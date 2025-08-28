Republica Moldova devine un nou bastion al Occidentului împotriva Rusiei: o nouă putere mondială și-a anunțat sprijinul pentru Chișinău

Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri că Regatul Unit va apăra întotdeauna Republica Moldova de "ameninţarea interferenţei" ruse, într-un mesaj menit să marcheze sărbătorirea Zilei Independenţei acestei ţări faţă de Uniunea Sovietică în 1991.

"Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertăţii, democraţiei şi independenţei. Îi vom sprijini întotdeauna şi îi vom apăra de ameninţarea interferenţei, corupţiei şi sabotajului", a scris şeful diplomaţiei britanice într-o postare pe platforma X. Şi Ministerul de Externe britanic a marcat printr-un mesaj cea de-a 34-a aniversare a Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova faţă de Uniunea Sovietică, adoptată la 27 august 1991, numind această ţară - situată în Europa de Est, între România şi Ucraina - drept "partener" al Regatului Unit în multe domenii, "inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenţei şi ameninţărilor ruseşti".

"Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova ca o naţiune puternică, suverană şi europeană", a adăugat ministerul, încheind postarea urând ţării "la mulţi ani" în limba română şi ilustrând-o cu stema Republicii Moldova. Fosta republică sovietică trece printr-un moment crucial, în plin război în Ucraina vecină şi cu o lună înainte de alegerile legislative care vor determina dacă viitorul curs al ţării se apropie de Uniunea Europeană (UE) sau de orbita Moscovei, aminteşte EFE.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au rostit discursuri emoţionante la Chişinău şi au surprins când s-au adresat în limba română, miercuri seara, de pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) din capitala Republicii Moldova, vorbind oamenilor adunaţi pentru concertul dedicat Zilei Independenţei. De altfel, momentele s-au viralizat pe reţelele sociale stârnind multe comentarii.