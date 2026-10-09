Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen Mangalia, la preț redus cu 25%. Asta după ce primele patru încercări de vânzare s-au închis fără oferte. Prețul inițial era de aproape 190 de milioane de euro. Șantierul naval Damen Mangalia a fost adjudecat vineri, în cadrul licitației organizate de lichidatorul judiciar CITR, către Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru 138 de milioane de euro, fără TVA. Tranzacția deschide perspectiva reluării activității.

Cât s-a tăiat din preț

Astăzi s-a desfășurat prima licitație de vânzare a Damen Mangalia cu prețul scăzut, peste 46 de milioane de euro (echivalând cu 25%) fiind tăiate din prețul inițial de vânzare peste 184,04 milioane de euro, reprezentând valoarea de piață a șantierului.

După scăderea celor 25 de procente din valoarea de piață și prețul inițial de vânzare al Damen Mangalia, licitația de astăzi pentru vânzarea Șantierului Naval Mangalia a început de la prețul de 138.034.320,74 de euro eclusiv TVA.

Tranzacția deschide perspectiva reluării activității

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat vineri, 9 octombrie, că licitația pentru vânzarea șantierului naval s-a încheiat cu desemnarea companiei Rheinmetall Real Estate România SRL drept câștigătoare.

Prețul de adjudecare este de 138.034.320,47 euro, fără TVA, potrivit comunicatului CITR.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare", a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Licitația din 9 octombrie a fost organizată după patru încercări anterioare de vânzare fără rezultat.

În luna aprilie, adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Decizia a marcat trecerea șantierului în etapa de faliment.

Primarul din Mangalia reacționează

„VESTE BUNĂ PENTRU MANGALIA!

Preluarea Șantierului Naval Mangalia de către Rheinmetall și MSC poate însemna noi locuri de muncă, salarii sigure și relansarea economică a orașului nostru!

Mangalia are nevoie de investiții și de locuri de muncă bine plătite!

Mangalia!", transmite Paul Foleanu.