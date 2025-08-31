„Secolul umilinței" al Europei ar putea fi abia la început (Politico)

După înfrângerea suferită în fața britanicilor în primul război al opiului, dinastia Qing a semnat în 1842 un tratat care a condamnat China la peste 100 de ani de opresiune străină și control colonial asupra politicii comerciale, scrie Politico.

Acesta a fost primul dintre ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „tratate inegale", în care puterea militară și tehnologică dominantă a vremii impunea condiții unilaterale pentru a încerca să reducă deficitul comercial masiv.

Sună familiar? După aproape două secole, UE începe să înțeleagă exact cum se simte acest lucru.

Dacă ea sperase că acest lucru îl va ține pe președintele SUA la distanță, o trezire bruscă o aștepta. Cu cerneala abia uscată pe acordul comercial, Trump a dublat miza luni, amenințând că va impune noi tarife UE pentru reglementările digitale care ar afecta giganții tehnologici americani. Dacă UE nu se va alinia, SUA vor înceta să mai exporte tehnologii vitale pentru microcipuri, a avertizat el.

Diatriba sa a venit la mai puțin de o săptămână după ce Bruxelles-ul credea că a obținut o garanție scrisă din partea Washingtonului că regulamentul său digital - și suveranitatea sa - erau în siguranță.

Trump poate exercita acest avantaj coercitiv deoarece - la fel ca imperialiștii britanici din secolul al XIX-lea - deține atuurile militare și tehnologice și este conștient că omologul său este cu mult în urmă în ambele sectoare. El știe că Europa nu vrea să se confrunte cu președintele rus Vladimir Putin fără sprijinul militar al SUA și că nu poate face față fără tehnologia americană în domeniul cipurilor, așa că simte că poate dicta agenda comercială.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a sugerat în mod clar luna trecută că acordul cu SUA reflectă slăbiciunea strategică a Europei și nevoia sa de sprijin din partea SUA. „Nu este vorba doar despre comerț: este vorba despre securitate, despre Ucraina, despre volatilitatea geopolitică actuală", a explicat el.

Acordul comercial este o „consecință directă a slăbiciunii Europei în materie de securitate, a faptului că nu poate asigura propria securitate militară și că nu a investit, timp de 20 de ani, în propria securitate", a declarat Thorsten Benner, director al Institutului Global de Politici Publice din Berlin, care a subliniat, de asemenea, eșecurile în ceea ce privește investițiile în „puterea tehnologică" și aprofundarea pieței unice.

La fel ca și conducerea din timpul dinastiei Qing, și Europa a ignorat semnalele de avertizare timp de mulți ani.

„Plătim prețul pentru faptul că am ignorat semnalul de alarmă pe care l-am primit în timpul primei administrații Trump și ne-am întors la somn. Sper că nu facem același lucru și acum", a declarat luni Sabine Weyand, director general pentru comerț la Comisia Europeană, în cadrul unui panel la Forumul European Alpbach. Ea a vorbit înainte de ultima lovitură a lui Trump asupra regulilor tehnologice.

Este clar că jocul volatil al lui Trump cu tarifele este departe de a se fi încheiat, iar blocul celor 27 de națiuni va trebui să facă față în această toamnă unor noi jigniri politice și unor rezultate inegale ale negocierilor. Pentru a împiedica umilirea să se consolideze, UE se confruntă cu o sarcină uriașă de a-și reduce dependența de SUA - în domeniul apărării, al tehnologiei și al finanțelor.

Ape tulburi

Deplasarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la complexul de golf Turnberry al lui Donald Trump din Scoția, luna trecută, pentru a încheia un acord comercial extrem de dezechilibrat, a stârnit temeri în rândul politicienilor și analiștilor că Europa și-a pierdut influența pe care credea că o are ca putere comercială mondială de prim rang.

Criticii lui Von der Leyen s-au grăbit să afirme că acceptarea tarifului de 15% impus de Trump asupra majorității produselor europene echivalează cu un act de „supunere", o „înfrângere politică clară pentru UE" și o „capitulare ideologică și morală".

Tratatul de la Nanking, semnat sub constrângere în 1842 la bordul navei HMS Cornwallis, un vas de război britanic ancorat pe fluviul Yangtze, obliga chinezii să cedeze teritoriul Hong Kongului colonizatorilor britanici, să le plătească o despăgubire și să accepte un tarif „echitabil și rezonabil". Comercianții britanici erau autorizați să facă comerț în cinci porturi - cu oricine doreau.

Războiul Opiumului a marcat începutul a ceea ce China a numit „secolul umilinței". Britanicii i-au forțat pe chinezi să se deschidă comerțului devastator cu opiu pentru a ajuta Londra să recupereze deficitul uriaș de argint față de China. Este o epocă care încă bântuie țara și determină elaborarea politicilor sale strategice atât pe plan intern, cât și internațional.

Un factor cheie care a forțat dinastia Qing să se supună a fost eșecul acesteia de a investi în progresul militar și tehnologic. Este binecunoscut faptul că împăratul Qianlong al Chinei le-a spus britanicilor în 1793 că China nu avea nevoie de „produsele barbare" ale altor națiuni. Deși praful de pușcă și armele de foc erau invenții chinezești, lipsa experimentării și a inovării a încetinit dezvoltarea lor, ceea ce înseamnă că armele Qing erau cu aproximativ 200 de ani în urma armelor britanice în ceea ce privește designul, fabricația și tehnologia.

În mod similar, UE este acum pedepsită pentru că a rămas cu zeci de ani în urma SUA. Reducerea cheltuielilor pentru apărare după Războiul Rece a făcut ca țările europene să rămână dependente de armata SUA pentru securitate; complacerea față de evoluțiile tehnologice înseamnă că UE este acum în urma rivalilor săi globali în aproape toate tehnologiile critice.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat, la rândul său, începutul unei noi ordini mondiale - pe care a numit-o „sistemul Turnberry" - comparând acordul comercial dintre SUA și UE cu sistemul financiar postbelic conceput în stațiunea Bretton Woods din New England în 1944.

