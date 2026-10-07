Fostul număr 2 din AUR explică cum a ajuns George Simion să-l îngroape și mai mult pe Călin Georgescu

Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte al AUR și fondator al partidului, acum exclus, susține că impunerea eliberării lui Călin Georgescu drept condiție politică riscă să pună presiune asupra sistemului judiciar și să producă exact efectul contrar celui urmărit.

Într-o postare pe Facebook, Lulea afirmă că situația lui Georgescu nu ar trebui transformată într-un instrument de negociere sau de capital politic.

„Impunerea eliberării domnului Călin Georgescu drept condiție politică îi face, în realitate, mai mult rău. Practic, este o invitație adresată sistemului de justiție să nu cedeze presiunilor politice", a scris Lulea.

Fostul lider AUR spune că justiția trebuie să rămână independentă, iar presiunile publice venite din zona politică pot afecta inclusiv modul în care este percepută activitatea judecătorilor.

„Sistemul de justiție nu va accepta niciodată ca în spațiul public să se creeze impresia că un partid sau un politician îi poate dicta deciziile ori poate influența cursul unui dosar", afirmă acesta.

Marius Lulea face referire la demersurile întreprinse de președintele AUR, George Simion.

Marius Lulea susține că solicitările politice privind alegerile anticipate sau condiționarea susținerii unui guvern sunt instrumente legitime ale luptei politice, însă consideră că situația lui Călin Georgescu nu ar trebui folosită pentru obținerea unor avantaje electorale.

„Condiția de a nu vota un guvern este una politică. Decizia de a cere alegeri anticipate este tot una politică și poate face parte dintr-o strategie electorală. Acestea sunt instrumente legitime ale luptei politice", a precizat Lulea.

El adaugă însă că „nu putem construi procente electorale pe suferința unui om și a familiei sale" și critică transformarea situației lui Georgescu într-un mijloc de acumulare de capital politic.

„Capitalizarea politică pe situația și suferința domnului Călin Georgescu reprezintă o formă de cinism politic", a mai scris pe Facebook fostul prim-vicepreședinte AUR.

În aceeași postare, Marius Lulea afirmă că, în opinia sa, justiția din România „nu este complet independentă" și susține că există probleme de funcționare și de credibilitate.

Totodată, acesta afirmă că anularea alegerilor a fost „ilegală" și susține că evenimentele politice și judiciare recente „par să țină mai degrabă de zona politică".

În privința dosarului lui Călin Georgescu, fostul lider AUR spune că soluțiile trebuie să fie desprinse de presiunea politică și să se bazeze exclusiv pe lege, probe și fapte.

„Dacă îți dorești cu adevărat ca drepturile sale să fie respectate, trebuie să aperi principiile statului de drept și independența justiției, nu să transformi situația sa într-un instrument de negociere sau de imagine politică", a mai scris Marius Lulea.

Fostul fondator al AUR, Marius Dorin Lulea a fost exclus din partid. Senatorul Petrișor Peiu a explicat marți că excluderea fostului lider a venit ca urmare a faptului că Lulea nu a plătit cotizația.

Într-o altă postare pe Facebook, Marius Lulea a respins acuzațiile și a publicat un document despre care afirmă că dovedește achitarea cotizației către partid.

„În spiritul transparenței, îi invit public pe Dan Dungaciu și George Simion să precizeze dacă și-au achitat cotizațiile aferente fiecărei luni din acest an și să publice dovezile de plată, așa cum am procedat eu. Dacă situația cotizației mele este considerată de interes public și este folosită pentru a pune sub semnul întrebării calitatea mea de membru, este firesc ca același standard de transparență să fie aplicat și celor care conduc partidul. Atașez documentul bancar care atestă plata cotizației către Partidul AUR, cu mențiunea expresă „cotizație membru 2026, 2027, 2028". Nu voi continua discuția pe această temă, deoarece consider că a ajuns într-o zonă penibilă și nu face decât să slăbească un partid care are zeci de mii de membri și milioane de susținători. Trebuie să fim serioși, responsabili și să ne concentrăm pe problemele reale ale românilor", scrie Lulea în mesajul la care a atașat documentul bancar.