Seful STS si-a dat demisia fara nicio "umbra de vinovatie" dupa cazul Caracal

Seful STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia in urma cazului de la Caracal. "Doresc sa va informez ca, incepand cu data de 29 iulie 2019, am inaintat presedintelui Romaniei demisia mea din functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Fac precizarea ca demisia nu a fost depusa ca urmare a existentei unei sincope, inadvertente sau ca urmare a celei mai mici umbre de vinovatie in exercitarea functiei de preluare si localizare a apelurilor de urgenta 112 de catre STS, a neglijentei mele in serviciu, a tratarii superficiale sau a neasumarii responsabilitatilor care privesc datoria mea si a tuturor angajatilor de a garanta functionarea continua a serviciilor speciale, de cooperare si a celor pe linia 112.

Demisia a fost inaintata pentru a nu afecta prestigiul institutiei", precizeaza generalul Vasilca. Vasilca urma sa fie audiat in aceasta dupa-amiaza in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor, reunita in sedinta extraordinara, ca urmare a cazului Caracal.

Amintim ca, miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.