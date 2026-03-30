Raport: Numărul cazurilor de hărţuire a creştinilor în Israel a crescut cu 63% în 2025

Numărul incidentelor de hărţuire împotriva populaţiei creştine din Israel, de la scuipături până la violenţă fizică sau vandalizare a simbolurilor religioase, a crescut cu 63% pe parcursul anului 2025, potrivit unui raport publicat luni de două organizaţii israeliene dedicate convieţuirii dintre evrei şi creştini.

Prin intermediul liniei lor telefonice pentru urgenţe, Centrul Rossing şi Centrul de Date privind Libertatea Religioasă (RFDC) au înregistrat 181 de astfel de cazuri de hărţuire comise de cetăţeni evrei anul trecut, faţă de 111 cazuri documentate în 2024. Ambele instituţii avertizează însă că "aceste cifre nu arată o tendinţă şi o realitate de fapt mult mai crude" pentru creştinii din Israel.

"Marea majoritate a acestor investigaţii sunt închise fără nicio cercetare sau măsură de aplicare a legii împotriva celor vinovaţi (...) Există o normalizare crescândă a acestor situaţii (în societatea israeliană) care se reflectă în discursul public", a remarcat Federica Sasso, coordonatoare de proiect la Centrul Rossing, în timpul prezentării raportului luni, la Ierusalim.

Un procent de aproximativ 60% din incidentele înregistrate au fost situaţii în care creştinii au fost scuipaţi, 18% au fost insulte, ţipete sau ameninţări, 12% acţiuni de deteriorare a simbolurilor religioase creştine, 5% au implicat episoade de violenţă fizice, 3% profanarea locurilor sfinte creştine şi 2% hărţuire online.

Circa 83% dintre incidentele înregistrate în tot Israelul s-au produs la Ierusalim, iar 70% dintre cele documentate acolo au avut loc pe străzile înguste ale Oraşului Vechi, un loc sfânt pentru toate cele trei religii şi cu o puternică prezenţă a poliţiei şi a altor unităţi de securitate israeliene.

Cartierul armean, Via Dolorosa şi Poarta Jaffa au fost locurile unde au fost consemnate cel mai des astfel de incidente. "Multe cazuri nu sunt semnalate niciodată, iar altele sunt semnalate târziu, aşadar probabil nu au putut fi incluse în acest raport", se menţionează în document.

Raportul este însoţit de un sondaj realizat de Centrul Rossing în septembrie anul trecut şi în care un eşantion de 499 de persoane au fost chestionate asupra percepţiei populaţiei evreieşti din Israel faţă de creştini şi creştinism. Rezultatele sondajului evidenţiază că 70% dintre cei chestionaţi s-au opus achiziţionării de către organizaţiile creştine a unor terenuri în Israel şi numai 38% s-au declarat de acord cu predarea istoriei creştinismului în şcolile evreieşti.

"Respondenţii, cu cât sunt mai religioşi, cu atât atitudinea lor (faţă de creştini) este mai negativă. O percepţie mai negativă a fost de asemenea înregistrată în rândul tinerilor, în timp ce grupele de vârste mai înaintate au fost mai moderate şi tolerante", observă Hana Bendcowsky, directoare de programe la Centrul Rossing.

Aproximativ 45.600 de creştini trăiesc în prezent în teritoriile ocupate din Cisiordania, Fâşia Gaza şi Ierusalimul de Est, în timp ce alţi circa 180.000, dintre care 85% sunt arabi, locuiesc în Israel. Cea mai îngrijorătoare este situaţia din teritoriile palestiniene, atrag atenţia reprezentanţii bisericilor creştine din Israel, conform cărora scăderea continuă a acestei populaţii ar putea conduce la dispariţia sa până în anul 2050.

Violenţa coloniştilor evrei radicali a vizat comunităţile creştine din Cisiordania, precum cele din Birzeit, Taybeh sau Betleem, în timp ce în Fâşia Gaza războiul - în care a fost lovită şi biserica Sfintei Familii - a redus populaţia creştină la jumătate, circa 600 de persoane, care suferă de asemenea din cauza refuzului de a li se acorda permise de mobilitate şi a lipsei de sprijin faţă de sistemul lor de învăţământ.