Serbia a schimbat legea in urma unor crime similare cu cele din Caracal

Parlamentul din Serbia a adoptat in luna mai cateva amendamente la Codul Penal, printre care si Legea Tijana, care prevede inchisoarea pe viata fara drept de eliberare conditionata pentru crime similare celor petrecute la Caracal.

Legea Tijana prevede inchisoare pe viata, fara drept de eliberare conditionata, pentru violarea si uciderea minorilor. Initial, o persoana care comitea astfel de infractiuni putea fi condamnata la inchisoare pentru o perioada de 30-40 de ani.

Amendamentul la Codul Penal a fost numit Legea Tijana, in memoria Tijanei Juric, o fata in varsta de 15 ani care a fost rapita si ucisa in anul 2014 in zona Sombor din nordul Serbiei, eveniment care a generat un val de revolta in randul cetatenilor sarbi, conform Euronews.

Tijana Juric a fost rapita in noaptea dintre 25 si 26 iulie 2014 de catre Dragan Djuric, un barbat in varsta de 34 de ani care locuia in cartierul Surcin din Belgrad. Dupa 12 zile, cadavrul fetei a fost gasit ingropat in zona Sombor din nordul Serbiei. La scurt timp dupa, alte doua fete au fost rapite, violate si ucise - Ivana Podrascic, in varsta de 14 ani si Dragana Ciric, in varsta de 18 ani, relateaza publicatia Balkan Insight.

Legea a fost adoptata in urma unei campanii de mai multi ani desfasurate de tatal fetei, Igor Juric.

O alta prevedere a Legii Tijana este ca autoritatile trebuie sa inceapa cautarile unui minor declarat disparut in momentul in care parintii anunta disparitia, nu dupa 48 de ore, cum a fost in cazul Tijanei Juric si a altor minori dati disparuti pana in acel moment.

De asemenea, modificarile aduse Codului Penal prevad pedeapsa pe viata si pentru uciderea unui oficial de stat, pentru acte de terorism, crime de razboi sau crime impotriva umanitatii. In aceste cazuri, persoanele condamnate pot cere eliberarea conditionata dupa 27 de ani petrecuti in inchisoare.

Gheorghe Dinca, autorul crimelor de la Caracal, a recunoscut duminica faptele, spunand ca a ars cadavrele Alexandrei si al Luizei. Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut Alexandra Macesanu (15 ani) . Suspectul a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea.