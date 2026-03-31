România a lansat al treila satelit experimental pe orbită cu o rachetă Space X a lui Elon Musk

Postat la: 31.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

O rachetă Falcon 9 a SpaceX a decolat de la Vandenberg Space Force Base, California, în misiunea Transporter-16 - 119 sateliți din 13 țări spre orbita heliosincronă. Printre ei, discret, cântărind câteva sute de grame și ocupând spațiul unui grapefruit, EMISAR, primul satelit experimental românesc. Al treilea satelit românesc trimis vreodată pe orbită, după Goliat (2012) si Vrabia Spațială (2023)

EMISAR va stoca date la bord și le va retransmite când va trece deasupra stațiilor de sol de la ISS Măgurele și Universitatea Maritimă Constanța. Proiectul este coordonat de Institutul de Științe Spațiale, cu contribuția RISE, RARTEL și UMC. Este dovada că România poate să gândească, să proiecteze și să lanseze tehnologie spațială proprie, in ciuda birocrației și a scepticismului instituțional care aproape că au blocat proiectul. Spațiul nu mai este domeniul exclusiv al supraputerilor, este infrastructură critică. Întrebarea nu este dacă ne permitem să investim în capacități spațiale proprii, intrebarea este dacă ne putem permite să nu o facem. Amanunte despre misiunea spatiala AICI.

Maria-Manuela Catrina

loading...
0

albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE