În timpul discuțiilor din Alaska, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au convenit asupra „formulei de ancorare", care implică controlul rus asupra întregului teritoriu Donbas. Moscova își va baza abordarea pe acest principiu în negocierile viitoare, a relatat Reuters, citând o sursă apropiată Kremlinului.

Aceeași „formulă", potrivit sursei agenției, implică o înghețare a frontului actual. Kremlinul a exclus anterior în repetate rânduri înghețarea conflictului din Ucraina în acest scenariu. Așa-numita „formula Anchorage" este denumirea neoficială a abordării de soluționare a conflictului din Ucraina, discutată în timpul discuțiilor Rusia-SUA de la Anchorage, Alaska, în august 2025. Acesta nu este un document final, ci un principiu-cadru. Cu toate acestea, parametrii specifici ai formulei nu au fost dezvăluiți oficial.

În urma discuțiilor purtate ieri la Kremlin cu delegația SUA, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat că dialogul a fost constructiv și extrem de sincer. În urma întâlnirii, părțile au ajuns la concluzia că, fără rezolvarea problemei teritoriale „conform formulei convenite la Anchorage", o soluționare pe termen lung a conflictului din Ucraina este imposibilă, a adăugat el.

Când i s-a cerut clarificări, purtătorul de cuvânt al prezidențialei ruse, Dmitri Peskov, a refuzat să dezvăluie conținutul „formulei de ancorare". El a menționat că Kremlinul nu o consideră oportună: „Nu dorim să intrăm public în detaliile prevederilor discutate. Poziția Rusiei conform căreia forțele armate ucrainene trebuie să părăsească teritoriul Donbasului este bine cunoscută. Există și alte nuanțe."

În noiembrie, când a fost lansată prima versiune a planului de pace pentru Ucraina, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că acordul ar putea fi deraiat dacă acordurile încheiate la summitul ruso-american de la Anchorage ar fi eliminate din acesta.