„România care nu mai tace" - Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională, după 45 de femei ucise în familie

România numără, de la începutul anului 2025, 45 de femei ucise în propria lor casă, de către parteneri sau membri ai familiei. În 2024, au fost raportate 59.000 de cazuri de violență domestică, o realitate care continuă să macine tăcut comunități întregi.

Pe 3 octombrie 2024, la Biblioteca Națională a României, a avut loc conferința „Manifest Green Woman - Manifest Non-Violență - Manifest Femeia Puternică", care a reunit oameni de cultură, jurnaliști, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat, într-un apel comun pentru acțiune.

Cu acest prilej, a fost lansat Manifestul pentru Non-Violență, Respect și Egalitate, un document-program care cere:

• respingerea fermă a oricărei forme de violență;

• plasarea respectului și egalității în centrul vieții sociale;

• educarea noilor generații în spiritul non-violenței;

• implicarea reală a statului în protejarea victimelor și pedepsirea agresorilor;

• cooperare între instituții, societate civilă, mass-media și mediul privat;

• sprijin concret pentru victime.

Lavinia Șandru, inițiatoarea Manifestului, a lansat o întrebare cutremurătoare: „Acest Manifest este o consecință firească a momentelor grele prin care trece societatea românească. Doar în acest an, 45 de femei au fost ucise în propriile case, poate cu copiii de mână, de cei care trebuiau să le protejeze. E educația o soluție? E creșterea nivelului cultural o soluție? E conștientizarea femeii că trăiește într-un mediu nociv o soluție? Da. Toate, împreună."

Dan Constantin, președinte UZPR, a vorbit despre ruptura socială care alimentează violența: „Am ajuns să consumăm moartea ca pe o știre banală. Dar am convingerea că societatea românească poate rezolva această problemă - prin schimbarea mentalităților."

Bogdan Gheorghiu, directorul Bibliotecii Naționale, a subliniat importanța implicării: „Neimplicarea nu e neutralitate, ci complicitate. Doar implicându-ne putem combate acest fenomen."

Gabriela Bădăluță, psiholog, a evidențiat rolul educației emoționale: „Violența începe cu gesturi mici. Avem nevoie de mai multă psihologie în educație, de psihoeducație și blândețe pentru a rupe acest cerc."

Mihaela Filip, psihoterapeut, a vorbit despre nevoia urgentă de spații sigure: „E vital să existe locuri unde femeile să poată cere ajutor și să primească sprijin real."

Simona Man, fost secretar de stat, a transmis un mesaj ferm: „O femeie moartă după ce a cerut ajutor este un eșec al sistemului. Nu mai putem accepta astfel de eșecuri."

Thomas Moldovan, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a subliniat forța educației și a sportului în schimbarea mentalităților: „Sportul și educația pot convinge și bărbații că abuzul nu e putere, ci rușine."

Avocatul Daniel Florea a completat cu perspectiva juridică: „Cel mai greu este să judeci un caz de violență împotriva unui copil. Soluția nu poate fi individuală - trebuie să construim mecanisme reale de protecție și sprijin."

Evenimentul a fost susținut de parteneri importanți precum Litera, IT Business Advisor, iStoma, Phoenicia Hotels, UAC, Nestlé, Clinica Marfil, Corinne Chocolat și GlowLabb, și a beneficiat de sprijinul unor parteneri media de prestigiu: A3CNN, Jurnalul, Canal 33, Evenimentul Zilei, DC News, Ziua News, Ultima Oră, Gândul, București FM, Sursa Zilei, Eco Politic, Cronica Română și Alert24.