miercuri, 1 iulie, judecătorii Secției a III-a Civilă a Tribunalului București au luat o decizie în privința legalității Consiliului Național Extraordinar al PNL, prin care a fost convocat Congresul liberalilor.

Magistrații Tribunalului București au analizat ordonanța președințială depusă de tabăra „anti-Bolojan" și au admis în parte cererea. Astfel, judecătorii au hotărât suspendarea deciziilor din Congresul PNL.

„Suspendă provizoriu executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 19.06.2026, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a V-a Civilă", se arată în hotărâre.

Împotriva acestei sentințe se poate face apel, în cinci zile.

În proces, reclamanți sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Rusu Sebastian, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

Pârâții sunt: PNL prin Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, președinte al PNL și Dan Motreanu, secretar general al PNL.

Contestatarii lui Ilie Bolojan au cerut:

1. Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 21 iunie 2026, care instituie excluderea „de drept" a membrilor ce votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite;

2. Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 02/2026 din 21 iunie 2026, prin care s-a solicitat demisia mai multor membri și s-a mandatat declanșarea procedurilor de excludere a acestora;

3. Anularea actului de alegere a noii conduceri a partidului prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini" (Președinte, Prim-vicepreședinte, Secretar General și cei opt Vicepreședinți);

4. Anularea actului de ratificare a modificărilor Statutului PNL.

Contestatarii au cerut lipsirea de efecte a actelor subsecvente adoptate în temeiul lor.