Startup-ul lui Sam Altman dedicat longevității testează o pastilă pentru o minte mai tânără si pentru combaterea demenței

La cârma Retro Biosciences, o companie care este, în esență, terenul de joacă al lui Sam Altman pentru experimentarea depășirii limitelor duratei de viață umane, antreprenorul în tehnologie Joe Betts-LaCroix speră ca într-o zi să decupleze îmbătrânirea de declin și boală, potrivit Business Insider.

Startup-ul Retro Biosciences, lansat în 2021 cu o investiție inițială de 180 de milioane de dolari din partea CEO-ului OpenAI, Sam Altman, a anunțat că o pastilă concepută pentru a elimina „reziduurile" din creier și a inversa procesul de Alzheimer va fi inclusă într-un studiu clinic pe oameni.

Fondatorul Retro Biosciences, Joe Betts Lacroix, a declarat pentru Business Insider că, până la sfârșitul anului 2025, compania sa va administra primului pacient din studiu o pastilă experimentală numită RTR242.

Pastila este concepută pentru a ajuta la inversarea bolii Alzheimer prin revigorarea autofagiei (n.r. procesul celular prin care organismul „curăță" celulele vechi, lezate sau disfuncționale, eliminându-le pentru a face loc unor noi celule sănătoase).

Acest proces de reciclare celulară din corpul nostru se dereglează adesea de la bătrânețe și se consideră că are efecte anti-îmbătrânire pe scară largă.

„În interiorul celulelor se acumulează în timp proteine vechi, denaturate, mutante, deteriorate și nedigerabile", a spus Betts-LaCroix, care a adăugat că „sistemul normal de reciclare celulară se dereglează".

Prima fază a studiului clinic demarat de Retro se va desfășura în Australia, unde procesul va fi mai ușor și mai rapid, consideră compania, care și-a exprimat în mod deschis obiectivul de a strânge un miliard de dolari în această primă etapă.

Dacă va avea succes, acești bani ar plasa Retro în rândul startup-urilor din domeniul longevității, precum Altos Labs, susținut de Jeff Bezos, care este de departe cel mai bine finanțat nume nou din domeniul biotehnologiei longevității din Silicon Valley. Altos a strâns peste 3 miliarde de dolari de la investitori renumiți din domeniul tehnologiei.

Betts-LaCroix a dat asigurări că Retro se află în „modul de cercetare preclinică intensivă". RTR242 este una dintre cel puțin trei idei mari pe care compania mizează în prezent pentru a inversa procesul de îmbătrânire. Toate mizele mari ale Retro au ca obiectiv comun readucerea anumitor aspecte ale biologiei noastre „la o vârstă mai tânără", a spus fondatorul startup-ului.

Retro și-a exprimat în mod deschis obiectivul final: prelungirea duratei de viață a oamenilor cu 10 ani. Nu afirmă că speranța de viață în SUA va crește neapărat, ci, mai degrabă, încearcă să creeze tratamente noi care să mențină oamenii sănătoși.

Pe lângă medicamentul pentru Alzheimer, Retro se află în stadiul de dezvoltare preclinică pentru un tratament al bolilor de sânge, cum ar fi leucemia, care implică producerea de celule stem sanguine proaspete pentru pacienți, folosind propriile celule ale acestora ca punct de plecare (RTR890), plus o terapie derivată din celule stem pentru tratarea bolilor sistemului nervos central (RTR888).

Pilula experimentală pentru memorie acționează prin eliminarea „reziduurilor din celule" asociate cu Alzheimer și Parkinson, a spus Betts-LaCroix. Dacă pilula funcționează, aceasta va reporni procesele de autofagie blocate în organism, curățând daunele, „în special în celulele creierului", a spus el.

În schimb, alte medicamente noi pentru Alzheimer, precum Leqembi de la Eisai și Kisunla de la Eli Lilly, încetinesc declinul cognitiv. „Tind să fiu mai interesat de terapiile care inversează îmbătrânirea decât de cele care o încetinesc, deoarece „încetinirea" pare a fi o soluție slabă", a spus Betts-LaCroix.