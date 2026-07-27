Pierderea masei musculare asociată cu înaintarea în vârstă ar putea fi încetinită. Ce au descoperit cercetătorii

Un compus antioxidant ar putea contribui la încetinirea pierderii masei musculare asociate înaintării în vârstă. Descoperirea aparține unei echipe de la Universitatea Kyushu din Japonia. Cercetarea se află însă în etapa preclinică, fiind realizată în laborator și pe șoareci.

Mușchii se regenerează cu ajutorul celulelor satelit, un tip de celule stem activate atunci când țesutul este afectat. Procesul este declanșat de proteina HGF, care trebuie să se lege de receptorul c-Met pentru a permite multiplicarea și maturizarea celulelor implicate în repararea fibrelor musculare. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Scientific Reports.

Odată cu îmbătrânirea, HGF poate trece printr-o modificare chimică numită nitrare. Aceasta îi reduce capacitatea de a interacționa cu receptorul și, implicit, de a susține regenerarea mușchilor.

„HGF nu dispare odată cu îmbătrânirea. Problema este că proteina poate fi modificată chimic după ce este produsă. De aceea ne-am întrebat dacă un compus cu proprietăți antioxidante puternice ar putea proteja HGF sau ar putea compensa pierderea funcției sale", a explicat profesorul Ryuichi Tatsumi, coordonatorul cercetării.

Specialiștii au testat două substanțe antioxidante, glutation trisulfid și acid lipoic trisulfid. Ambele au redus nitrarea, dar numai acidul lipoic trisulfid, cunoscut drept LASSS, a îmbunătățit semnificativ activitatea HGF.

După ajustarea concentrației, proteina s-a legat de receptorul c-Met de două ori mai eficient decât HGF netratată și a devenit mai rezistentă la modificările provocate de nitrare. Cercetătorii au numit această formă „Super HGF".

Efectul a fost verificat ulterior pe șoareci cu atrofie musculară indusă prin suspendarea membrelor posterioare. Animalele tratate preventiv cu LASSS au prezentat un nivel mai redus de nitrare a proteinei față de cele care nu au primit substanța. Rezultatele sunt preliminare, iar eficiența și siguranța compusului trebuie analizate în studii suplimentare, inclusiv pe animale vârstnice. Dacă datele vor fi confirmate, metoda ar putea contribui la dezvoltarea unor terapii pentru declinul muscular asociat vârstei sau imobilizării prelungite.