Sondaj: Ce spun românii despre politica externă a lui Nicușor Dan. Donald Trump, în topul încrederii. Cum ar trebui să se implice România în războiul din Ucraina
Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Sondajul, realizat de Avangarde în perioada 8-14 septembrie 2025 arată percepțiile românilor asupra direcției țării, liderilor politici internaționali, instituțiilor globale și unor teme de politică externă. Astfel, NATO este instituția care se bucură de cea mai mare încredere, peste 74 la sută, iar UE de 62 la sută.
Românii sunt mai degrabă nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan în politica externă, se declară de acord cu 5% din PIB pentru apărare și se tem că România ar putea fi atacată. Cei mai mulți cred că România nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar cu sprijin umanitar, in conflictul din Ucraina. În ce privește conflictul Israel - Palestina, o majoritate semnificativă susține Israelul. Cei mai buni prieteni ai României sunt considerați Republica Moldova, Franța și SUA.
Redăm mai jos integral datele sondajului Avangarde
Direcția generală a țării
70% dintre respondenți cred că România merge într-o direcție greșită.
20% consideră că țara se află pe o direcție bună.
10% nu pot aprecia.
Cei mai apreciați lideri la nivel internațional sunt:
Maia Sandu - 78% încredere,
Donald Trump - 67%,
Emmanuel Macron - 60%,
Ursula von der Leyen - 56%,
Volodimir Zelensky - 57%.
La polul opus:
Vladimir Putin - 18% încredere,
Viktor Orban - 29%,
Xi Jinping - 33%.
Încrederea în instituții internaționale
NATO se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere: 74%.
Uniunea Europeană - 62%.
ONU - 61%.
Comisia Europeană și Parlamentul European - câte 57%.
BRICS - doar 27%.
Evaluarea actorilor interni în politica externă
Președintele Nicușor Dan are 43% satisfacție pentru activitatea externă, față de 51% nemulțumiți.
Ministerul Afacerilor Externe este apreciat de 38% dintre respondenți, în timp ce 51% se declară nemulțumiți.
Tema unirii cu Republica Moldova
47% consideră că unirea ar trebui realizată.
46% se opun.
7% nu se pot pronunța.
Războiul din Ucraina
37% cred că România nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar cu sprijin umanitar.
33% susțin o implicare mai mare.
26% cred că România face suficient.
Bugetul pentru apărare
57% dintre români sunt de acord ca țara să aloce 5% din PIB pentru apărare, conform solicitării NATO.
38% sunt împotrivă.
Posibilitatea unui atac rusesc asupra României
47% consideră că este posibil.
43% cred că nu.
Conflictul Israel-Palestina
38% susțin Israelul.
11% susțin Palestina.
41% nu se poziționează de partea niciuneia dintre tabere.
Cine este „cel mai bun prieten" al României
Republica Moldova - 13%,
Franța - 11%,
SUA - 5%,
Germania - 5%,
Italia - 4%.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Românii, pe primul loc în UE la incapacitatea de a-și permite un set de bunuri sau activități sociale
Cea mai mare pondere a persoanelor care s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe a fost inregistrata in ...
-
„Un miracol de la Dumnezeu". Comunitatea ortodoxă română, la prima slujbă în catedrala proaspăt cumpărată în Dublin
Episcopia Ortodoxa Romana a Irlandei și Islandei a achiziționat recent propria Catedrala Episcopala, o biserica anglican ...
-
Cum poate fi păcălită Inteligența Artificială ca să nu fure datele utilizatorilor. Poze banale pot conţine comenzi invizibile pentru AI
Un simplu wallpaper descarcat de pe internet ar putea fi suficient pentru a compromite un computer pe care ruleaza un ag ...
-
Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu subproduse chimice
În goana dupa supraproducție la prețuri cat mai mici, industria alimentara a fost nevoita sa combine chimia cu buc ...
-
Mesaje creștine misterioase descoperite într-un oraș din Biblie: Dezvăluie secrete din Cartea Apocalipsei
Cartea Apocalipsei, ultima carte din Biblie, descrie viziuni despre vremurile din urma și mesaje de la Iisus Hristos cat ...
-
Cine sunt câștigătorii și pierzătorii după explozia inflației. Guvernul și unele industrii cheie merg pe plus, în timp ce pentru alții urmează o perioadă de cumpănă
Institutul Național de Statistica a transmis zilele acestea ca inflația anuala a urcat in august la 9,9%, de la 7,84% in ...
-
Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă. „Doar așa ascultă porcii ăștia"
O educatoare de la o gradinița din Germania este acuzata ca a agresat copiii și ca le-a lipit gura cu banda adeziva. Inc ...
-
De ce NU trebuie să mănânci ouă fierte tari, mai ales după 40 de ani
Ouale sunt unul dintre cele mai populare și accesibile alimente din bucataria noastra. Sunt nutritive, bogate in protein ...
-
Turnul Babel reloaded: O structură gigantică, cât înălțimea a trei Turnuri Eiffel suprapuse, se înalță pe malul Mării Roșii. Ce se știe până acum despre proiectul care uimește planeta
O structura de proporții colosale se inalța treptat pe malul Marii Roșii: Jeddah Tower. Avand o inalțime proiectata de p ...