Turbulențe la orizont

Prin atacul său de luni, Trump a demonstrat că nu acordă prea multă importanță dorinței UE de a exclude problemele sensibile din declarația comună neobligatorie de săptămâna trecută. În același timp, caracterul vag al textului de patru pagini îi lasă lui Trump posibilitatea de a formula noi cereri sau de a amenința cu represalii dacă consideră că UE nu își respectă partea sa din înțelegere.

Ar putea urma și alte umilințe pe măsură ce cele două părți încearcă să stabilească diverse detalii - de la un sistem de contingente tarifare pentru oțel și aluminiu până la scutiri pentru anumite sectoare - care încă trebuie soluționate.

„Acest acord este atât de vag încât există atât de multe puncte în care conflictele ar putea fi ușor escaladate pentru a fi apoi utilizate ca justificare pentru motivul pentru care alte lucruri nu vor fi duse la bun sfârșit", a declarat Niclas Poitiers, cercetător la think tank-ul Bruegel.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă UE nu ar investi suma promisă de 600 de miliarde de dolari în SUA, Trump a declarat la începutul acestei luni: „Ei bine, atunci vor plăti tarife de 35%".

Este un pericol de care UE este perfect conștientă. Comisia Europeană susține că cifra de 600 de miliarde de dolari reflectă pur și simplu intențiile generale ale sectorului corporativ, care nu pot fi impuse de birocrații de la Bruxelles.

Dar Trump ar putea foarte bine să folosească promisiunea de investiții ca punct de plecare pentru a impune taxe mai mari.

„Ne așteptăm la noi turbulențe", a declarat un înalt oficial al UE, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis. Dar „considerăm că avem o poliță de asigurare foarte clară".

Mai mult, prin acceptarea acordului, prezentat de executivul UE ca fiind opțiunea „mai puțin rea" în urma amenințărilor tarifare ale lui Trump, Bruxelles a demonstrat că șantajul funcționează. Beijingul va urmări cu interes evoluția situației, în contextul în care relațiile dintre UE și China au atins un nou minim, iar dominația Beijingului asupra mineralelor de care Occidentul are nevoie pentru ambițiile sale ecologice, digitale și de apărare îi conferă o influență geopolitică imensă.

Evitarea irelevanței

Dar ce poate face blocul pentru a evita prelungirea perioadei sale de slăbiciune geopolitică?

În perioada premergătoare acordului, von der Leyen a subliniat în repetate rânduri că strategia UE în relația cu SUA ar trebui să se bazeze pe trei elemente: pregătirea măsurilor de retorsiune, diversificarea partenerilor comerciali și consolidarea pieței unice a blocului.

Pentru unii, UE trebuie să considere acordul ca un semnal de alarmă pentru a iniția schimbări profunde și a stimula competitivitatea blocului prin reforme instituționale, așa cum s-a subliniat anul trecut în rapoartele istorice redactate de fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și de fostul prim-ministru italian, Enrico Letta.

Ca răspuns la acord, Draghi a emis un avertisment ferm, afirmând că abilitatea evidentă a lui Trump de a forța blocul să-i îndeplinească cerințele este o dovadă concludentă că acesta se confruntă cu irelevanța. El a subliniat, de asemenea, deficiențele în materie de securitate: „Europa este slab echipată într-o lume în care geoeconomia, securitatea și stabilitatea surselor de aprovizionare, mai degrabă decât eficiența, inspiră relațiile comerciale internaționale", a afirmat el.

Eamon Drumm, analist de cercetare la German Marshall Fund, a abordat, de asemenea, acest subiect. „Europa trebuie să considere mediul său de afaceri ca un atu geopolitic care trebuie consolidat", a afirmat el.

Pentru a face acest lucru, sunt necesare investiții în infrastructura, cererea și companiile europene, a susținut Drumm: „Aceasta înseamnă reducerea prețurilor la energie, utilizarea mai eficientă a economiilor europene pentru investiții în companii europene și finalizarea integrării piețelor de capital."

În comentariile adresate POLITICO, ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad, a solicitat, de asemenea, „investiții masive în IA, calculul cuantic și tehnologiile verzi, precum și protejarea industriilor noastre suverane, așa cum americanii nu ezită să facă".

Liberul schimb

Pentru alții, răspunsul constă în aprofundarea și diversificarea relațiilor comerciale ale blocului - Bruxelles insistă că publicarea acordului comercial cu blocul Mercosur al țărilor sud-americane este iminentă și are în vedere încheierea de acorduri cu Indonezia, India și alte țări în acest an. De asemenea, a semnalat deschiderea către intensificarea comerțului cu blocul CPTPP axat pe Asia, care include Canada, Japonia, Mexic, Australia și alte țări ca membri.

„Pe lângă modernizarea [Organizației Mondiale a Comerțului], UE trebuie să se concentreze într-adevăr pe continuarea construirii rețelei sale de acorduri comerciale cu parteneri de încredere", a declarat Bernd Lange, un social-democrat german care conduce comisia pentru comerț a Parlamentului European.

„Pentru a stabiliza sistemul comercial bazat pe norme, ar trebui să găsim o poziție comună cu țările constituite democratic", a adăugat Lange.

Europa, a spus Drumm, se află în fața unei alegeri.

„Își va consolida poziția de centru al comerțului liber într-o lume în care globalizarea se destramă?", a întrebat el. „Sau va deveni doar un câmp de luptă pe care se va desfășura concurența tot mai acerbă dintre China și Statele Unite?"