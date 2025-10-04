S-a schimbat legea! Proprietarii de câini din România care stau la curte riscă amenzi de sute de lei dacă nu respectă aceste reguli

Proprietarii din România care dețin câini și locuiesc la casă va trebui să respecte noi reglementări impuse printr-o lege recent adoptată, menite să asigure bunăstarea animalelor și conviețuirea armonioasă cu vecinii. Cei care nu se conformează riscă amenzi ce pot ajunge până la 500 de lei.

Noile reguli vizează amplasarea cuștii câinelui, tipul de lesă utilizată, condițiile de plimbare, precum și obligația de a deține documentele și materialele necesare pentru întreținerea patrupedului.

Una dintre principalele prevederi se referă la distanța la care trebuie amplasată cușca câinelui față de gardul vecinului

Legea impune ca aceasta să fie poziționată la minimum 60 de centimetri, iar nerespectarea acestei reguli atrage o sancțiune de 500 de lei. În plus, legislația reglementează și caracteristicile lesei folosite pentru câinii ținuți legați. Lesa trebuie să fie realizată dintr-un material care elimină riscul de strangulare și să aibă o lungime de cel puțin doi metri.

De asemenea, cușca animalului trebuie să respecte anumite dimensiuni adaptate taliei câinelui. Patrupedul trebuie să poată sta în picioare și să se poată întoarce în interiorul acesteia, în caz contrar proprietarii riscând sancțiuni.

Reglementările prevăd și obligații suplimentare pentru plimbarea animalelor de companie. Proprietarii trebuie să aibă asupra lor carnetul de sănătate al câinelui, iar animalele trebuie să fie microcipate și înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpâni. În lipsa respectării acestor cerințe, oamenii legii pot aplica sancțiuni.

Totodată, proprietarii trebuie să dispună de materiale pentru curățarea și evacuarea dejecțiilor animalelor în timpul plimbărilor. Câinii pot fi scoși la plimbare pe aleile din parcuri, grădini publice, locuri de agrement sau în spații special amenajate doar dacă sunt ținuți în lesă.