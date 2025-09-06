România, noul magnet pentru forța de muncă din Asia! Topul țărilor care trimit cei mai mulți angajați - unde lucrează și cât câștigă

România continuă să fie o destinație tot mai căutată de muncitorii străini, atât necalificați, cât și specialiști înalt calificați, conform datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) și analizate de Gândul. La data de 31 iulie 2025, numărul total al străinilor cu drept de ședere valabil în România a ajuns la 206.333 de persoane, dintre care 128.941 au venit în scop de muncă.

Aceștia sunt angajați în special în sectoarele industriei prelucrătoare, construcții, HoReCa și comerț. Muncitorii fără calificare primesc de regulă salariul minim pe economie, la care se adaugă tichete de masă și cazare oferită de angajator. În paralel, România importă și specialiști înalt calificați (ingineri, IT-iști sau manageri) pentru care salariile sunt mult mai ridicate, în funcție de competențele deținute. Inspectoratul General pentru Imigrări a transmis că la data de 31 iulie 2025, numărul total al străinilor cu drept de ședere valabil în România era de 206.333, dintre care 128.941 erau în scop de muncă.

Nepal - 43.755 de muncitori

Sri Lanka - 21.601

India - 11.536

Turcia - 8.242

Bangladesh - 7.678

Aceștia se concentrează în special în București (33.616), Ilfov (17.335), Constanța (7.866), Timiș (6.699) și Cluj (6.269), zone cu activitate economică intensă și cerere ridicată de forță de muncă. În ceea ce privește avizele de angajare, în perioada 1 ianuarie - 31 august a acestui an, au fost depuse 71.921 de cereri, majoritatea pentru lucrători permanenți. Contingentul aprobat pentru anul în curs a fost utilizat în proporție de 71,9 %, arată Inspectoratului General pentru Imigrări.