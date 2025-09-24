Scenariu de film - Fiul unei femei ucise cere oprirea execuției criminalului: "Îl iert și nu vreau să moară
Postat la: 24.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Will Berry avea 11 ani când mama lui, Margaret Parrish Berry, a fost împușcată în cap în timpul unui jaf la benzinăria unde lucra în Alabama. Geoffrey West, în vârstă de 21 de ani la momentul crimei, urma să fie executat joi prin gaz azot.
Berry, acum adult, a trimis o scrisoare guvernatoarei Kay Ivey cerându-i să oprească execuția lui West. Cei doi au schimbat scrisori în care West și-a exprimat remușcările, iar Berry i-a oferit iertarea. Au cerut să se întâlnească, dar oficialii închisorii au refuzat. „Îl iert pe acest om și nu vreau să moară", a declarat Berry. „Nu vreau ca statul să se răzbune în numele meu sau al familiei mele pentru mama mea".
Margaret Berry, mamă a doi copii, a fost ucisă pe 28 martie 1997 la Harold's Chevron din județul Etowah. West nu neagă crima - el și iubita lui aveau nevoie disperată de bani și au jefuit magazinul unde el lucrase odată. Procurorii spun că femeia a fost ucisă pentru a nu rămâne martori.
„Nu trece o zi fără să regret și să-mi doresc să pot da timpul înapoi", a spus West din închisoare. „Aș vrea să am ocazia să schimb locurile și să fiu eu în locul ei". Guvernatoarea Ivey i-a răspuns că apreciază convingerea lui Berry, dar legea Alabama impune pedeapsa cu moartea pentru cele mai grave crime, conform Associated Press.
