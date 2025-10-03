Reglare de conturi cu influenceri: Cunoscut TikTok-er înjunghiat mortal în plină stradă chiar de prietenul său, sub ochii fiului
Postat la: 03.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O crimă șocantă a zguduit orașul Cernavodă: un bărbat de 48 de ani, cunoscut pe TikTok, a fost înjunghiat mortal în plină stradă de un fost prieten, recidivist cu antecedente grave. Totul s-a întâmplat sub privirile fiului său și a fost surprins de camerele de supraveghere. Rechizitoriul dezvăluie detalii cutremurătoare.
Incidentul s-a petrecut pe 30 august 2025, în apropierea unui restaurant din Cernavodă. Potrivit rechizitoriului, inculpatul, un bărbat de 41 de ani, și-a atacat victima cu un cuțit, aplicând o lovitură fatală în zona subclaviculară stângă. Bărbatul din Medgidia, cu un trecut încărcat de condamnări penale, a fost trimis în judecată pentru omor calificat, după ce, la sfârșitul lunii august, l-a înjunghiat mortal pe bărbatul de 48 de ani în Cernavodă. Scenele șocante, descrise în detaliu în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, conturează o crimă pornită dintr-o reglare de conturi și alimentată de tensiuni vechi dintre victimă și agresor.
Potrivit rechizitoriului, în data de 30 august 2025, în proximitatea restaurantului „LC" din Cernavodă, inculpatul IL „i-a aplicat victimei DF o lovitură cu cuțitul în zona subclaviculară stângă, lovitură în urma căreia, în cursul aceleiași zile, la scurt timp, victima a decedat". Victima, grav rănită, a reușit să fugă câțiva metri și să se urce într-un taxi, cerând disperată ajutor șoferului. Martorul, audiat de anchetatori, a declarat că bărbatul sângera abundent și i-a cerut să-l ducă la spital: „M-a rugat să îl duc de urgență la Spitalul Orășenesc Cernavodă. Pe drum, mi-a spus doar atât: «M-a tăiat unu'!»"
Medicii au încercat resuscitarea, însă la scurt timp bărbatul a fost declarat decedat. Raportul medico-legal arată fără echivoc că „moartea numitului DF, survenită la data de 30.08.2025, a fost violentă. Ea s-a produs prin șoc hemoragic, urmarea unei plăgi înțepat-tăiate penetrante toracice cu secționarea arterei subclaviculare stângi".
Conflictul dintre victimă și agresor nu era nou. Cei doi se cunoșteau din perioada detenției, când avuseseră dispute legate de jocuri de poker și datorii neachitate. Martorul DAI, fiul victimei, a relatat că discuția din ziua crimei a pornit de la acuzația inculpatului că tatăl său l-ar fi insultat pe rețelele sociale. În câteva minute, spiritele s-au încins, iar suspectul a scos un cuțit și a înjunghiat o singură dată, fatal. „Am observat cum agresorul a dus cuțitul de la nivelul urechii sale direct către tatăl meu... A fost o singură lovitură, rapidă, adâncă" - a povestit fiul, martor la tragedie
După comiterea faptei, inculpatul a fugit, dar la câteva ore s-a predat poliției, convins de un agent aflat în timpul liber. A fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Procurorii au subliniat în rechizitoriu că, deși inculpatul a încercat să își justifice gestul prin teama de victimă, „observăm că acesta avea spațiul fizic de a se îndepărta și nu se afla în postura unui pericol iminent" Familia victimei - soția și fiul - s-au constituit părți civile în proces, urmând să solicite daune morale și materiale. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanța. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 25 de ani.