-
A fost arestat celebrul escroc de pe Tinder: Bărbatul a împins femei spre gânduri suicidale și datorii uriașe
Celebrul „escroc de pe Tinder" a fost arestat de autoritațile georgiene, potrivit presei israeliene. Shimon Yehuda ...
-
Un bucureștean a intrat în depresie din cauza alergiei și a dat foc unui câmp cu ambrozie. Acum a fost arestat și riscă să facă închisoare
Un barbat de 63 de ani, suspectat ca ar fi incendiat intenționat vegetația uscata pe un teren extravilan care leaga Capi ...
-
Kremlinul forțează un conflict deschis: NATO este în război cu Rusia!
Alianta Nord-Atlantica este implicata de facto in razboiul impotriva Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinu ...
-
Startup-ul lui Sam Altman dedicat longevității testează o pastilă pentru o minte mai tânără si pentru combaterea demenței
La carma Retro Biosciences, o companie care este, in esența, terenul de joaca al lui Sam Altman pentru experimentarea de ...
-
SUA lansează un program pilot pentru accelerarea implementării taxiurilor aeriene
Administrația Trump a anunțat un nou program pilot pentru accelerarea implementarii taxiurilor aeriene, in contextul in ...
-
Inginerii americani dezvoltă un motor nuclear cu uraniu lichid pentru călătorii interplanetare
O echipa de cercetatori de la Universitatea Ohio State a dezvoltat un concept inovator de propulsie spațiala care ar put ...
-
Un șofer beat a blocat două ambulanțe și i-a bătut pe medici cu o rangă. Agresorul a scos și un pistol
Un barbat beat a blocat cu mașina doua ambulanțe aflate in misiune și i-a batut pe medici. Agresorul a lovit și martorii ...
-
"Nobelul american" pentru medicină, obținut de un român pentru o terapie inovatoare care a salvat viața a zeci de mii de pacienți din întreaga lume
O terapie inovatoare pentru fibroza chistica, dezvoltata de echipa condusa de romanul Paul Negulescu, ii aduce acestuia ...
-
Omenirea în criză de bebeluși: declinul natalității se accelerează și schimbă viitorul lumii
În Istanbul, medicul obstetrician Furkan Kayabasoglu privește cu ingrijorare schimbarile pe care le vede zilnic in ...
-
Evreii hasidici, în conflictul cu "țara bananieră" Moldova. România devine poarta de intrare spre Ucraina
Cu mai puțin de doua saptamani inainte de Roș Hașana 2025 (23-24 septembrie), discuțiile Israel-Republica Moldova pentru ...
-
Lovitură majoră pentru Ucraina: Starlink a căzut pe toată linia frontului
Serviciul de internet prin satelit Starlink a incetat sa functioneze pe toata linia frontului din Ucraina, un incident c ...
-
Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului
Vaticanul a reunit un amestec eclectic de ganditori și artiști muzicali in incercarea de a influența atat dezvoltarea in ...
-
Tu esti o marfa pe un raft: Gmail primește un spațiu dedicat pentru a urmări toate achizițiile tale
Google lanseaza o actualizare majora pentru Gmail. Compania pregatește populara aplicație de e-mail pentru valul de cump ...
-
Ce a spus Leon al XIV-lea despre Elon Musk în primul interviu de când a devenit papă. Suveranul pontif critică pachetele uriașe de compensare din corporații
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporații care le ofera directorilor executivi salarii mult ...
-
Descoperire uimitoare: Un tratament pentru diabet ar încetini procesul de îmbătrânire
Un medicament utilizat in mod obisnuit pentru tratarea diabetului zaharat de tip 2 ar putea avea si efecte anti-imbatran ...
-
Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent" pentru utilizare în condiții de luptă
Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansata in Domeniul Apararii a SUA (DARPA) a lansat un nou program experimental nu ...
-
10 lucruri pe care mecanicii nu le-ar face niciodată cu propria lor mașină: "Reparația devine mult mai costisitoare"
Mașina ta poate fi una dintre cele mai scumpe și importante investiții pe care le vei face vreodata, dar mulți dintre no ...
-
Compania care deține publicațiile Rolling Stone dă în judecată Google pentru rezumatele AI care „fură" conținut și duce la pierderea de audiență și venituri
Penske Media Corporation (PMC), compania care deține publicații celebre precum Rolling Stone și The Hollywood Reporter, ...
-
Japonia: Numărul persoanelor de peste 100 de ani se apropie de o sută de mii - Cum de trăiesc japonezii atât de mult
Numarul persoanelor din Japonia cu varsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, a ...
-
Înălţarea Sfintei Cruci, sărbătoarea cinstită prin post aspru şi pelerinaje. Semnificație, obiceiuri și tradiții
Înaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitoru ...
-
Înregistrarea care prezintă un incident ce sfidează logica și înțelegerea militară convențională. Comunitatea științifică îndeamnă la prudență
O inregistrare video bizara, surprinsa de o drona militara MQ-9 in largul coastelor Yemenului, aduce in prim-plan un inc ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu